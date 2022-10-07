NTD: палеонтологи-любители помогают австралийским учёным искать кости динозавров

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Independent: в рядах Вооружённых сил Великобритании всё чаще выявляют неонацистов Independent
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Разов рассказал о «русофобской пропаганде» о якобы роли России в ЧП на «Северных потоках»
Посол России в Италии Сергей Разов рассказал о «русофобской пропаганде» о якобы причастности России к терактам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
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Чемпионат мира по самбо 2023 года пройдёт в Египте
В Международной федерации самбо (FIAS) сообщили о месте и дате проведения чемпионата мира 2023 года.
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Ольховский: Медведев находится в очень хорошей форме
Двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский оценил игру Даниила Медведева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Астане (Казахстан).
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Совбез Чечни: «Ахмат», НМ ЛНР и группа «Вагнера» заняли оборонительный рубеж у Спорного
Бойцы отряда спецназа «Ахмат» совместно с корпусом Народной милиции ЛНР и группой «Вагнера» заняли стратегически важный оборонительный рубеж в районе населённого пункта Спорное.
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Конгрессмен Стюарт: без понимания стратегии Байдена нельзя бесконечно финансировать Киев
Конгресс США не может продолжать бесконечно финансировать Украину без понимания стратегии американского президента Джо Байдена, заявил член палаты представителей Крис Стюарт.
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Щербакова — о восстановлении после операции: стараемся не торопить события
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о ходе восстановления после операции на травмированном колене.
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Чанов — о возможном трансфере Селихова в «Зенит»: он не сильнее Кержакова
Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал возможный трансфер голкипера столичного «Спартака» Александра Селихова в петербургский «Зенит».
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Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка
В ДНР сообщили об обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ.
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Орбан заявил, что Европа «медленно истекает кровью» из-за антироссийских санкций
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны ЕС изменить санкционную политику, поскольку Европа «медленно истекает кровью» из-за антироссийских санкций.
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Осинькин: Горшков может пропустить матч со «Спартаком» по состоянию здоровья
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о ходе восстановления после травмы защитника Юрия Горшкова.
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Посольство России проведёт телефонный разговор с задержанными на Аляске россиянами
Посольство России в США проведёт телефонный разговор с двумя россиянами, задержанными властями американского штата Аляска.
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Азмун может пропустить ЧМ-2022 по футболу из-за травмы
Бывший нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун может пропустить чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.
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Эрдоган назвал себя единственным способным вести диалог с Путиным и Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что является единственным лидером, который может вести диалог как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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Колыванов: у «Динамо» и ЦСКА равные шансы на победу в матче РПЛ
Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов оценил шансы бело-голубых в матче 12-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.
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Губерниев: надеюсь, Тарасова вернётся к активной творческой жизни совсем скоро
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился со словами поддержки к заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой.
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Geopolitika: Европа оказалась на грани катастрофы на фоне энергокризиса
Европа погрузилась в энергетический кризис с непредсказуемыми последствиями для экономики, социальной сферы и сферы безопасности, заявил обозреватель Geopolitika.news Зоран Метер.
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Месси не собирается быть тренером после завершения карьеры
Форвард сборной Аргентины по футболу Лионель Месси рассказал, чем намерен заняться после завершения карьеры футболиста.
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Корабль Crew Dragon с космонавтом Анной Кикиной пристыковался к МКС
Корабль Crew Dragon с экипажем Crew-5, в который входит космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина, пристыковался к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС.
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Гол Энрике в концовке матча Лиги Европы принёс победу «Бетису» над «Ромой»
Итальянская «Рома» в матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА принимала испанский «Бетис».
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Макрон заявил, что рассматривает запросы на поставку дополнительных CAESAR Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность отправить на Украину дополнительную партию гаубиц CAESAR.
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Поезд с лауреатами «Большой перемены» прибыл в Москву
Поезд с лауреатами Всероссийского конкурса «Большая перемена» прибыл в Москву.
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Врач Терушкин назвал витамины группы В полезными при стрессе
Врач-эндокринолог, нутрициолог, сооснователь клиники BMP Роман Терушкин рассказал о витаминах, полезных при стрессе.
