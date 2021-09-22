NTD: в Австралии произошло одно из сильнейших землетрясений за всю историю наблюдений

Недалеко от Мельбурна произошло одно из сильнейших землетрясений для Австралии за всю историю наблюдений. Как передаёт NTD, толчки силой 6 баллов почувствовали миллионы австралийцев. О пострадавших в результате происшествия сообщений не поступало.
Вот так выглядят последствия землетрясения в Мельбурне, которое произошло в среду. Подземные толчки силой 6 баллов почувствовали миллионы австралийцев. Это было одно из сильнейших землетрясений для страны за всю историю наблюдений.
ЖИТЕЛЬ МЕЛЬБУРНА:Вдруг всё затряслось. Я сначала подумал, что у соседей сверху высокоинтенсивная тренировка. Телевизор двигался, я выглянул с балкона: другие дома тоже тряслись, и электрические провода.
ЖИТЕЛЬ МЕЛЬБУРНА:Сначала кажется, что круто, но потом становится страшновато.
Многие выбегали из трясущихся зданий. Обломки видны на одной из ведущих торговых улиц мегаполиса. В некоторых районах нет света.
ЖИТЕЛЬНИЦА МЕЛЬБУРНА:Я сразу поняла, что это землетрясение. Было очень страшно. Я сказала детям, чтобы они были готовы выбежать на улицу, потому что весь дом трясло.
ЖИТЕЛЬ МЕЛЬБУРНА: Земля стала двигаться, загрохотали окна, попадали колонки. Моя девушка — из Мексики, она сразу побежала на улицу, потому что привыкла к такому. И вот — я тоже выбежал.
Эпицентр землетрясения находился в сельской местности примерно в 200 километрах от Мельбурна на глубине 10 километров. После основного толчка был афтершок магнитудой 4.
Землетрясение чувствовали за 800 километров в Аделаиде и за 900 — в Сиднее.
Однако разрушения, по всей видимости, есть только в Мельбурне. О пострадавших сообщений не поступало.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с днём рождения. В послании белорусский лидер отметил роль главы российского государства в защите национальных интересов и повышении потенциала и влияния России на международной арене.
МВД России утвердило изменённый порядок приёма и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж. В частности, родители, не согласные с выездом ребёнка, смогут указать, запрещают ли они его выезд до наступления совершеннолетия. Также они смогут определить конкретные даты начала и окончания периода ограничения выезда.
Космический корабль «Шэньчжоу-13», на котором китайские космонавты отправятся на орбитальную станцию «Тяньгун», доставлен на стартовую площадку космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая вместе с ракетой-носителем «Чанчжэн-2F».
Участники политического объединения «Зелёные / Европейский свободный альянс» представили на рассмотрение Европарламента проект резолюции, который посвящён ситуации в Белоруссии после «года протестов». В документе, с которым ознакомился RT, среди прочего говорится об обеспокоенности евродепутатов политикой действующих властей республики, в том числе их сотрудничеством с Россией.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не будет выступать с прогнозами касательно возможности встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина на саммите G20 в Риме в конце октября.
Оборонный союз США, Великобритании и Австралии (AUKUS) создаёт угрозу режиму ядерного нераспространения и может привести к появлению ядерной инфраструктуры в Австралии, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии ликвидировали заминированный беспилотный летательный аппарат, запущенный мятежниками-хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах» по аэропорту города Абха.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова направила ФСИН ходатайство о проведении проверки в межобластной туберкулёзной больнице №1 Управления ФСИН России по Саратовской области в связи с появившимся видео с пытками заключённых.
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что тренерский штаб сборной подаст протест на судейство в полуфинальной схватке чемпионата мира 2021 года в Осло с участием россиянки Ханум Велиевой.
Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатит $448 957 108 в ходе соглашения с американским Минюстом по делу о неуплате налогов. Об этом сообщается в документах, поступивших в электронную базу суда Северного округа штата Калифорния.
Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева заявила, что её подопечные делали неоправданные ошибки в матче квалификационного турнира чемпионата Европы с командой Швейцарии (26:22).
Во время встреч с партнёрами из Европы, по словам главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, он был поражён солидарностью европейцев с Парижем по вопросу спора с США в связи с потерей контракта с Австралией, касающегося продажи подводных лодок.