Die Welt: афганцы о таком могут только мечтать — украинские беженцы находятся в ЕС в привилегированном положении

Организации по защите прав беженцев критикуют ЕС за избирательное отношение к гражданам Украины, сообщает Die Welt. Особая директива Брюсселя наделяет их такими привилегиями, о которых другие люди, нуждающиеся в защите, могут только мечтать. К примеру, им даже не нужно проходить процедуру получения статуса беженца, чтобы обладать полным пакетом прав. Это свидетельствует о том, что на фоне конфронтации с Россией Европа возвращается к идеологическим шаблонам времён холодной войны.

Год назад в сторону Европы двинулся самый большой поток беженцев со времён Второй мировой войны, пишет Die Welt. Многие это связывали с надеждой, что в ЕС наконец-то произойдёт сдвиг в сторону гуманной миграционной политики, но этого не случилось. Наоборот, директива ЕС о массовом притоке породила дискуссию о недопустимости привилегий в отношении украинских беженцев и дискредитации остальных.

Дело в том, что эта директива наделяет украинцев правами, о которых другие соискатели статуса беженца — например, афганцы — могут только мечтать. Ведь им даже не нужно проходить процедуру получения этого статуса, чтобы обладать полным пакетом прав. Организации по защите прав беженцев видят в таком избирательном подходе нарушение основополагающего принципа, согласно которому все, нуждающиеся в защите, должны быть равны.

В своей нынешней миграционной политике Европа возвращается к идеологическим шаблонам времён холодной войны, констатирует издание. В то время для получения статуса беженца необходимо было осудить ту политическую систему, от которой ты бежал. И это касалось в первую очередь не людей из бывших колоний, а как раз граждан Советского Союза и союзных ему государств. «По логике холодной войны люди, которые бежали из коммунистических стран, были символом превосходства западной политической системы и уже по одной это причине получали самый радушный приём».

Также ЕС сейчас поступает и с украинцами, пытаясь таким образом осудить Россию и самого на данный момент «злейшего врага европейской правовой системы» Владимира Путина. И в политизации миграционной политики есть польза. Ведь без образа врага в лице СССР, западные правительства вряд ли бы смогли добиться необходимой общественной поддержки. Как писал немецкий социолог Ульрих Бек, образы врагов обладают особой силой: они способны объединять современные общества, узаконивая действия государства.

И действительно идеологический контекст холодной войны существенно способствовал тому, что европейские государства согласились с введением особого миграционного режима. Сейчас же на смену противостоянию капитализма и коммунизма пришла борьба международного права и военной силы, демократии и автократии, либеральных и нелиберальных государств. Именно из-за этой идеологической составляющей европейцы и были готовы принимать беженцев с Украины несмотря на связанные с этим расходы, заключает издание.