ABC News: «город на краю пропасти» — мэр Нью-Йорка объявил чрезвычайное положение из-за гуманитарного кризиса, вызванного мигрантами

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил чрезвычайное положение из-за гуманитарного кризиса, вызванного притоком мигрантов, сообщает ABC News. Он, в частности, заявил, что его город оказался на краю пропасти, пытаясь позаботиться о просителях убежища, которых с апреля доставляют сюда автобусами из приграничных штатов.
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил чрезвычайное положение из-за гуманитарного кризиса, который спровоцирован просителями убежища, прибывающими в город автобусами. Их отправляют сюда из Техаса и других мест.
С апреля прибыло более 17 тысяч мигрантов. Автобусы прибывают каждый день. Вчера было как минимум девять, сегодня — ещё девять, в том числе вот этот.
Город теперь собирается построить палаточный городок и ведёт переговоры о временном размещении людей с компаниями, владеющими круизными лайнерами. С репортажем корреспондент ABC News Стефани Рамос.
Этим вечером мэр Нью-Йорка заявил, что город находится на краю пропасти, изо всех сил пытаясь позаботиться об ищущих убежища мигрантах, которых с апреля автобусами доставляют в город из приграничных штатов.
На данный момент прибыло более 17 тысяч человек. С четверга приехало как минимум 18 автобусов.
ЭРИК АДАМС, мэр Нью-Йорка: Нам нужна помощь, причём прямо сейчас.
Адамс объявил чрезвычайное положение, обратившись за помощью к штату и федеральным властям, поскольку город, как ожидается, в этом финансовом году потратит как минимум один миллиард долларов на помощь ищущим приюта мигрантам и на прочие услуги.
Прямо сейчас из 61 тысячи человек, находящихся в городских приютах, каждый пятый является мигрантом — просителем убежища.
Как заявил мэр, они строят приёмный центр на острове Рэндалл и обращаются к отелям. Кроме того, по имеющейся информации, они ведут переговоры о размещении мигрантов с несколькими компаниями, владеющими круизными лайнерами.
ЭРИК АДАМС: Хотя наше сострадание ограничено… безгранично, но наши ресурсы — нет. Это неподъёмно.
Большинство автобусов — из Техаса. Губернатор Грэг Эббот заявил, что начал отправлять их в Нью-Йорк и другие так называемые города-убежища, чтобы отправить послание о том, что иммиграционная политика демократов создаёт кризис на границе.
Офис мэра Адамса, по имеющейся информации, получил резкий отказ, когда попытался скоординировать действия по автобусам с Эбботом, который сегодня опубликовал следующий твит: «Мы продолжим возить автобусами мигрантов в Нью-Йорк, Вашингтон и Чикаго, чтобы облегчить долю наших перегруженных приграничных городов до тех пор, пока Байден не станет выполнять свою работу по обеспечению безопасности границы».
У нас этим вечером на прямой связи из Нью-Йорка Стефани Рамос. Стефани, после доставки мигрантов в Нью-Йорк мэр этого города сегодня также заявил, что они могут начать перевозить часть этих мигрантов в другие города, не так ли?
СТЕФАНИ РАМОС, корреспондент ABC News: Именно так, Дэвид. Официальные лица города Нью-Йорк заявили, что треть прибывающих сюда мигрантов сами хотят отправиться в другие города, где у них живут родственники или друзья. Мэр Адамс заявил, что город работает над претворением этой инициативы в жизнь. Дэвид.
С нами этим вечером была Стефани Рамос. Стефани, благодарю вас.
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