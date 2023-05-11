Комментируя недавнее заявление Зеленского, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Judging Freedom отметил, что украинскому лидеру следует сократить употребление наркотиков, поскольку это сказывается на его умственных способностях. Джонсон также заявил, что Россия в конечном итоге сокрушит украинскую армию и по ходу этого НАТО.
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Мы боремся сейчас ради того, чтобы никто никогда снова не порабощал другие народы и не уничтожал другие страны. И всё то старое зло, которое возвращает современная Россия, будет разбито так же, как и нацизм был разбит.
Отвоёванного не потеряем, всё захваченное врагом мы вернём, разрушенное отстроим и вместе будем всё это беречь. Мы пока не знаем даты нашей победы, но знаем, что это будет праздник для всей Украины, всей Европы, всего свободного мира.
ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Ему нужно потреблять поменьше кокаина. Очевидно, что это сказывается на его умственных способностях. Реальность состоит в том, что Россия не устраивала вторжения в другие страны. Россия не устраивала экспедиционно-военных авантюр, за исключением Сирии, куда она вошла по приглашению, по-моему, в 2015 году, чтобы помочь Сирии отбиться от исламских повстанцев, которых финансировали Соединённые Штаты и Великобритания.
Представление о том, что Россия — это агрессивная держава, является ложью. Не забывайте, что Зеленский, когда баллотировался на пост президента, обещал принести наконец мир. Но, оказавшись в офисе, он сделал разворот на 180 градусов и поддержал таких людей, как батальон «Азов»* — неонацистов, активных нацистов.
Он также поддержал уничтожение и искоренение русской культуры и русского наследия. То, что он говорит, — это бред. Россия в конечном итоге сокрушит украинскую армию и по ходу этого НАТО. И Зеленскому повезёт, если он останется жив. Если он выживет, то станет изгнанником.
Дата публикации 10 мая 2023 года.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.
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