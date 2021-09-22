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NTD: в Австралии произошло одно из сильнейших землетрясений за всю историю наблюдений
Недалеко от Мельбурна произошло одно из сильнейших землетрясений для Австралии за всю историю наблюдений. Как передаёт NTD, толчки силой 6 баллов почувствовали миллионы австралийцев. О пострадавших в результате происшествия сообщений не поступало.

Вот так выглядят последствия землетрясения в Мельбурне, которое произошло в среду. Подземные толчки силой 6 баллов почувствовали миллионы австралийцев. Это было одно из сильнейших землетрясений для страны за всю историю наблюдений.

ЖИТЕЛЬ МЕЛЬБУРНА: Вдруг всё затряслось. Я сначала подумал, что у соседей сверху высокоинтенсивная тренировка. Телевизор двигался, я выглянул с балкона: другие дома тоже тряслись, и электрические провода.

ЖИТЕЛЬ МЕЛЬБУРНА: Сначала кажется, что круто, но потом становится страшновато.
 
Многие выбегали из трясущихся зданий. Обломки видны на одной из ведущих торговых улиц мегаполиса. В некоторых районах нет света.
 
ЖИТЕЛЬНИЦА МЕЛЬБУРНА: Я сразу поняла, что это землетрясение. Было очень страшно. Я сказала детям, чтобы они были готовы выбежать на улицу, потому что весь дом трясло.
 
ЖИТЕЛЬ МЕЛЬБУРНА: Земля стала двигаться, загрохотали окна, попадали колонки. Моя девушка — из Мексики, она сразу побежала на улицу, потому что привыкла к такому. И вот — я тоже выбежал.
 
Эпицентр землетрясения находился в сельской местности примерно в 200 километрах от Мельбурна на глубине 10 километров. После основного толчка был афтершок магнитудой 4.
 
Землетрясение чувствовали за 800 километров в Аделаиде и за 900 — в Сиднее.
 
Однако разрушения, по всей видимости, есть только в Мельбурне. О пострадавших сообщений не поступало.
 
Дата выхода в эфир 22 сентября 2021 года.
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