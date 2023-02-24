SVT: шведский горнолыжный курорт превратился в притон для наркоманов

23:22
Трюдо заявил, что Канада поставит Украине четыре танка Leopard 2
Канада дополнительно поставит Украине четыре танка Leopard 2, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
23:18
Медведев поделился эмоциями от победы над Оже-Альяссимом на турнире в Дохе
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом на турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар).
23:04
Канада ввела санкции в отношении почти 130 физлиц из России
Канада вводит санкции в отношении 129 физических лиц и 63 организаций из России. Об этом говорится в сообщении на сайте канадского МИД.
22:58
Мостовой: если Малком и Клаудиньо сделали паспорт РФ для игры за сборную, то я против
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал предоставление российского гражданства бразильским легионерам петербургского «Зенита» Малкому и Клаудиньо.
22:47
Зеленский заявил о подготовке ВСУ к нападению на Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия ведёт подготовку к «захвату» Крыма.
22:38
Медведев обыграл Оже-Альяссима и вышел в финал турнира в Дохе
Российский теннисист Даниил Медведев сыграет в финале турнира категории ATP 250 в Дохе (Катар).
22:30
Число жертв землетрясений в Турции превысило 44 тысячи
Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции возросло до 44 218, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
22:28
«Кармиотисса» потерпела первое поражение под руководством Кержакова
«Кармиотисса» потерпела поражение от «Доксы» в матче 25-го тура чемпионата Кипра.
22:24
Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Зеленский строит на Украине диктатуру
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что попытки украинского лидера Владимира Зеленского построить в стране диктатуру приведут к смерти режима.
22:14
Кудерметова и Самсонова вышли в финал парного турнира в Дубае
Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова сыграют в финале парного турнира в Дубае (ОАЭ).
22:13
Небензя и Полянский покинули зал Совбеза ООН перед выступлением спикеров ЕС
Постпред России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание Совбеза перед рядом выступлений представителей ЕС по теме Украины.
21:59
Игонин назвал домашний матч с «Зенитом» в Кубке России по футболу событием для «Волги»
Бывший защитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал решение провести четвертьфинальный матч Кубка России по футболу (пять регионов) с «Волгой» в Ульяновске.
21:58
СК сообщил о задержании выстрелившего в сотрудника ОМОНа в Петербурге мужчины
Следственный комитет сообщил, что выстрелившего в сотрудника ОМОНа в Санкт-Петербурге мужчину задержали, возбуждено уголовное дело.
21:57
Гроссмейстер Непомнящий идёт третьим за тур до конца турнира в Дюссельдорфе
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с индийцем Рамешбабу Прагнанандхой в восьмом туре шахматного турнира WR Chess Masters в Дюссельдорфе (Германия).
21:54
Захарова на фестивале «aRTel.doc» напомнила о важности документальных фильмов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе открытия первого международного фестиваля документального кино «aRTel.doc: Время героев» в Москве заявила о важности документальных фильмов.
21:53
ЦСКА установил клубный рекорд по числу шайб, заброшенных в регулярном чемпионате КХЛ
Столичный ЦСКА обновил клубный рекорд по числу заброшенных шайб в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:46
Сын Андрея Аршавина стал победителем турнира памяти Черенкова в составе «Спартака»
Арсений Аршавин, сын бывшего полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Аршавина, завоевал золотую медаль Второго Всероссийского турнира памяти Фёдора Черенкова в составе московского «Спартака».
21:42
Всемирный банк выделил новый пакет помощи Украине на сумму $2,5 млрд
Всемирный банк объявил о выделении нового пакета финансовой помощи для Украины на сумму $2,5 млрд.
21:38
WSJ: Шольц и Макрон призывали Зеленского начать переговоры с Россией
Лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц призывали президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией.
21:36
Семиков: конкуренция на «Чемпионских высотах» ничуть не ниже, чем на чемпионате мира
Илья Семиков сравнил уровень соревнований «Чемпионские высоты» в Архангельской области с чемпионатом мира по лыжным гонкам в словенской Планице.
21:27
Юран: я не вижу ни одного российского футболиста в РПЛ, кто готов к Европе
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о готовности российских футболистов к чемпионату Европы.
21:23
Рудаков: в лучших клубах Финляндии зарплаты на уровне аутсайдеров РПЛ
Голкипер «Хонки» Максим Рудаков высказался об игре в чемпионате Финляндии по футболу.
21:22
Президент КХЛ Морозов поздравил нападающего «Ак Барса» Зарипова с завершением карьеры
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов поздравил нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова с завершением карьеры.
21:21
Зеленский заявил, что не считает предложения КНР по урегулированию мирным планом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложения Китая по урегулированию являются не мирным планом, а размышлениями Пекина.
