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Guardian: всему виной туристы — власти Амстердама запретят курить марихуану в квартале красных фонарей

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Власти Амстердама с середины мая введут запрет на курение марихуаны на улицах квартала красных фонарей, сообщает The Guardian. Кроме того, будут сокращены часы работы баров, кафе, ресторанов и секс-заведений. Эти меры призваны сдержать туристический поток и уменьшить неудобства «отчаявшихся местных жителей», которые уже давно жалуются на то, что самые оживлённые районы центра города становятся «малопригодными для жизни».
Guardian: всему виной туристы — власти Амстердама запретят курить марихуану в квартале красных фонарей
AP

Власти Амстердама введут запрет на курение марихуаны на улицах «квартала красных фонарей». Эта мера призвана сдержать туристический поток и уменьшить неудобства «отчаявшихся местных жителей», сообщает The Guardian.

Жители Амстердама уже давно жалуются на то, что самые оживлённые районы центра города, включая Де Валлен — «квартал красных фонарей» — становятся «малопригодными для жизни».
 
В заявлении Городского совета Амстердама отмечается, что запрет на уличное курение в центре города начнёт действовать с середины мая. Если эти меры не помогут снизить число жалоб со стороны местных жителей, они будут усилены — например, курение запретят и на террасах «кофешопов».
 
Власти также сократят часы работы баров, кафе и ресторанов: с середины мая они станут закрываться в два часа ночи, а новых посетителей перестанут пускать уже после часа. Секс-заведениям придётся закрывать свои знаменитые окна в три часа ночи, а не в шесть утра.
 
Продажа алкоголя в магазинах в центре города уже запрещена в выходные дни после 16 часов. Теперь им придётся убирать бутылки со своих витрин или прятать их за ширмами.
 
«Жители старого города сильно страдают от массового туризма и злоупотребления алкоголем и наркотиками на улицах, — говорится в заявлении Городского совета. — Туристы также привлекают уличных торговцев наркотиками, что, в свою очередь, подстёгивает преступность и угрожает безопасности».
 
Амстердамская газета Het Parool назвала меры «историческими», отметив, что на протяжении десятилетий Амстердам был известен во всём мире как город, «где всё возможно и всё дозволено, в том числе и курение марихуаны на улице». Однако в последнее время из-за «чрезмерного туризма» внутренняя часть города стала «малопригодной для жизни». Туристы и местные посетители «производят слишком много шума, мочатся на улице, их рвёт, они относятся к «кварталу красных фонарей» как к парку развлечений, а не как к жилому району», передаёт The Guardian.
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источник
Guardian Великобритания Европа
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