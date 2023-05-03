19FortyFive: Зеленскому придётся выбирать между переговорами с Москвой и ещё большей потерей территорий

Наиболее вероятным исходом весеннего контрнаступления Киева станет патовая ситуация, когда конфликт просто трансформируется в войну на истощение, которая может тянуться годами, считает подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис. Однако учитывая гораздо более значительные запасы человеческих и физических ресурсов у России, со временем она просто раздавит Украину. Поэтому Владимиру Зеленскому придётся выбирать между мирными переговорами с Москвой для завершения конфликта и продолжением боевых действий, которое приведёт к ещё большей потере территорий.

В ближайшие несколько месяцев украинский конфликт, скорее всего, либо перерастёт в неразрешимую тупиковую ситуацию, либо продолжится в форме войны на истощение противника, считает подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис. Однако, как пишет он в статье для портала 19FortyFive, независимо от того, в каком направлении он будет развиваться, нынешняя политика Вашингтона не принесёт благоприятных для Соединённых Штатов результатов, поэтому ради реализации национальных интересов Америки Вашингтон должен быстро приспособиться к новым реалиям и разработать новую стратегию, у которой будут разумные шансы на успех.

Как отмечает Дэвис, американские военные чиновники в частных беседах предупреждают, что, если Украина начнёт наступление этой весной или в начале лета, Киев подвергнется серьёзному риску. Согласно многочисленным сообщениям, Соединённые Штаты, Германия, Великобритания и Польша обучили более 30 тыс. украинских военнослужащих порядку проведения наступательных операций в натовском стиле и предоставили Киеву некоторое количество современных танков, артиллерийских орудий, ракетных установок, бронетранспортёров и комплексов ПВО. Но опасность для Киева будет заключаться в том, что произойдёт уже после его наступления.

Почти два месяца Украина отправляла в Артёмовск резервы, которые изначально предназначались для весеннего контрнаступления. Украинским военным удалось помешать русским полностью захватить город, однако ценой этого стало ослабление наступательной ударной мощи Киева.

Кроме того, сумев извлечь уроки, Россия потратила несколько месяцев на то, чтобы как следует окопаться и выстроить сложные оборонительные позиции на всей территории, которую она занимает. Ситуация осложняется ещё и тем, что Украине придётся начинать своё контрнаступление в условиях дефицита артиллерийских боеприпасов, практически без поддержки с воздуха и со слабой тактической противовоздушной обороной. В итоге любая территория, которую Киеву удастся захватить в ходе контрнаступления, будет стоить ему очень дорого в смысле потерь людей и техники.

Наиболее вероятным исходом весеннего контрнаступления Киева является патовая ситуация. Если конфликт просто трансформируется в войну на истощение, он может тянуться годами. Учитывая гораздо более значительные запасы человеческих и физических ресурсов, имеющихся в распоряжении России, со временем она, скорее всего, просто раздавит Украину.

Многие в Европе, пишет автор статьи, уже осознают, что Киев не в состоянии выиграть в приемлемые сроки и относительно разумной ценой. Польша и страны Балтии, похоже, непоколебимы в своём стремлении и дальше совершать все необходимые действия, чтобы помочь Украине в борьбе с Россией, но большая часть остальной Европы, скорее всего, будет склоняться к необходимости урегулировать конфликт путём переговоров. Поэтому Соединённым Штатам следует проявить дипломатическую инициативу, сначала посовещавшись в частном порядке с Киевом и Брюсселем, а также с Москвой, чтобы начать процесс поиска способов урегулирования.

«Владимир Зеленский не хочет соглашаться на любую сделку, которая будет предусматривать окончательную передачу части территорий Украины России. Однако в реальности у него попросту нет возможности полностью вытеснить Москву. Наиболее реалистичный выбор, с которым сейчас столкнулся Зеленский, — это либо начать переговоры о прекращении боевых действий, чтобы Украина могла сохранить то, что у неё есть сейчас, либо продолжить сражаться и в конечном счёте потерять ещё больше территорий. Это решение должен принимать только Зеленский, но Америке всё же следует позаботиться о реализации своих собственных интересов. Как бы ни было ужасно соглашаться на прекращение боевых действий на нежелательных условиях, гораздо хуже будет игнорировать реальность и продолжать преследовать недостижимую военную цель. Цена первого варианта крайне неприятна. Но цена второго может оказаться намного хуже», — заключает автор статьи.