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TV4: Швеция третий год подряд лидирует по употреблению амфетамина в Европе

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Швеция стала лидером по употреблению амфетамина в Европе, передаёт телеканал TV4. Об этом свидетельствуют данные европейского агентства по мониторингу наркотиков и наркозависимости, которые были получены в ходе изучения сточных вод в ряде стран и городов региона на предмет содержания наркотических веществ. Скандинавское королевство уже третий год подряд возглавляет печальный список.
TV4: Швеция третий год подряд лидирует по употреблению амфетамина в Европе
AP
Евросоюз провёл рекордное по масштабам исследование по изучению содержания сточных вод на наличие наркотиков. Целью проведённой работы было установление вредных привычек у европейцев. В результате выяснилось, что показатели участвовавших в исследовании шведских городов были самыми высокими по концентрации амфетамина, передаёт телеканал TV4.
 
В прошлом году Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости EMCDDA собрал анализы сточных вод из 104 городов в 21 европейской стране для сбора и обобщения информации об употреблении наркотических веществ европейцами. В исследование, которое проводится ежегодно с 2011 года, третий год подряд включены шведские города Евле, Сандвикен и Сёдерхамн. Образцы были собраны властями соответствующих городов в течение одной недели весной 2022 года. Впоследствии они были проанализированы на наличие амфетамина, каннабиса, кетамина, кокаина, МДМА и метамфетамина, пишет TV4.
 
Самые высокие уровни содержания амфетамина по отношению к населению были обнаружены в период измерений в Евле и Сандвикене, за которыми следуют города в Бельгии и Германии. Как сообщается в материале, в 2020 и 2021 годах этот показатель был одними из самых высоких именно в шведских городах. Потенциальной погрешностью при замерах сточных вод может являться то, что не всегда предоставляется возможным отличить нелегальные наркотики от легальных, например лекарство от СДВГ, в котором содержится амфетамин.
 
Уровни содержания кокаина были самыми высокими в городах Бельгии, Испании и Нидерландов. Безусловное лидерство в этой категории занял портовый город Антверпен — крупный перевалочный пункт для дальнейшей контрабанды наркотика в Европу. Это приводит ещё к одной возможной погрешности, поскольку не все наркотики в сточных водах обязательно были употреблены. К примеру, смытый в унитаз кокаин во время полицейского рейда может резко увеличить измеренное значение, отмечает TV4.
 
Самая большая концентрация метамфетамина была выявлена в Чешской Республике. Уровни каннабиса были самыми высокими в Испании, Нидерландах, Португалии и Швейцарии. МДМА, в свою очередь, был наиболее распространён в городах Нидерландов и Бельгии. Самые высокие уровни анестетика кетамина, исследованные впервые, были обнаружены в Дании.
 
По данным EMCDDA, кокаин, МДМА и метамфетамин были более распространены в крупных городах и в большей степени в праздничные дни, что свидетельствует об их более «рекреационном» использовании. Уровни амфетамина и каннабиса распределялись более равномерно в течение недели. Учёные полагают, что различия между городами в одной стране могут быть связаны с наличием университетов, ночной жизнью и возрастной структурой населения, резюмирует TV4.
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источник
TV4 Швеция Европа
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