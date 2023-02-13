ABC: Средиземноморье в ближайшем будущем ждёт «большое цунами»

В ближайшие годы в Средиземноморье может произойти «большое цунами», пишет испанская газета ABC. В этом регионе, как отмечает издание, сходится множество литосферных плит, что и даёт возможность для таких крупных катастроф, как недавнее землетрясение в Турции и Сирии.



Согласно расхожему мнению, Средиземное море — это спокойный регион, практически не подверженный риску возникновения больших приливных волн. Хотя капитаны морских судов считают это море коварным, однако из-за его «спокойной активности» и средних размеров трудно представить крупномасштабные морские катастрофы и огромные перемещения водных масс, подобные тем, что в своё время смывали побережья Индокитая, Южной Америки и Японии.



Однако стихийные бедствия, подобные недавнему землетрясению в Турции и Сирии, пробуждают давние опасения по поводу цунами в Средиземном море.



В понедельник предупреждение о цунами было объявлено на побережьях южной Италии и даже Испании. Тогда пристальное внимание было приковано к тому, как поведут себя тысячи километров воды, находящиеся между этими странами и эпицентром катастрофы.



У Испании с мая 2021 года есть государственный план по цунами, несмотря на то что последний крупный смертоносный случай такого типа произошёл в 1755 году на атлантическом побережье провинций Уэльва и Кадиса, где от воды, вытесненной печально известным Лиссабонским землетрясением, погибли сотни людей. При этом само землетрясение, по оценкам, унесло в этом регионе жизни от 60 тыс. до 100 тыс. человек.



События в Турции и Сирии ярко продемонстрировали то, что Средиземноморье — это геологически активная зона.



Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО прошлым летом уже предупредила о том, что в ближайшие 30 лет вероятность возникновения цунами в Средиземноморье будет высокой.



Профессор внутренней геодинамики Барселонского университета Эулалия Масана объяснила ABC, что большое количество литосферных плит сходятся в восточной части Средиземноморья, из-за чего там относительно часто происходят землетрясения серьёзных магнитуд.



Не нужно далеко углубляться в историю, поясняет исследователь, чтобы найти примеры цунами, подобные тому, которое произошло после землетрясения в Мессинском проливе на юге Италии в 1908 году. Это стихийное бедствие не только привело к гибели 75 тыс. человек, но и подняло волну высотой 12 м, опустошившую побережья Калабрии и Сицилии.



Помимо землетрясений, цунами также может быть вызвано извержением подводного вулкана, отмечает ABC. Группа исследователей из Имперского колледжа Лондона и Орегонского университета в январе этого года сообщила о существовании неизвестного ранее магматического очага под подводным вулканом Колумбо, расположенного на глубине 500 м в спокойных водах близ греческого острова Тира. По словам исследователей, извержение может произойти в ближайшие 150 лет, вызвав катастрофическое цунами в Эгейском море.