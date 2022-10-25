TVE: бегут от кошмара и оказываются в лимбе — решение администрации Байдена по венесуэльским мигрантам застало врасплох десятки тысяч человек

Решение администрации Байдена «закрыть двери» для венесуэльских мигрантов застало врасплох десятки тысяч человек, передаёт TVE. Как поясняет канал, согласно новым требованиям американских властей, мигранты из Венесуэлы, которые проникают в Соединённые Штаты нелегально, теперь подлежат немедленному выдворению из страны.
Они бегут от кошмара в поисках мечты и оказываются в лимбе. Решение администрации Байдена закрыть двери для венесуэльских мигрантов застало врасплох десятки тысяч человек, которые сейчас находятся в дороге.
Некоторые, подобно этим детям, уже лелеяли мечту о воссоединении со своим отцом на территории США. Они находились в городе Сьюдад-Хуарес, когда узнали о том, что если бы они пересекли границу в обход установленного порядка, то их немедленно бы отправили обратно в Мексику.
До других эта новость дошла, когда они пересекали сельву Дарьенского пробела между Панамой и Колумбией.
Кроме того, есть ещё группы, которые находятся в Коста-Рике и в Никарагуа.
МИГРАНТ: Теперь мы ничего не можем сделать. Не можем вернуться. Мы в замешательстве.
Они бродят по дорогам Гондураса или по этой деревне на юге Мексики, где собралось более 14 тысяч мигрантов.
ИНЬИГО ЭРРАИС, корреспондент в Мексике: Сюда, в столицу, на автобусах везут часть людей, которых Соединённые Штаты выдворяют в приграничные города на севере страны (Мексики. — ИноТВ), где приюты забиты до отказа.
ТЕМНОКОЖИЙ МИГРАНТ: Здесь, в Мехико, я уже три дня мёрзну и голодаю.
Мексика, которая в этом году уже предоставила убежище 80 тысячам венесуэльцев, теперь согласилась принять выдворенных, поскольку Вашингтон предлагает взамен 24 тысячи виз для того, чтобы мигранты могли совершить прямой перелёт в Соединённые Штаты без необходимости рисковать своей жизнью, пытаясь туда добраться.
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