Canal 26: американцы пожертвовали почти $400 тысяч на вывоз мигрантов из Техаса

Почти $400 тыс. было собрано в виде пожертвований со стороны американцев на вывоз иммигрантов из Техаса в другие штаты, передаёт Canal 26. При этом, как отмечает канал, почти треть пожертвований поступила от самих техасцев.
Переходим теперь к США, где на фоне драматической иммиграционной ситуации страна и её население решили помочь иммигрантам посредством пожертвований, собрав приблизительно 390 тысяч долларов на транспортировку этих людей за переделы Техаса.
С апреля по 28 сентября американцы со всей страны пожертвовали более 386 тысяч долларов на то, чтобы поддержать усилия губернатора Техаса Грега Эббота по перевозке автобусами иммигрантов, которые были проверены и отпущены миграционными властями, из населённых пунктов Техаса в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.
«Мы благодарны, — заявили они (власти Техаса. — ИноТВ), — за огромную поддержку, которую мы получили в то самое время, когда Техас заполняет бреши, созданные президентом Байденом, и предпринимает шаги, чтобы помочь нашим обременённым приграничным округам. До тех пор пока президент Байден не начнёт выполнять свою работу и не обезопасит границу, Техас продолжит перевозить иммигрантов, чтобы нести столь необходимое облегчение приграничным техасским городам».
Анализ данных показал, что благодаря тысячам частных пожертвований в диапазоне от одного до 5000 долларов за этот период времени было собрано более 379 тысяч долларов. Большинство пожертвований — 32 процента — поступило от жителей Техаса, 9 процентов — из Флориды, 7 процентов — из Калифорнии, 3 процента — из Невады и ещё 3 — из Аризоны, всё это даёт 5 процентов* от общего числа пожертвований.
Вот 10 штатов, откуда поступило наибольшее количество пожертвований.
Согласно полученным данным, Техас собрал 122 тысячи долларов, Флорида — 35 тысяч, Калифорния — 26 тысяч, Невада — 10,5 тысячи, Аризона, в свою очередь, — 9,5 тысячи, Джорджия — 9 тысяч, Колорадо также 9 тысяч, Южная Каролина внесла ещё 9 тысяч долларов, а Огайо — 8 тысяч долларов.
Кроме того, в штате Теннесси на вывоз мигрантов из Техаса было пожертвовано ещё 8 тысяч долларов.
Вот такая совместная работа всего американского народа. И эта работа — результат драматической ситуации, в которой, разумеется, оказались мигранты.
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