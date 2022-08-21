«Кому нужны враги с такими союзниками?» — обозреватель Newsweek рассказал, как Украина теряет веру в Испанию
Речь, как отмечает автор, идёт об Испании.
Этот аванпост НАТО, находящийся вдалеке от фронта, похоже, овладел, по мнению обозревателя, «искусством пустозвонной дипломатии», давая щедрые обещания, а делая при этом мало.
«Кому нужны враги с такими союзниками?» — иронизирует автор.
Он напоминает, что ещё во время своего апрельского визита на Украину испанский премьер Педро Санчес обещал помочь Киеву.
Однако прошло уже более четырёх месяцев, и всё, что украинский президент Владимир Зеленский может продемонстрировать в качестве «предполагаемой щедрости» испанского премьера, — это некоторое количество лёгкой артиллерии, одну бронированную машину скорой помощи и скудные 200 тонн противотанковых вооружений — не более того, сетует Гонсалес-Гайарса.
Ещё в конце апреля Испания переправила морем, а затем через Польшу 40 танков, сообщает автор. Принимающие командиры подумали, что перед их глазами — помощь от Испании в натуральной форме. Однако эти танки сбросили свой боезапас и вернулись обратно на корабли, говорится в статье.
Затем в июне Испания стала едва ли не первым союзником Украины, пообещавшим ей танки западного производства. Мадрид даже объявил, что обдумывает отправку 40 танков Leopard 2A4 на фронт и даже пообещал обучить украинцев тому, как ими пользоваться.
Хотя танки были в хорошем состоянии, поставка должна была быть согласована с их производителем, Германией. Хотя «миролюбивый» канцлер Германии Олаф Шольц, по общему признанию, прохладно отнёсся к этой идее, однако через несколько дней стало известно, что Испания даже не сделала необходимого запроса. Потом её обещание сократилось всего до 10 танков. А два месяца спустя министр обороны Испании полностью сняла этот вопрос с обсуждения, заявив, что плачевное состояние танков будет представлять опасность для тех, кто будет ими пользоваться.
«Из-за этого украинцы, похоже, теряют веру в Испанию», — пишет автор.
Некоторые СМИ связывают скудость и медлительность испанских поставок с закулисными возражениями со стороны партии Podemos, которая, хотя и поддерживает дело Украины, но выступает против ничем не ограниченных поставок тяжёлого вооружения на фронт.
Украинцы менее наивны, отмечает обозреватель Newsweek. Один украинский чиновник даже обвинил Санчеса в том, что тот с помощью громких обещаний помощи заручился поддержкой общественного мнения, уклоняясь при этом от реальных издержек.
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