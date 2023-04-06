Das Erste: в Германии в десятки раз выросло число несовершеннолетних преступников с Украины

За 2022 год в Германии в десятки раз вырос уровень преступности среди несовершеннолетних беженцев с Украины, достигнув отметки 3700 случаев, сообщает Das Erste. До начала боевых действий в 2021 году их было всего несколько сотен. В связи с этим — несмотря на то, что земли и коммуны жалуются на нехватку денег, — немецкий министр внутренних дел Нэнси Фезер призывает регионы «наилучшим» образом позаботиться о детях и подростках беженцев, чтобы они не встали на путь криминала.

Немецкие коммуны требуют от правительства выделить больше денег на содержание беженцев и мигрантов, сообщает Das Erste. Но министр внутренних дел Нэнси Фезер с ними не согласна: «Мне кажется странным, когда уже сейчас — в начале апреля этого года — говорят, что денег на этот год не хватает». По её словам, федеральные власти ещё в 2022-м выделили большую сумму, €4,4 млрд, и к тому же взяли на себя обеспечение социальной помощи беженцам с Украины. В этом же году Берлин досрочно выплатил землям и коммунам €2,75 млрд, напомнила она.

При этом Фезер отказалась ограничивать миграцию: «В центре Европы идут ужасные боевые действия. Восемь из десяти беженцев прибывают с Украины. У человечности не может быть максимального предела». Она подчеркнула, что о детях и подростках среди беженцев необходимо позаботиться «наилучшим» образом, чтобы они не совершали преступлений: «У людей, которые бегут от боевых действий, есть ужасный опыт. Такой опыт столкновения с насилием может иметь последствия».

По её словам, из миллиона украинских беженцев в Германии треть моложе 18 лет. Это обстоятельство отражается и на уголовной статистике: «В прошлом году у нас было 3700 детей и подростков с Украины, подозреваемых в совершении преступлений. В 2021-м — до нападения Путина — их было несколько сотен».

Заявления Фезер разочаровали представителей коммун, продолжает Das Erste. По их словам, министр отказывается выполнять свою работу и ограничивать миграцию, а также способствовать возвращению на родину беженцев, у которых нет права оставаться в стране. К тому же они подчёркивают, что деньги из федерального бюджета идут не напрямую коммунам, а уходят в земли. При этом в подсчёте необходимых средств должным образом не учитываются расходы на создание для детей беженцев более 200 тыс. мест в детских садах и школах.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херман обвинил Фезер в «игнорировании реальности»: «Очевидно, что в этом году финансовой поддержки федерального правительства для обеспечения беженцев жильём и их интеграции недостаточно». Особенно его злит, что она выступает против ограничения миграции и в то же время отказывает коммунам в помощи. По его словам, это «бессовестное и нелогичное» поведение.