Samnytt: безналичное будущее — ЕС собирается запретить использование физических денег

Европейский союз представил новое предложение по отмыванию денег, которое затруднит использование наличных. Сторонники законодательной инициативы утверждают, что она направлена на борьбу с преступностью и терроризмом. Одновременно с этим критики закона заявляют о лишении людей права на неприкосновенность частной жизни со стороны государства, что является тревожным ограничением свобод граждан, пишет Samnytt.

Новое предложение включает среди прочего требование о том, чтобы все операции с наличными на сумму более €10 тыс. регистрировались и о них сообщалось властям. Государства-члены также должны будут создать национальный реестр всех владельцев наличных денег, чтобы соответствующие ведомства могли отслеживать и контролировать денежные потоки.

Критики считают, что речь идёт не только о криминализации наличных денег, но и о растущей слежке за финансовыми операциями граждан. Это вызывает серьёзные опасения у тех, кто дорожит свободой и правом на неприкосновенность частной жизни, отмечает издание.