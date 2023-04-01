TV4: Швеция третий год подряд лидирует по употреблению амфетамина в Европе

Швеция стала лидером по употреблению амфетамина в Европе, передаёт телеканал TV4. Об этом свидетельствуют данные европейского агентства по мониторингу наркотиков и наркозависимости, которые были получены в ходе изучения сточных вод в ряде стран и городов региона на предмет содержания наркотических веществ. Скандинавское королевство уже третий год подряд возглавляет печальный список.

Евросоюз провёл рекордное по масштабам исследование по изучению содержания сточных вод на наличие наркотиков. Целью проведённой работы было установление вредных привычек у европейцев. В результате выяснилось, что показатели участвовавших в исследовании шведских городов были самыми высокими по концентрации амфетамина, передаёт телеканал TV4.

В прошлом году Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости EMCDDA собрал анализы сточных вод из 104 городов в 21 европейской стране для сбора и обобщения информации об употреблении наркотических веществ европейцами. В исследование, которое проводится ежегодно с 2011 года, третий год подряд включены шведские города Евле, Сандвикен и Сёдерхамн. Образцы были собраны властями соответствующих городов в течение одной недели весной 2022 года. Впоследствии они были проанализированы на наличие амфетамина, каннабиса, кетамина, кокаина, МДМА и метамфетамина, пишет TV4.

Самые высокие уровни содержания амфетамина по отношению к населению были обнаружены в период измерений в Евле и Сандвикене, за которыми следуют города в Бельгии и Германии. Как сообщается в материале, в 2020 и 2021 годах этот показатель был одними из самых высоких именно в шведских городах. Потенциальной погрешностью при замерах сточных вод может являться то, что не всегда предоставляется возможным отличить нелегальные наркотики от легальных, например лекарство от СДВГ, в котором содержится амфетамин.

Уровни содержания кокаина были самыми высокими в городах Бельгии, Испании и Нидерландов. Безусловное лидерство в этой категории занял портовый город Антверпен — крупный перевалочный пункт для дальнейшей контрабанды наркотика в Европу. Это приводит ещё к одной возможной погрешности, поскольку не все наркотики в сточных водах обязательно были употреблены. К примеру, смытый в унитаз кокаин во время полицейского рейда может резко увеличить измеренное значение, отмечает TV4.

Самая большая концентрация метамфетамина была выявлена в Чешской Республике. Уровни каннабиса были самыми высокими в Испании, Нидерландах, Португалии и Швейцарии. МДМА, в свою очередь, был наиболее распространён в городах Нидерландов и Бельгии. Самые высокие уровни анестетика кетамина, исследованные впервые, были обнаружены в Дании.

По данным EMCDDA, кокаин, МДМА и метамфетамин были более распространены в крупных городах и в большей степени в праздничные дни, что свидетельствует об их более «рекреационном» использовании. Уровни амфетамина и каннабиса распределялись более равномерно в течение недели. Учёные полагают, что различия между городами в одной стране могут быть связаны с наличием университетов, ночной жизнью и возрастной структурой населения, резюмирует TV4.