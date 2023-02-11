Guardian: всему виной туристы — власти Амстердама запретят курить марихуану в квартале красных фонарей

Власти Амстердама с середины мая введут запрет на курение марихуаны на улицах квартала красных фонарей, сообщает The Guardian. Кроме того, будут сокращены часы работы баров, кафе, ресторанов и секс-заведений. Эти меры призваны сдержать туристический поток и уменьшить неудобства «отчаявшихся местных жителей», которые уже давно жалуются на то, что самые оживлённые районы центра города становятся «малопригодными для жизни».

Власти Амстердама введут запрет на курение марихуаны на улицах «квартала красных фонарей». Эта мера призвана сдержать туристический поток и уменьшить неудобства «отчаявшихся местных жителей», сообщает The Guardian.

Жители Амстердама уже давно жалуются на то, что самые оживлённые районы центра города, включая Де Валлен — «квартал красных фонарей» — становятся «малопригодными для жизни».

В заявлении Городского совета Амстердама отмечается, что запрет на уличное курение в центре города начнёт действовать с середины мая. Если эти меры не помогут снизить число жалоб со стороны местных жителей, они будут усилены — например, курение запретят и на террасах «кофешопов».

Власти также сократят часы работы баров, кафе и ресторанов: с середины мая они станут закрываться в два часа ночи, а новых посетителей перестанут пускать уже после часа. Секс-заведениям придётся закрывать свои знаменитые окна в три часа ночи, а не в шесть утра.

Продажа алкоголя в магазинах в центре города уже запрещена в выходные дни после 16 часов. Теперь им придётся убирать бутылки со своих витрин или прятать их за ширмами.

«Жители старого города сильно страдают от массового туризма и злоупотребления алкоголем и наркотиками на улицах, — говорится в заявлении Городского совета. — Туристы также привлекают уличных торговцев наркотиками, что, в свою очередь, подстёгивает преступность и угрожает безопасности».

Амстердамская газета Het Parool назвала меры «историческими», отметив, что на протяжении десятилетий Амстердам был известен во всём мире как город, «где всё возможно и всё дозволено, в том числе и курение марихуаны на улице». Однако в последнее время из-за «чрезмерного туризма» внутренняя часть города стала «малопригодной для жизни». Туристы и местные посетители «производят слишком много шума, мочатся на улице, их рвёт, они относятся к «кварталу красных фонарей» как к парку развлечений, а не как к жилому району», передаёт The Guardian.