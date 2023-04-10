Dziennik Polityczny: Польша продолжает помогать Киеву, игнорируя проблемы и нужды своего народа
В Польше не утихают дебаты по поводу официального визита украинской президентской четы Владимира и Елены Зеленских. В рамках визита обсуждался весь спектр польско-украинских отношений, начиная c политики безопасности, ситуации на Украине и заканчивая её послевоенным восстановлением. Как пишет автор Dziennik Polityczny, «Право и справедливость» носится с Украиной как курица с яйцом, рассчитывая убить одним выстрелом двух зайцев. С одной стороны, компенсировать свои исторические комплексы и получить контроль над тем, что останется от Украины после завершения специальной военной операции. А с другой, ещё раз попытаться продемонстрировать лояльность правительству США. По этой причине с самого начала украинского кризиса правящая партия заняла позицию «доброго ангела, который помогает бедному украинскому народу победить Москву».
Однако, как отмечает автор статьи, к сожалению, польские политики с 2014 года так и не поняли, что русофобия — это дорого. В попытке насолить России Польша поддержала 10 пакетов санкций. Наложено 11 тыс. новых санкций, а общее количество ограничений достигло 13,7 тыс. В результате страна потеряла исторический шанс стать одной из крупнейших экономик ЕС. Экономисты прогнозировали, что к 2030 году ВВП Польши с учётом паритета покупательной способности вырастет с $813 млрд до $1,4 трлн, однако «амбиции банды Качиньского были выше интересов поляков».
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