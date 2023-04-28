Bloomberg: «Явно становимся обузой» — на востоке ЕС сокращают помощь украинским беженцам

Содействие вынужденным переселенцам с Украины истощает казну Польши, Чехии, Словакии и Румынии. Поэтому власти этих стран планируют свернуть или уже свернули социальные программы для беженцев и призывают их найти работу, пишет Bloomberg.

Растущие расходы, вызванные украинским конфликтом, создают дополнительную нагрузку на бюджеты восточного крыла Европейского союза. Поэтому правительства этих государств сокращают экономическую помощь беженцам и подталкивают их к поиску работы, пишет Bloomberg.

По словам издания, с начала спецоперации ЕС потратил на миллиарды больше, чем планировал. Среди прочего члены организации вкладывались в собственную оборону и поставки оружия Киеву, а также выделяли субсидии на оплату коммунальных услуг после скачка цен на энергоносители.

Деньги также пошли на решение того, что ООН называет «самым большим кризисом беженцев в Европе со времён Второй мировой». Соседи Украины встретили миллионы человек, в основном женщин и детей, «потоком пособий», утверждается в статье.

Но эти затраты подтачивают казну восточноевропейских участников блока. После обещания сократить дефицит бюджета до 4,4% от объёма производства в этом году Румыния четыре месяца назад прекратила выплаты за жильё беженцам, сославшись на нехватку наличности после того, как выделила на эти цели около €500 млн.

Накануне Бухарест утвердил официальный план сокращения выплат почти наполовину для 99 тыс. украинских переселенцев. «Румыния уже потратила сотни миллионов евро на беженцев с первого дня конфликта, и мы продолжим это делать, — заявил официальный представитель правительства Дэн Карбунару. — У нас ограниченное пространство для манёвра в бюджете, и мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить поддержку всех граждан, румын и иностранцев».

Дополнительное финансовое бремя, усугубляемое резким ростом цен на продукты питания и энергию, ложится на соседние с Украиной страны ЕС, которые по уровню жизни до сих пор не догнали среднего показателя по блоку спустя почти два десятилетия после их вступления. Кроме того, кризис спровоцировал всплеск заимствований: Румыния и Польша в этом году продали облигаций на общую сумму $14 млрд, несмотря на рост доходности долга, обращает внимание Bloomberg.

Принявшая почти 1,6 млн беженцев, Польша постепенно отменила жилищную субсидию в размере 40 злотых ($10) на человека в день для трудоспособных украинцев. Приезжие сохранили другие льготные выплаты, в том числе пособие на ребёнка, бесплатное обучение и медицинское обслуживание, но лишились бесплатного проезда в общественном транспорте.

Чешская Республика выплатила около 23 млрд крон ($1,1 млрд) примерно полумиллиону украинцев, которых она принимает. Она также собирается перейти от оплаты арендодателям к оплате жилья непосредственно самим беженцам и планирует сократить эту сумму в конце года для людей, которые могут работать.

Срок действия жилищных пособий Словакии — €24 в день для взрослых и €12 на ребёнка — истекает в конце мая. При этом в правительстве заявляют, что «финансовый резерв для Украины не обеспечивает места, необходимого для покрытия этих расходов, до конца года».

Льготные программы сворачивают не во всех странах. Например, в их число не входит Германия, принявшая более 900 тыс. беженцев с Украины. Тем не менее эффект сокращений начинает ощущаться. С прекращением государственных дотаций в Румынии многим людям будет трудно платить за арендную плату, которая в Бухаресте достигает примерно €400—500 в месяц.

«Мы явно становимся обузой, — сказала корреспонденту Bloomberg 55-летняя украинка Розана Танислава, стоявшая в очереди на станции Красного Креста в Бухаресте за коробкой с продуктами. — Поэтому всего лишь вопрос времени, когда вся эта помощь закончится, и мы не знаем, что будем делать дальше».