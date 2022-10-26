NBC: рекордный наплыв мигрантов в США связан с последствиями изменений климата и COVID-19

Согласно новым данным Таможенно-пограничной службы США, почти три миллиона мигрантов прибыли в страну через южную границу на протяжении 2022 финансового года. По словам корреспондента NBC News, эти рекордные цифры связаны с негативными последствиями изменений климата и пандемии COVID-19, из-за которых экономический и политический кризис в небогатых странах Латинской Америки лишь усугубился.

И мы вновь возвращаемся к вам, с последними новостями о кризисе на южной границе. Согласно данным Таможенно-пограничной службы, в 2022 финансовом году границу пересекло рекордное количество мигрантов — 2,76 миллиона человек, побив предыдущий годовой рекорд более чем на миллион.



Чтобы рассказать об этом больше, к нам присоединяется корреспондент NBC News по вопросам внутренней политики и безопасности Джулия Эйнсли. Джулия, доброе утро! Итак, давайте начнём с этого рекордного всплеска миграции: почему так много людей пытаются сейчас попасть в США?



ДЖУЛИЯ ЭЙНСЛИ, корреспондент NBC News: В целом, Джо, здесь наблюдалось два заметных всплеска — один был весной, и ещё один ранней осенью, включая прошлый месяц, когда мы увидели большое число прибывающих венесуэльцев, никарагуанцев, кубинцев... Их было так много, что когда я была там на границе, то даже видела, как некоторые из них спали на улице, потому что все местные приюты были переполнены.



Сейчас в Венесуэле наблюдается политический кризис, экономический кризис — и люди, с которыми я общалась, говорили, что им даже не хватает еды. То же самое можно часто услышать и от прибывающих из других стран, которые переживают подобные кризисы — например, на Кубе или в Гаити. И люди продают всё, что у них есть, чтобы заплатить тем, кто помог бы им добраться до Соединённых Штатов, зачастую это контрабандисты или преступные картели, фактически в большинстве случаев платят картелям.



Они просто находятся в отчаянном положении, причём иногда дело здесь не только в политике или экономике, но и в проблеме изменений климата: в Гватемале на своих фермах люди больше не могут выращивать продукты питания. Основная причина этого связана также с глобальным феноменом последствий пандемии COVID-19, в результате которой во многих регионах экономика рухнула, продолжается политическая смута, поэтому всё большее количество людей устремляется в Соединённые Штаты.



Однако многие из них зачастую не могут попасть в США — особенно те люди, которых я уже упоминала, из Гватемалы и других стран Центральной Америки, потому что на границе всё ещё действуют санитарные ограничения, связанные с COVID-19. И даже тем, кто добирается до Соединённых Штатов, не всегда дают шанс пересечь границу, чтобы попросить убежища.



Дата выхода в эфир 24 октября 2022 года.