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NTD: в Италии нашли уникальные бронзовые статуи древнеримской эпохи
В древнеримских термальных ваннах в итальянской Тоскане археологи нашли более двух десятков прекрасно сохранившихся бронзовых статуй. Как передаёт NTD, эксперты назвали это исключительным открытием. Статуи были покрыты шестью тысячами бронзовых, серебряных и золотых монет, при этом горячие воды помогли сохранить их почти в первозданном виде.
В древнеримских термальных ваннах в итальянской Тоскане археологи нашли более двух десятков прекрасно сохранившихся бронзовых статуй. Эксперты назвали это «исключительным» открытием.
 
Статуи обнаружили в городе на вершине холма примерно в 160 километрах к северу от Рима. Древние руины учёные исследуют последние три года.
 
ДЖАКОПО ТАБОЛЛИ, археолог: Их подняли со дна бассейна, с самой нижней точки этой монументальной конструкции. Это 24 бронзовых шедевра, созданные между II и I веками до нашей эры.
 
Возраст статуй — около 2300 лет. Их использовали для украшения святилища. Потом в ходе ритуала их погрузили в термальные воды.
 
Они были покрыты шестью тысячами бронзовых, серебряных и золотых монет. При этом горячие воды помогли сохранить их почти в первозданном виде.
 
В общей сложности археологи обнаружили 24 большие статуи, а также несколько статуэток меньшего размера. Они отмечают, что бронза — не совсем обычный материал для того периода. В основном статуи в то время делали из терракоты.
 
Сейчас все находки отправили на реставрацию. По завершении работ их вернут обратно в город, где они были обнаружены. Там их выставят в новом музее.
 
Дата выхода в эфир 09 ноября 2022 года. 
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