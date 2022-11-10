NTD: в Италии нашли уникальные бронзовые статуи древнеримской эпохи

Популярное
-
NYT: Россия в преддверии выборов в США снова расчехлила «троллей и ботов» New York Times
-
Гленн Гринвальд: цензура — это центральная часть политической стратегии демократов Fox News
-
Daily Express: Риши Сунак заявил, что конфликт на Украине подтвердил важность отказа от ископаемого топлива Daily Express
-
NBC: на смену «шринкфляции» пришла «скимпфляция» — американские компании начали экономить на ингредиентах NBC
-
N-TV: «эту границу нельзя пересекать» — Шольц призвал Россию исключить применение ядерного оружия на Украине N-TV
-
Bild: «это наш сосед» — немецкий премьер призвал возобновить торговлю с Россией после окончания боевых действий Bild
-
WSJ: военная уязвимость США гораздо выше, чем хочется думать Wall Street Journal
-
Das Erste: «угроза для жизни» — Берлин раскритиковал радикальные формы экологических протестов Das Erste
INFOX.SG
-
Свыше 170 тысяч человек посетили мероприятия в парках Подмосковья за три месяца
На мероприятиях в парках Московской области побывали более 170 тыс. человек с июля по сентябрь 2022 года.
-
Выбросившая ребёнка с 11-го этажа женщина признала вину
Москвичка, выбросившая ребёнка из окна квартиры на 11-м этаже, признала вину.
-
Лавров: система международного права проходит проверку на прочность
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сегодня система международного права проходит проверку на прочность на фоне действий Запада.
-
Дело Валиевой будет обсуждаться в Госдуме в ноябре
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что дело российской фигуристки Камилы Валиевой будет обсуждаться в рамках заседания комитета Государственной думы РФ по физкультуре и спорту в ноябре.
-
Прокуратура попросила признать геноцидом действия нацистов на Ставрополье во время Великой Отечественной войны
Прокуратура Ставропольского края направила в суд заявление о признании геноцидом народов СССР действий нацистов в регионе во время Великой Отечественной войны.
-
Клопп рассказал о своём отношении к возможной продаже «Ливерпуля»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о продаже мерсисайдского клуба.
-
Путин поручил привести нормативы по снабжению военных в соответствие с их потребностями
Президент России Владимир Путин поручил привести нормативы по снабжению военных в соответствие с их потребностями.
-
Игрок сборной Камеруна Ондуа заявил, что всю жизнь мечтал сыграть на чемпионате мира
Полузащитник «Ганновера» и сборной Камеруна Гаэль Ондуа, который имеет российское гражданство, заявил, что всю жизнь мечтал сыграть на чемпионате мира.
-
Зеленский подписал указ о санкциях против российского журналиста Кашина
Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО Украины о санкциях против российского журналиста Олега Кашина*.
-
В Николаевской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Днепропетровской областях Украины.
-
Сапёры обезвредили неразорвавшуюся украинскую ракету «Точка-У» в Херсонской области
Сапёры Росгвардии обезвредили неразорвавшуюся украинскую ракету «Точка-У» в Херсонской области.
-
Пашинян: Ереван предложил создать демилитаризованную зону вокруг Карабаха
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван предложил создать демилитаризованную зону вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
-
Матыцин заявил, что Россия не сжигает мосты с международными федерациями
Министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия не сжигает мосты с международными федерациями.
-
«Одноклассники» подготовили квиз ко дню рождения Даля
«Одноклассники» подготовили интерактивный квиз ко дню рождения Владимира Ивановича Даля. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
-
В Иране заявили о разработке гиперзвуковой баллистической ракеты
Командующий воздушно-космическими силами иранского Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил о разработке Тегераном своей первой гиперзвуковой баллистической ракеты. Об этом информирует агентство Tasnim.
-
ЕК предоставит Молдавии €250 млн помощи, в том числе в сфере энергетики
Еврокомиссия предоставит Кишинёву €250 млн помощи. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
-
Дело Валиевой не будет обсуждаться в рамках заседания комитета Госдумы по спорту
Дело российской фигуристки Камилы Валиевой не будет обсуждаться в рамках заседания комитета Государственной думы РФ по физкультуре и спорту.
-
В Минобороны Италии не исключили новых мер военной поддержки Украины
Италия не исключает новых мер по дальнейшей военной поддержке Киева, но в данный момент они не обсуждаются, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто.
-
Милли заявил, что шанс на переговоры Москвы и Киева появится при стабилизации линий фронта
Председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли считает, что шанс на переговоры Москвы и Киева появится при стабилизации линий фронта.
-
Эрдоган назвал «положительным решением» отвод войск России в Херсонской области
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «положительным» решением России отвести войска за Днепр в Херсонской области.
-
Юрист поддержал предложение увеличить до года срок принятия наследства для военнослужащих
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова расширить до года срок принятия наследства гражданами, которые проходят военную службу.
-
В России за сутки госпитализированы 1165 человек с коронавирусом
За сутки в России госпитализированы 1165 человек с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.
-
Историк Шаповалов: Западные Балканы — очень важная для США цель
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT планы агентства США по международному развитию (USAID) поддержать создание фонда, который будет финансировать «инновационные продукты и услуги» в сфере медиа, информации и коммуникаций в Западно-Балканском регионе.
