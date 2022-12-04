Fox News: на фоне небывалого притока мигрантов в США ввозят рекордные объёмы смертоносного наркотика

Новый финансовый год у Погранично-таможенной службы США начался недавно — 1 октября, однако уже сейчас американские власти насчитали как минимум 137 тыс. так называемых «известных скрывшихся», сообщает Fox News. Для сравнения за весь прошлый финансовый год таковых было 600 тыс. человек. При этом на фоне небывалого притока мигрантов, в Соединённые Штаты также поступают рекордные объёмы смертоносного наркотика фентанила.

С нами на прямой связи с границы в городе Игл-Пасс, штат Техас, старший корреспондент Кейси Стигалл. Кейси, вам слово.



КЕЙСИ СТИГАЛЛ, корреспондент Fox News: Доброе утро, Харрис! У Погранично-таможенной службы США новый финансовый год, как вы уже говорили, действительно начался лишь 1 октября. И её сотрудники заявили каналу Fox, что на тот момент было как минимум 137 (тыс. — ИноТВ) «известных скрывшихся», о которых вы только что упомянули. При этом только в ноябре таковых было 73 тысячи. Для сравнения Погранично-таможенная служба зарегистрировала 600 тысяч подобных лиц за весь прошлый финансовый год.



Напомню: речь идёт о мигрантах, о которых пограничной службе известно, что они незаконно проникли в страну, однако им удалось скрыться.



Между тем здесь, в Игл-Пасс произошла сцена с участием очередной крупной группы, в которой было более 250 человек, главным образом с Кубы и из Доминиканской республики. Поэтому если озвучивать известные нам данные, то известных случаев задержания и всего остального выше крыши. Официальная сводка за ноябрь ещё не опубликована, но в октябре, как нам известно, было более 230 тысяч контактов — это почти на 40% больше, чем в предыдущем октябре и почти на 220% больше, чем двумя годами ранее.



ВИКТОР АВИЛА, отставной сотрудник Иммиграционной и таможенной полиции США: Я продолжаю говорить о том, что, защищая границу, вы спасаете жизни. Если у вас безопасная… если вы контролируете границу и обеспечиваете её безопасность, то вы на самом деле спасаете жизни не только американцев, но и самих мигрантов.



КЕЙСИ СТИГАЛЛ: Между тем следует поговорить вот о чём — о рекордных объёмах фентанила, смертоносного наркотика, который продолжают ввозить в страну контрабандой. Как говорят официальные лица, 96% поступает через Мексику. Он приводит к резкому росту числа смертей по всей стране. Исследователи из Хьюстонского университета работают над вакциной от фентанила, которая состоит из трёх прививок, приводящих к выработке антител к фентанилу. Последние не дают наркотику поступать в мозг человека, предотвращая состояние эйфории и все сопутствующие опасные для жизни побочные эффекты. Учёные надеются в ближайшие пару месяцев начать испытания этой вакцины на людях. Харрис.



Кейси Стигалл, большое вам спасибо.



Дата публикации 02 декабря 2022 года.



* так сказано в оригинале (прим. ИноТВ)