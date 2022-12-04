Fox News: на фоне небывалого притока мигрантов в США ввозят рекордные объёмы смертоносного наркотика
КЕЙСИ СТИГАЛЛ, корреспондент Fox News: Доброе утро, Харрис! У Погранично-таможенной службы США новый финансовый год, как вы уже говорили, действительно начался лишь 1 октября. И её сотрудники заявили каналу Fox, что на тот момент было как минимум 137 (тыс. — ИноТВ) «известных скрывшихся», о которых вы только что упомянули. При этом только в ноябре таковых было 73 тысячи. Для сравнения Погранично-таможенная служба зарегистрировала 600 тысяч подобных лиц за весь прошлый финансовый год.
Напомню: речь идёт о мигрантах, о которых пограничной службе известно, что они незаконно проникли в страну, однако им удалось скрыться.
Между тем здесь, в Игл-Пасс произошла сцена с участием очередной крупной группы, в которой было более 250 человек, главным образом с Кубы и из Доминиканской республики. Поэтому если озвучивать известные нам данные, то известных случаев задержания и всего остального выше крыши. Официальная сводка за ноябрь ещё не опубликована, но в октябре, как нам известно, было более 230 тысяч контактов — это почти на 40% больше, чем в предыдущем октябре и почти на 220% больше, чем двумя годами ранее.
ВИКТОР АВИЛА, отставной сотрудник Иммиграционной и таможенной полиции США: Я продолжаю говорить о том, что, защищая границу, вы спасаете жизни. Если у вас безопасная… если вы контролируете границу и обеспечиваете её безопасность, то вы на самом деле спасаете жизни не только американцев, но и самих мигрантов.
КЕЙСИ СТИГАЛЛ: Между тем следует поговорить вот о чём — о рекордных объёмах фентанила, смертоносного наркотика, который продолжают ввозить в страну контрабандой. Как говорят официальные лица, 96% поступает через Мексику. Он приводит к резкому росту числа смертей по всей стране. Исследователи из Хьюстонского университета работают над вакциной от фентанила, которая состоит из трёх прививок, приводящих к выработке антител к фентанилу. Последние не дают наркотику поступать в мозг человека, предотвращая состояние эйфории и все сопутствующие опасные для жизни побочные эффекты. Учёные надеются в ближайшие пару месяцев начать испытания этой вакцины на людях. Харрис.
Кейси Стигалл, большое вам спасибо.
Дата публикации 02 декабря 2022 года.
* так сказано в оригинале (прим. ИноТВ)
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