TVE: бегут от кошмара и оказываются в лимбе — решение администрации Байдена по венесуэльским мигрантам застало врасплох десятки тысяч человек

Они бегут от кошмара в поисках мечты и оказываются в лимбе. Решение администрации Байдена закрыть двери для венесуэльских мигрантов застало врасплох десятки тысяч человек, которые сейчас находятся в дороге.



Некоторые, подобно этим детям, уже лелеяли мечту о воссоединении со своим отцом на территории США. Они находились в городе Сьюдад-Хуарес, когда узнали о том, что если бы они пересекли границу в обход установленного порядка, то их немедленно бы отправили обратно в Мексику.



До других эта новость дошла, когда они пересекали сельву Дарьенского пробела между Панамой и Колумбией.



Кроме того, есть ещё группы, которые находятся в Коста-Рике и в Никарагуа.



МИГРАНТ: Теперь мы ничего не можем сделать. Не можем вернуться. Мы в замешательстве.



Они бродят по дорогам Гондураса или по этой деревне на юге Мексики, где собралось более 14 тысяч мигрантов.



ИНЬИГО ЭРРАИС, корреспондент в Мексике: Сюда, в столицу, на автобусах везут часть людей, которых Соединённые Штаты выдворяют в приграничные города на севере страны (Мексики. — ИноТВ), где приюты забиты до отказа.



ТЕМНОКОЖИЙ МИГРАНТ: Здесь, в Мехико, я уже три дня мёрзну и голодаю.



Мексика, которая в этом году уже предоставила убежище 80 тысячам венесуэльцев, теперь согласилась принять выдворенных, поскольку Вашингтон предлагает взамен 24 тысячи виз для того, чтобы мигранты могли совершить прямой перелёт в Соединённые Штаты без необходимости рисковать своей жизнью, пытаясь туда добраться.



Дата публикации 23 октября 2022 года.