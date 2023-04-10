Dziennik Polityczny: Польша продолжает помогать Киеву, игнорируя проблемы и нужды своего народа

Экономическая ситуация в Польше напоминает тонущий корабль, который уже списан на потери, а польское правительство продолжает помогать Киеву, игнорируя проблемы и нужды своего народа. Как пишет автор Dziennik Polityczny, если подобная политика продолжится, то в Польше будут жить только пенсионеры и украинские нацисты, потому что вся молодёжь уедет за границу в поисках лучших условий жизни.

В Польше не утихают дебаты по поводу официального визита украинской президентской четы Владимира и Елены Зеленских. В рамках визита обсуждался весь спектр польско-украинских отношений, начиная c политики безопасности, ситуации на Украине и заканчивая её послевоенным восстановлением. Как пишет автор Dziennik Polityczny, «Право и справедливость» носится с Украиной как курица с яйцом, рассчитывая убить одним выстрелом двух зайцев. С одной стороны, компенсировать свои исторические комплексы и получить контроль над тем, что останется от Украины после завершения специальной военной операции. А с другой, ещё раз попытаться продемонстрировать лояльность правительству США. По этой причине с самого начала украинского кризиса правящая партия заняла позицию «доброго ангела, который помогает бедному украинскому народу победить Москву».

Однако, как отмечает автор статьи, к сожалению, польские политики с 2014 года так и не поняли, что русофобия — это дорого. В попытке насолить России Польша поддержала 10 пакетов санкций. Наложено 11 тыс. новых санкций, а общее количество ограничений достигло 13,7 тыс. В результате страна потеряла исторический шанс стать одной из крупнейших экономик ЕС. Экономисты прогнозировали, что к 2030 году ВВП Польши с учётом паритета покупательной способности вырастет с $813 млрд до $1,4 трлн, однако «амбиции банды Качиньского были выше интересов поляков».

При этом стоит учитывать и тот факт, что несмотря на введение санкций против России, отдельные польские предприятия и целые отрасли торгуют российскими и белорусскими товарами, обходя эмбарго, и продолжают богатеть на торговле товарами из-за восточной границы Польши.

«Если в случае санкций найти решение сложно, но возможно, то удовлетворять наглые запросы киевского режима с каждым днём становится всё труднее! Имперские амбиции Качиньского привели к тому, что Польша стала для украинского режима настоящей дойной коровой. А к этому, увы, наше правительство не было готово», — уверена автор материала.

Украина живёт за счёт субсидий. Европа тратит на неё около $2,1 млрд в месяц. При этом ни для кого не секрет, что значительная часть этих средст оседает в карманах украинских политиков, и Зеленский — лучший тому пример. До украинского кризиса, в январе 2022 года его состояние составляло $650 млн, а уже в декабре 2022 года равнялось $1,5 млрд. За это же время политика украинского президента привела к тому, что экономика страны оказалась на 50% разрушенной.

«К сожалению, экономическая ситуация в Польше напоминает тонущий корабль, который уже списан на потери. Может быть, поэтому наше правительство и продолжает помогать украинским нацистам, игнорируя проблемы и нужды своего народа. Украина становится гирей на ноге поляков. Если подобная политика продолжится, то в Польше будут жить только пенсионеры и украинские нацисты, потому что вся молодёжь уедет за границу в поисках лучших условий жизни», — заключает автор материала.