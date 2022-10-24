The Washington Times: количество задержаний на южной границе США бьёт рекорды
В минувшем сентябре пограничная служба США задержала 20 подозреваемых в терроризме, пишет The Washington Times: таким образом, общее число задержанных за год подозреваемых достигло почти 100 человек. Как отмечает издание, это новый рекорд.
Ссылки по теме
-
NTD: венесуэльских мигрантов начали депортировать с территории США
-
Американский сенатор: «как маленький ребёнок» — американцы сыты по горло президентом, которого не волнуют их проблемы
-
ABC News: «город на краю пропасти» — мэр Нью-Йорка объявил чрезвычайное положение из-за гуманитарного кризиса, вызванного мигрантами
-
Конгрессмен из Техаса: администрация Байдена «ведёт войну с американским народом»