Fox: бездействие Вашингтона вынудило Аризону закрывать бреши на границе контейнерами

После прихода к власти Джо Байден отказался достраивать стену Трампа, несмотря на наличие необходимых материалов. Из-за нежелания Белого дома разбираться с миграционным кризисом губернатору Аризоны пришлось заполнять пустующие участки на границе с Мексикой грузовыми контейнерами, передаёт Fox News.

ДЖОНАТАН ЛАЙНЗ, управляющий округом Юма: У администрации здесь было всё что нужно. И, как вы можете видеть, этих элементов стены достаточно, чтобы заполнить все участки, для закрытия которых губернатор Дьюси использовал контейнеры.

Администрация Байдена приостановила строительство пограничной стены вскоре после вступления президента в должность в 2021 году. Губернатор Аризоны Дуг Дьюси заполнил бреши в недостроенной стене с помощью грузовых контейнеров.

ДЖОНАТАН ЛАЙНЗ: Таким образом, если бы администрация выполнила свою работу, губернатору Дьюси не пришлось бы действовать вместе с законодателями и использовать ресурсы штата вместо стены, которая финансировалась из федерального бюджета и за которую мы уже заплатили. Здесь находятся бетонные и стальные барьеры на сумму около двух миллионов долларов, которые складировали, но так не возвели после инаугурации.

К сожалению, губернатору Дьюси пришлось принять меры, когда федеральное правительство отказалось продолжать строительство стены. И он привёз контейнеры, несмотря на то что прямо за углом, как я показал вам, у нас есть все материалы, купленные и оплаченные налогоплательщиками Соединённых Штатов, для завершения этой стены.

Итак, они (ограждения из контейнеров. — ИноТВ) работают, как вы можете заметить. У нас здесь никто не переходит границу. Очень многие люди взволнованы попытками возвести контейнеры, особенно с колючей проволокой наверху. Но раньше это был основной миграционный маршрут.

Эта брешь закрыта. Одна из причин, почему я был разочарован тем, что эту стену не достроили, заключается в том, что позади нас проходит дорожка, по которой люди приезжали на туристическом автобусе, затем высаживались и переходили границу пешком. Таким образом, через этот район ежедневно проходили тысячи людей, но благодаря действию губернатора эти переходы прекратились.

Благодаря контейнерам у нас почти нет движения в этом районе, который находится рядом с городом Юма. Таким образом, после перехода они (нелегальные мигранты. — ИноТВ) оказывались менее чем в миле от жилой части этого района.

Я не хочу говорить за губернатора Дьюси, но он намерен оставить эти контейнеры на их текущем месте до тех пор, пока федеральное правительство не вмешается и не выполнит свою работу.

Дата публикации 15 ноября 2022 года.