Das Erste: тысячи украинцев бегут от призыва на фронт в Европу, несмотря на высокие издержки и угрозу тюрьмы

Пограничная служба Украины всеми силами пытается не выпускать из страны мужчин призывного возраста и постоянно публикует видеозаписи задержания граждан, пытающихся пересечь границу, пишет Das Erste. Однако многим всё-таки удаётся сбежать, иногда ценой собственного здоровья и даже жизни. Тысячи мужчин предпринимают попытки переплыть холодную и бурную реку Тиса и попасть в Румынию, страну ЕС, прибегая к дорогостоящим услугам контрабандистов.

В марте Государственная пограничная служба Украины опубликовала видеоролик, который мгновенно распространился в социальных сетях. На нём видно, как спасатели извлекают из реки бездыханное тело 23-летнего мужчины. Судя по всему, украинец пытался переплыть реку Тиса, которая на отдельных участках образует границу Украины с Румынией, страной Евросоюза, пишет Das Erste.

Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину из-за военного положения. Поэтому многие выбирают этот опасный маршрут. Те, кто уже получил повестку и кого поймают при попытке побега, могут попасть в тюрьму на срок от трёх до пяти лет.

Чтобы пресечь попытки побега, пограничная служба постоянно публикует отчёты об успехах в борьбе с нелегальной миграцией и преступными сетями, занимающимися контрабандой людей.

Незаконное пересечение границы считается на Украине административным правонарушением. Тем не менее в сообщении пограничной службы утверждается, что сотрудники произвели предупредительные выстрелы, чтобы воспрепятствовать побегу восьми мужчин.

На видео, опубликованном пограничной службой в социальных сетях, видно, как сотрудники заставляют мужчин встать на колени у обочины дороги, заложив руки за голову, прежде чем их увезут.

Тем не менее, по данным румынских властей, в прошлом году границу страны незаконно пересекли 5,4 тыс. граждан Украины. 2 тыс. из них выбрали маршрут через Тису.

63-километровый участок берега реки патрулирует Пограничная полиция Румынии. По словам пресс-секретаря полиции региона Марамуреш Лулии Стан, раньше полицейские охотились на контрабандистов сигарет, но теперь в этом районе они ежедневно ловят от 10 до 15 беглецов. «Здоровье большинства мужчин, пересекающих речной участок границы, находится в плохом состоянии, у них обморожения, переломы костей, и они нуждаются в медицинской помощи», — отмечает Стан.

В прошлом году румынская пограничная полиция обнаружила на берегу в общей сложности десять тел. Тем, кому удастся переплыть ледяную реку, как и всем украинцам, будет предоставлена временная защита в ЕС как минимум на год.

В районе румынско-украинской границы журналистам Das Erste удалось встретиться с контрабандистом, попросившим называть его Игорем. Украинская семья, уже проживающая в Чехии, попросила благополучно доставить их 25-летнего сына Николая в ЕС.

Сам контрабандист Игорь родился в Закарпатской области Украины, сейчас проживает за границей и хорошо знает маршрут через реку. Игорь говорит, что получает только компенсацию за затраты на переправу: «Я делаю это только потому, что хочу помочь мужчинам, а они умоляют меня. Меня очень часто спрашивают, могу ли я предоставить контакты людей, занимающихся контрабандой. Они предлагают мне деньги, пять тысяч евро. Я отказываюсь, потому что считаю неправильным зарабатывать на этом деньги».

Утверждения Игоря невозможно проверить. Другие украинцы сообщают, что за побег они заплатили от € 1,5 тыс. до €10 тыс. В Украине то, что делает Игорь, считается контрабандой людей. Украинская полиция регулярно задерживает контрабандистов, которые продают поддельные документы или переправляют людей через границу. Им грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

Ночью Игорь готовится в румынской деревне на берегу Тисы. По его словам, на Украине у него есть друзья, которые с помощью приборов ночного видения ищут у реки пограничников. Если всё чисто, он переправляется через реку.

Чтобы предотвратить побеги, украинская армия натянула колючую проволоку вдоль берега реки и установила контрольно-пропускные пункты. Тем не менее Игорь планирует перевезти Николая в Румынию.

В течение двух дней от Игоря ничего не слышно. Затем, сразу после наступления темноты, приходит сообщение с Украины. Игорь высылает местоположение. На расстоянии 350 метров от журналистов он сидит с мужчиной в кустах и ждёт сигнала от помощников, которые обыскивают местность в поисках пограничников. Вскоре после этого мужчины перелезают через колючую проволоку и переплывают Тису.

Из-за таяния снега в горах температура воды в реке очень низкая, а уровень — высокий, течение сильное. Внезапно фонари освещают берег, как раз в том месте, где мужчины хотели выбраться на берег. Затем в зарослях на берегу появляются два румынских офицера, между ними идёт мужчина.

«Это Николай, он взят под стражу. Украинец промок и промёрз насквозь, но цел. Однако контрабандиста с ними нет. Он что, утонул? Чуть позже он также появляется на румынской стороне», — пишет издание.

Опасаясь полиции, он прыгнул обратно в воду, поплыл по течению реки и недооценил его: «Дважды я чуть не утонул, и, хотя я хорошо знаю местность, течение застало меня врасплох», — рассказывает Игорь, дрожа от холода.

После 48 часов содержания под стражей Николай выходит на свободу и может свободно передвигаться по территории ЕС. Он уезжает к своим родителям в Чехию. По его словам, на Украине он больше не чувствовал себя в безопасности и боялся призыва на фронт. В последний год он выходил из дома лишь затем, чтобы время от времени работать на стройке.

Теперь, после опасного для жизни побега, он надеется, что сможет помочь Украине за границей, а не в окопе: «Я не служил в армии и никогда не держал в руках оружия. Я хочу пойти работать и оказать финансовую поддержку моей стране».

Он считает, что больше не сможет сделать ничего полезного. Сейчас Николай живёт со своей семьёй в Карловых Варах. Его брат уже устроил его на работу на стройку, рассказывает Das Erste.