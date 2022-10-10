New York Times: США пора признать факты — Гуаидо никогда не стать настоящим президентом Венесуэлы

Администрации Джо Байдена следует пересмотреть свою политику в отношении Каракаса. В первую очередь, им необходимо отказаться от выдумки, что лидер оппозиции Хуан Гуаидо сможет сместить Николаса Мадуро, пишет обозреватель The New York Times Уильям Ньюман.

Накануне Вашингтон организовал обмен заключёнными с Каракасом. Американские власти отправили домой двух племянников жены Николаса Мадуро, обвиняемых в торговле наркотиками, и вернули семь своих граждан. Тем самым США продемонстрировали «непоследовательность» своей политики в отношении Венесуэлы, считает обозреватель The New York Times Уильям Ньюман.

Несмотря на переговоры с Мадуро, Белый дом продолжает настаивать на том, что «настоящим президентом» Венесуэлы является Хуан Гуаидо. Ещё в 2019 году Дональд Трамп безуспешно пытался привести оппозиционного политика к власти, и с тех самых пор Соединённые Штаты не поддерживают официальные дипломатические связи с латиноамериканской страной, напоминает автор статьи.

«Администрации Байдена пора признать, что гамбит Гуаидо провалился и что большинство венесуэльцев и большая часть международного сообщества уже прошли этот этап. Белому дому нужна политика в отношении Венесуэлы, основанная на фактах, а не на выдумках. И факт состоит в том, что Мадуро является президентом Венесуэлы, а Гуаидо — нет», — считает Ньюман.

По его словам, три года назад десятки стран поддержали Гуаидо, последовав примеру Вашингтона. Но сегодня лишь немногие продолжают признавать его президентом Венесуэлы и избегать прямых дипломатических отношений с правительством Мадуро. И этот список становится всё короче.

После вступления в должность недавно избранный президент Колумбии Густаво Петро отказался признавать Гуаидо и вновь открыл посольство в Каракасе. Это изменение имеет решающее значение, поскольку Богота долгое время была самым важным союзником Вашингтона в Южной Америке и поддерживала венесуэльского оппозиционера.

Бразилия — ещё один влиятельный сторонник Гуаидо. Но там он также рискует впасть в немилость, если Луис Инасиу Лула да Силва победит во втором туре президентских выборов, которые пройдут в конце этого месяца, отмечает публицист.

«Гуаидо всегда был президентом только номинально — у него не было правительства и полномочий действовать внутри Венесуэлы. Он проявил мужество, когда бросил вызов репрессивному режиму Мадуро, но у него никогда не было жизнеспособного плана, кроме смутных надежд на военный переворот или интервенцию США. И он был привержен жёсткому санкционному подходу Трампа, который усугубил экономический кризис Венесуэлы», — подчёркивает автор статьи.

Гуаидо возглавлял Национальную ассамблею, чем объяснял свои притязания на роль «альтернативного президента». Но срок его полномочий истёк в прошлом году, и в этот момент многие сторонники отказались видеть в нём лидера. К тому же сегодня Мадуро «сильнее, чем три года назад, а оппозиция раздроблена».

Если США «прекратят притворяться», что Гуаидо является президентом, то они создадут разумную основу для политики в отношении Венесуэлы. Это могло бы облегчить переговоры с Мадуро по ключевым вопросам, в том числе «возможные изменения экономических санкций, связанных с экспортом нефти», рассуждает Ньюман.

На его взгляд, подобный шаг заметно бы облегчил жизнь венесуэльской оппозиции, которая находится «в состоянии неопределённости». Несомненно, она допустила много ошибок, но остаётся «основной политической силой» и имеет «большое значение для поиска решения кризиса в стране».

Венесуэльцы сыты по горло оппозиционными партиями, которые зачастую больше заинтересованы в борьбе друг с другом, чем в улучшении благосостояния страны. В то же время в стране возникают новые политические силы и появляются новые лидеры, утверждает Ньюман.

По его словам, главной ареной борьбы станут президентские выборы 2024 года. В этом противостоянии Вашингтон пока помогает коалиции «Унитарная платформа», которую возглавляют Гуаидо и традиционные партии.

«Но, продолжая поддерживать вымысел о том, что Гуаидо является президентом Венесуэлы, администрация мешает оппозиции пройти необходимый процесс самореформирования. США должны признать реальность, касающуюся того, кто на самом деле правит в Венесуэле, и необходимость для венесуэльцев формировать оппозицию по своему выбору. Только так Вашингтон сможет сыграть конструктивную роль в разрешении венесуэльского кризиса», — заключает Уильям Ньюман.