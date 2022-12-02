NTD: лицензия на грязь — британцы платят за возможность покопаться на берегах Темзы в поисках сокровищ

Сотни лондонцев приходят на берег Темзы, чтобы найти ценные предметы, когда-то утонувшие в реке. Как передаёт NTD, их называют мадларкерами, то есть грязекопателями. Раньше бедняки и бродяги так пытались заработать на жизнь, а теперь это модное увлечение. Однако сегодня нельзя просто прийти и что-то искать — на это нужна лицензия.

Сотни лондонцев приходят на берег Темзы, чтобы вот так порыться в земле. Этих людей в Великобритании называют мадларкерами, то есть грязекопателями. Они ищут ценные предметы, когда-то утонувшие в реке.

Люди находят монеты, пуговицы, лампы и даже обувь. Например, этому ботинку больше 300 лет.

АЛЕССИО ЧЕККОНИ, грязекопатель: Его хозяин, наверное, косолапил. Нога была немного кривая. Ботинок сильно сплющен с внутренней стороны.

Поисками сокровищ на берегу Темзы здесь занимаются по меньшей мере с конца XVIII века. Раньше бедняки и бродяги так пытались заработать на жизнь, а теперь это модное увлечение.

Однако нельзя просто прийти сюда и что-то искать. На это нужна лицензия. Раньше её получали в администрации порта Лондона. Теперь разрешений больше не выдают – боятся за целостность береговой линии.

ДЖЕЙМС ТРИММЕР, сотрудник порта Лондона: Лет пять назад мы выдали 200 лицензий. Сейчас их количество увеличилось до 5000. Это очень много.

Отмена лицензирования нарушила планы некоторых иностранцев, которые тоже мечтали попытать счастья в поисках на Темзе.

МИШЕЛЬ РОНБЕК, жительница Канады: Мы потратили тысячи долларов, готовясь к этому путешествию. Отменить его уже нельзя.

В средние века Темза была оживлённой транспортной магистралью, поскольку дороги в Лондоне были очень плохими. Лодочники перевозили пассажиров вверх и вниз по реке или на другой берег.

Дата выхода в эфир 01 декабря 2022 года.