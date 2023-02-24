SVT: шведский горнолыжный курорт превратился в притон для наркоманов

Известный в Швеции горнолыжный курорт Оре превратился в притон для наркоманов, сообщает SVT. По данным местной полиции, случаи обнаружения наркотических веществ стали обыденным явлением. Тем не менее правоохранительным органам тяжело отследить хранение и употребление запрещённых веществ, поскольку их зачастую привозят с собой сами отдыхающие.

По сведениям шведской полиции, на горнолыжном курорте Оре возросло употребление кокаина и других наркотиков. Зимой в популярное место для любителей отдыха в горах приезжают десятки тысяч туристов, которых привлекает не только катание на лыжах, но и богатая ночная жизнь с её ресторанами, барами и ночными клубами, сообщает SVT.

Руководитель опергруппы местного отдела полиции Андреас Зеландер признаёт, что наркотики на этом курорте достать довольно легко. Согласно данным полиции, правоохранители неоднократно находили в туалетах, на танцполе, а также рядом с подъёмником пакетики к кокаином. Зеландер опасается, что накотические средства могли найти дети.