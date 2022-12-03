Bloomberg: «беременность» не поможет — китайская таможня бдительно борется с контрабандой компьютерных чипов и смартфонов

Жёсткие ограничения со стороны США на экспорт в Китай высокотехнологичных полупроводников и оборудования для производства микросхем способствуют тому, что эту технику пытаются провезти контрабандой, чтобы потом продать на внутреннем рынке в сотни раз дороже. Однако китайские таможенники бдительно борются с изобретательными правонарушителями, поэтому даже «беременная» контрабандистка с накладным животом не смогла ускользнуть от их внимания, сообщает Bloomberg.

«Подпольный рынок» полупроводников активизировался в Китае с 2020 года, пишет Bloomberg, когда глобальная нехватка чипов привела к перебоям с поставками самой разной техники — от смартфонов до автомобилей. Действия американской администрации, которая ужесточила ограничения на экспорт в Китай высокотехнологичных полупроводников и оборудования для производства микросхем, ещё больше взбудоражили рынок, побуждая контрабандистов проявлять всё больше изобретательности в попытках ввезти всё это нелегальным путём с целью перепродажи.



Масштабный серый рынок в Китае привлекает сотни посредников, которые продают там различные уже побывавшие в употреблении или даже устаревшие микросхемы, цена которых при этом может в 500 раз превышать их первоначальную стоимость, отмечается в статье. Кроме того, в страну часто пытаются контрабандой ввезти различные модели iPhone и другую продукцию компании Apple, потому что в Китае они продаются дороже, чем в Гонконге и Макао, из-за налогов на импорт.



Однако китайская таможенная служба тоже не дремлет и регулярно ловит контрабандистов с десятками различных устройств, которые они пытаются незаконно провезти через границу. Например, 25 ноября сотрудники китайской таможни арестовали женщину, занимавшуюся контрабандой полупроводников, которые она надеялась нелегально провезти в накладном животе, имитируя беременность.



Согласно заявлению представителей таможни, контрабандистка была задержана на пограничном переходе из Макао в Чжухай. Во время разговора офицер таможни заподозрила подвох, поскольку женщина заявила, что она находится примерно на пятом или шестом месяце беременности, однако её живот визуально был значительно больше, поясняется в статье. После личного досмотра было обнаружено, что в накладном животе она пыталась нелегально ввезти в Китай более 200 чипов и девять смартфонов, сообщает Bloomberg.