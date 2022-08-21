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«Кому нужны враги с такими союзниками?» — обозреватель Newsweek рассказал, как Украина теряет веру в Испанию

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Испания позиционирует себя одним из самых верных союзников Украины, однако на самом деле она потихоньку выходит из игры, не отправляя Киеву обещанные ранее вооружения, пишет обозреватель Newsweek Хорхе Гонсалес-Гайарса. «Кому нужны враги с такими союзниками?» — иронично комментирует эту ситуацию автор статьи.
«Кому нужны враги с такими союзниками?» — обозреватель Newsweek рассказал, как Украина теряет веру в Испанию
AP
Один из «самых верных самопровозглашённых союзников» Украины тайком выходит из игры, не поставляя Киеву обещанные вооружения, пишет в своей статье для Newsweek исполнительный директор мадридского аналитического центра Fundación Civismo Хорхе Гонсалес-Гайарса.

Речь, как отмечает автор, идёт об Испании.

Этот аванпост НАТО, находящийся вдалеке от фронта, похоже, овладел, по мнению обозревателя, «искусством пустозвонной дипломатии», давая щедрые обещания, а делая при этом мало.

«Кому нужны враги с такими союзниками?» — иронизирует автор.

Он напоминает, что ещё во время своего апрельского визита на Украину испанский премьер Педро Санчес обещал помочь Киеву.

Однако прошло уже более четырёх месяцев, и всё, что украинский президент Владимир Зеленский может продемонстрировать в качестве «предполагаемой щедрости» испанского премьера, — это некоторое количество лёгкой артиллерии, одну бронированную машину скорой помощи и скудные 200 тонн противотанковых вооружений — не более того, сетует Гонсалес-Гайарса.

Ещё в конце апреля Испания переправила морем, а затем через Польшу 40 танков, сообщает автор. Принимающие командиры подумали, что перед их глазами — помощь от Испании в натуральной форме. Однако эти танки сбросили свой боезапас и вернулись обратно на корабли, говорится в статье.

Затем в июне Испания стала едва ли не первым союзником Украины, пообещавшим ей танки западного производства. Мадрид даже объявил, что обдумывает отправку 40 танков Leopard 2A4 на фронт и даже пообещал обучить украинцев тому, как ими пользоваться.

Хотя танки были в хорошем состоянии, поставка должна была быть согласована с их производителем, Германией. Хотя «миролюбивый» канцлер Германии Олаф Шольц, по общему признанию, прохладно отнёсся к этой идее, однако через несколько дней стало известно, что Испания даже не сделала необходимого запроса. Потом её обещание сократилось всего до 10 танков. А два месяца спустя министр обороны Испании полностью сняла этот вопрос с обсуждения, заявив, что плачевное состояние танков будет представлять опасность для тех, кто будет ими пользоваться.

«Из-за этого украинцы, похоже, теряют веру в Испанию», — пишет автор.

Некоторые СМИ связывают скудость и медлительность испанских поставок с закулисными возражениями со стороны партии Podemos, которая, хотя и поддерживает дело Украины, но выступает против ничем не ограниченных поставок тяжёлого вооружения на фронт.

Украинцы менее наивны, отмечает обозреватель Newsweek. Один украинский чиновник даже обвинил Санчеса в том, что тот с помощью громких обещаний помощи заручился поддержкой общественного мнения, уклоняясь при этом от реальных издержек.
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источник
Newsweek США Северная Америка
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