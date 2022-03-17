Fortune: Японии ещё предстоит оценить масштаб разрушений от мощного землетрясения на севере

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в районе японской префектуры Фукусима, передаёт Fortune. Противопожарные службы Фукусимы получили многочисленные сообщения о пострадавших, без света остались жители почти 2 млн домов. Впрочем, Японии только предстоит оценить масштаб разрушений и количество пострадавших.

На севере Японии, в районе префектуры Фукусима, произошло землетрясение магнитудой 7,3. Как сообщает Fortune со ссылкой на местные власти, в результате землетрясения множество людей пострадали и было нарушено энергоснабжение.

По данным Главного метеорологического управления страны, землетрясение, которое также ощущалось в некоторых районах столицы Японии Токио, произошло около 23:36 по местному времени (17:36 мск. — прим. ИноТВ).

Fortune напоминает, что пострадавший в среду район в 2011 году уже был опустошён землетрясением и цунами, которые унесли жизни более 16 тыс. человек и спровоцировали ядерный кризис на Фукусиме. Тогда катастрофа привела к остановке всех японских атомных станций, вынудив страну полагаться на другие источники энергии, такие как уголь и природный газ.

Последнее землетрясение, судя по показателем магнитуды, оказалось менее мощным. Тем не менее, как сообщили в агентстве Kyodo News, противопожарные службы Фукусимы получили многочисленные сообщения о пострадавших, хотя масштаб разрушений и серьёзность травм всё ещё предстоит оценить.

Кроме того, по данным энергетической компании Tokyo Electric Power Co., около 2 млн зданий в зоне её обслуживания лишились электричества. Хотя в большинстве из них подачу энергии удалось восстановить уже через несколько часов, по состоянию на 02:30 ночи по местному времени (20:30 мск. — прим. ИноТВ) около 9 300 зданий, в том числе более 1 100 в Токио, всё ещё оставались без электричества.

На АЭС «Фукусима-1» сработала пожарная сигнализация, а на АЭС «Фукусима-2» были остановлены водяные насосы, используемые для охлаждения бассейна отработавшего ядерного топлива. Впрочем, там подчеркнули, что непосредственной опасности не было.

В нефтеперерабатывающей компании Eneos Holdings Inc. заявили, что работа её завода в Нэгиси приостановлена. А в железнодорожной компании East Japan Railway Co. сообщили, что в результате землетрясения с рельсов сошёл поезд на участке пути, соединяющем префектуры Фукусима и Мияги.

Как пишет Fortune, толчки также ощущались и в префектуре Мияги, жителей нескольких районов которой призвали найти укрытие. Интенсивность толчков там оценивалась в 6 баллов по шкале сейсмической интенсивности Японского метеорологического агентства (JMA), максимум в которой составляет 7 баллов. В префектуре также было зарегистрировано цунами высотой 20 см.