21:15
Эрдоган поблагодарил Путина за помощь после землетрясений
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонной беседы поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь России в ликвидации последствий землетрясений.
21:10
Захарова сообщила, что Россия готова к достижению целей СВО политико-дипломатическим путём
Россия готова к достижению целей специальной военной операции политико-дипломатическим путём. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
21:06
Черчесов: многие футболисты «Ференцвароша» знакомы с соперником по Лиге Европы «Байером»
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвёл итоги жеребьёвки 1/8 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА в швейцарском Ньоне.
20:55
Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Зарипов провёл последний матч в карьере
Казанский «Ак Барс» на своём льду потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
20:52
Блинкен: США выделяют более $10 млрд на поддержку энергоинфраструктуры Украины
США выделяют более $10 млрд на поддержку украинского правительства и энергетической инфраструктуры страны, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
20:40
ЦСКА обыграл московское «Динамо» и гарантировал второе место в Западной конференции КХЛ
Московский ЦСКА нанёс поражение в овертайме столичному «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
20:36
В Белом доме заявили, что Украина не получает всего, о чём просит
США признают, что Украина не получает всего, о чём просит, но стремятся поставить наиболее необходимое вооружение, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
20:32
Зеленский заявил, что у США нет границы с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Соединённых Штатов нет границы с Россией.
20:28
Комличенко: хотелось бы догнать «Зенит» и добавить «интрижки» в чемпионате
Нападающий Николай Комличенко оценил шансы «Ростова» в борьбе за золотые медали в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.
20:18
В США признали «определённую устойчивость» экономики России к санкциям
Экономика России демонстрирует определённую устойчивость к санкциям из-за экстраординарных шагов Москвы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
20:06
Малком: Россия стала для меня настоящим домом
Бразильский нападающий «Зенита» Малком отреагировал на новость о том, что получил гражданство России.
20:02
Главред RT Симоньян поблагодарила российских военных в рамках фестиваля кино «aRTel.doc»
Главный редактор RT Маргарита Симоньян поблагодарила находящихся в зоне проведения специальной военной операции военных в рамках церемонии открытия Первого международного фестиваля документального кино «aRTel.doc: Время героев» в Москве.
20:01
Соединённые Штаты ввели экспортные ограничения в отношении «МегаФона»
Минторг Соединённых Штатов ввёл экспортные ограничения в отношении российской телекоммуникационной компании «МегаФон».
20:00
Ступак собирается выступить в скиатлоне на «Чемпионских высотах»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о планах олимпийской чемпионки Юлии Ступак на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Архангельской области.
19:51
Пранкеры Вован и Лексус анонсировали ролик о Минских соглашениях на фестивале «aRTel.doc»
Российские пранкеры Вован и Лексус на открытии фестиваля «aRTel.doc: время героев» анонсировали новый ролик с «интересными подробностями» о Минских соглашениях.
19:48
«Нефтехимик» стал последним участником плей-офф КХЛ на Востоке
Определились все участники плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от Восточной конференции сезона-2022/23.
19:45
МИД: Россия ценит стремление КНР внести вклад в урегулирование украинского кризиса
Россия высоко ценит стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
19:34
В Турции сообщили, что Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры
Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры.
19:24
Клебо опередил Большунова по количеству медалей на чемпионатах мира
Норвежец Йоханнес Клебо завоевал серебряную медаль в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам 2023 года в словенской Планице.
19:16
Прокуратура Владимирской области заявила, что поданный иск не требует блокировки YouTube
Прокуратура Владимирской области опровергла появившуюся в СМИ информацию, что поданный иск связан с просьбой заблокировать видеохостинг YouTube.
19:16
Минюст США подал иск о конфискации собственности российского бизнесмена Вексельберга
Минюст США подал иск о конфискации шести объектов недвижимости, которые принадлежат российскому предпринимателю Виктору Вексельбергу.
19:14
Московское «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина сыграет с «Торпедо»
Определилась первая пара плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23.
18:58
Колосков: Карпин вряд ли откажется от Малкома и Клаудиньо в сборной России
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал предоставление российского гражданства бразильским легионерам петербургского «Зенита» Малкому и Клаудиньо.
18:53
Глава Пентагона заявил, что украинский конфликт закончится переговорами
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине, скорее всего, завершится переговорами.
18:47
Аршавин выступил против возможного включения Малкома и Клаудиньо в сборную России
Директор департамента развития молодёжного футбола «Зенита» Андрей Аршавин высказался о предоставлении российского гражданства бразильским легионерам петербургского клуба Малкому и Клаудиньо.
18:41
Минфин США ввёл санкции в отношении ряда российских банков
Министерство финансов США ввело санкции против ряда российских банков, в том числе финансовых организаций «Уралсиб», «Зенит», Московского кредитного банка, МТС Банка.