-
Клопп похвалил вратаря «Ливерпуля», отразившего три удара с пенальти в Кубке лиги
Главный тренер «Ливерпуля» оценил игру вратаря Кивина Келлехера, который отразил три удара в серии пенальти в матче третьего раунда Кубка английской лиги с «Дерби Каунти».
-
Нижняя палата парламента Белоруссии приняла законопроект о проведении амнистии
Нижняя палата парламента Белоруссии приняла законопроект о проведении в республике амнистии в связи с Днём народного единства.
-
Похороны вице-губернатора Херсонской области Стремоусова пройдут 11 ноября в Симферополе
Похороны вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова, погибшего в ДТП, пройдут 11 ноября в Симферополе.
-
Дивеев заявил, что все команды боятся играть с «Зенитом» в Петербурге
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о соперничестве с петербургским «Зенитом».
-
Минцифры 16 ноября закроет форму подачи заявок IT-специалистов на отсрочку от мобилизации
Минцифры России 16 ноября закроет сервис подачи заявлений на отсрочку от мобилизации сотрудников IT-компаний и телеком-операторов на портале «Госуслуги».
-
Путин поручил до 11 ноября представить предложения по контролю расходов средств на СВО
Президент России Владимир Путин поручил до 11 ноября представить предложения по контролю за расходованием средств на проведение спецоперации.
-
Кормье поставил Нурмагомедова выше Али в рейтинге величайших бойцов всех времён
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье поделился своей пятёркой лучших бойцов всех времён.
-
Оппозиция в Кишинёве призвала главу ЕК обратить внимание на ситуацию в Молдавии
Сторонники и представители оппозиционной молдавской партии «Шор» утром 10 ноября устроили пикет у гостиницы в Кишинёве, где остановилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также пикет прошёл у администрации президента страны Майи Санду.
-
Байден перепутал Херсон с иракским городом Эль-Фаллуджей
Президент США Джо Байден оговорился и перепутал Херсон с иракским городом Эль-Фаллуджей.
-
Экс-игрок юношеской сборной России объяснил, почему решил выступать за Армению
Бывший полузащитник юношеской сборной России Эдуард Багринцев объяснил, почему принял решение выступать за команду Армении.
-
Путин поручил до 14 ноября завершить определение целевого задания по обеспечению ВС России
Президент России Владимир Путин поручил координационному совету до 14 ноября завершить определение целевого задания по обеспечению российских ВС.
-
Путин: Минфин определит объёмы поддержки регионов, где введён средний уровень реагирования
Президент России Владимир Путин поручил Минфину определить объёмы дополнительной поддержки российских регионов, в которых введён средний уровень реагирования.
-
В Росгвардии сообщили об уничтожении цеха по ремонту лодок для переброски десанта ВСУ
На Энергодарском направлении артиллеристами уничтожен цех по ремонту лодок для переброски десанта ВСУ на левый берег Каховского водохранилища. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.
-
Кабмин России: магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки
Российский магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки, сообщили в правительстве России.
-
Игрок «Крыльев» рассказал, как Сёмин заменил его из-за неправильно подобранных шипов на бутсах
Защитник самарских «Крыльев Советов» Георгий Зотов поделился воспоминаниями о работе с тренером Юрием Сёминым в московском «Локомотиве».
-
Эрдоган: Турция продолжает работать в качестве посредника между Россией и Украиной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что посреднические усилия Анкары по теме урегулирования украинского кризиса продолжаются.
-
Капризов признан второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
-
Песков подтвердил, что Россию на саммите G20 будет представлять Лавров
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Россию на саммите G20 будет представлять глава МИД страны Сергей Лавров.
-
Греф: чистая прибыль Сбербанка с начала года превысила 50 млрд рублей
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ с начала года превысила 50 млрд рублей, заявил глава кредитной организации Герман Греф.
-
Моуринью обвинил игрока «Ромы» в непрофессионализме и попросил его покинуть клуб
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после матча 14-го тура Серии А с «Сассуоло» обвинил игрока римского клуба в непрофессионализме.
-
Рогов: в Запорожской области сражаются арабские наёмники из террористических организаций
Арабские наёмники из террористических формирований сражаются в Запорожской области на стороне ВСУ.
-
РБК: Евросоюз увеличил закупки СПГ до 100 млрд кубометров для замещения газа из России
Мировые поставки сжиженного природного газа в 27 стран — членов Евросоюза в период с января по октябрь 2022 года составили 105 млрд куб. м. Такие данные, как пишет РБК, приводит исследовательская компания Kpler.
-
В Самарканде проходит заседание глав МИД стран Организации тюркских государств
Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов заявил, что на заседании глав МИД стран Организации тюркских государств (ОТГ) будет рассмотрен пакет документов, которые планируется подписать в ходе первого саммита ОТГ 11 ноября в Самарканде.
-
Александр Емельяненко предложил Дзюбе провести боксёрский поединок
Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко поделился мнением о возможном поединке с футболистом Артёмом Дзюбой.
-
Экс-сенатор Блэк: кризис на Украине можно разрешить демилитаризацией по примеру Австрии
Способом урегулирования кризиса на Украине могла бы послужить демилитаризация по примеру Австрии. Об этом заявил экс-сенатор США Ричард Блэк.
-
Полузащитник «Урала» Мишкич успешно прооперирован в Хорватии
Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич прооперирован в Хорватии после травмы, полученной в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» (2:2).
-
ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге
ФСБ России предотвратила террористический акт в административном здании в Екатеринбурге.