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В районе Павелецкого вокзала завершили основные работы по благоустройству
В районе Павелецкого вокзала в Москве завершили основные работы по благоустройству.
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«Арсенал» разгромил «Будё-Глимт», Хайкин провёл на поле весь матч
Английский «Арсенал» нанёс поражение на своём поле норвежскому «Будё-Глимт» в матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА.
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Шанаева и Дрозд победили в танцах на льду на мемориале Панина-Коломенкина
Елизавета Шанаева и Павел Дрозд завоевали золотые медали в танцах на льду на турнире по фигурному катанию «Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина» в Санкт-Петербурге.
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WP: федеральные агенты в США собрали доказательства для обвинения Хантера Байдена
В США федеральные агенты собрали достаточно доказательств для предъявления сыну президента Хантеру Байдену обвинений в налоговых преступлениях и даче ложных показаний в связи с приобретением оружия. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
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Меркель заявила, что мира в Европе можно достичь только при участии России
Прочного мира в Европе удастся достичь только при участии России, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.
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Губерниев: норвежские лыжники могут расслабиться — россиян не допустят до КМ
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что Норвежская ассоциация лыжного спорта намерена бойкотировать международные старты в случае допуска россиян.
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Терапевт Лишин рассказал о последствиях длительного курения для здоровья
Врач-терапевт Виктор Лишин заявил, что люди, которые курят на протяжении длительного времени, могут испытывать проблемы с сосудами.
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Мария Арбатова высказалась о присуждении Нобелевской премии по литературе Анни Эрно
Писательница Мария Арбатова высказалась о присуждении Нобелевской премии по литературе француженке Анни Эрно.
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Трасс назвала Макрона другом Великобритании
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что считает президента Франции Эммануэля Макрона другом Соединённого Королевства.
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В детские технопарки «Кванториум» и «Изобретариум» в Московской области зачислили более 3500 школьников в новом учебном году.
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию с экспортом продукции АПК в регионе.
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В Калининградской области рассказали подробности о работе по развитию медицинской реабилитации пациентов.
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Эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.
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В Пентагоне заявили, что не готовы к военным действиям против КНДР из-за ракетных пусков
США не готовы к военным действиям против Северной Кореи на фоне участившихся ракетных пусков, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
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«Объясняем.рф»: для снятия с учёта проживающему за границей нужно явиться в военкомат
Для снятия с воинского учёта гражданин России, проживающий за границей, должен лично прийти в военкомат и подать письменное заявление.
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Вагабов разбил бутылку об голову Исмаилова на взвешивании
На взвешивании бойцов перед турниром Pravda Boxing произошёл неприятный инцидент.
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Google презентовала новые модели смартфонов и первые «умные» часы Pixel Watch
В компании Google презентовали новые смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro, а также первые «умные» часы Pixel Watch.
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«Единая Россия» предложила кандидатов в секретари отделений партии в новых регионах
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Почётным знаком «Заслуженный учитель города Москвы» наградили 13 педагогов.
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В Нижегородской области отреставрируют музей-заповедник Александра Пушкина.
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На выставках Третьяковки побывали более миллиона человек в 2022 году
На выставках Третьяковской галереи побывали более миллиона человек в 2022 году, заявила директор музея Зельфира Трегулова.
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В Екатеринбурге подвели итоги XXXIII Открытого фестиваля документального кино «Россия», который ежегодно показывает картину жизни многонационального и мультикультурного российского и постсоветского общества.
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Отец игрока «Балтики» Гогричиани — об обвинениях в адрес сына: это просто катастрофа
Гоча Гогричиани — старший прокомментировал скандальную ситуацию с нападающим калининградской «Балтики», которого обвиняют в избиении своей подруги.
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Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о нанесении «превентивного» удара по территории России.
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Климатолог Терешонок спрогнозировал зимние погодные аномалии в регионах России
Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок спрогнозировал зимние погодные аномалии в регионах России.
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Офтальмолог Зорина заявила о пользе шпината и грейпфрута для зрения
Офтальмолог Центра офтальмологии МЕДСИ на Солянке Юлия Зорина рассказала о продуктах, полезных для зрения.