N-TV: из-за инфляции и украинского конфликта всё больше немецких пенсионеров вынуждены обращаться за пособием

Каждый пенсионер в Германии имеет право обратиться за получением базового пособия, если ему не хватает на жизнь собственных доходов. Как сообщает немецкий телеканал N-TV, число получателей пособия сейчас резко растёт: в связи с инфляцией и украинским конфликтом за пособием обратились уже на 12% больше пожилых людей в Германии. Более того, украинские беженцы могут получать пособие наравне с немцами, и среди них рост заявок составил целых 256%.

Если жителям Германии в пенсионном возрасте не хватает собственных доходов для покрытия расходов на жизнь, они имеют право на получение базового пособия, и число получателей пособия сейчас резко возрастает по сравнению с предыдущим годом, сообщает немецкий телеканал N-TV.

В связи с инфляцией и в результате конфликта на Украине всё больше пенсионеров в Германии становятся зависимы от базовых государственных пособий. Как сообщили газеты медиагруппы Funke, ссылаясь на актуальные данные Федерального статистического управления, в декабре 2022 года около 660 тыс. пенсионеров получали базовые пособия. Это соответствует росту на 12% по сравнению с прошлым годом.

Все жители Германии, которые превысили предельный пенсионный возраст и чей доход недостаточен для покрытия расходов на жизнь, могут подать заявление на получение базового обеспечения в старости, поясняет немецкий телеканал. С июня 2022 года беженцы с Украины пенсионного возраста также имеют право на пособия по социальному кодексу на обычных условиях, а не по закону о пособиях просителям убежища, как раньше.

Однако «не только военные беженцы с Украины, но и всё больше пенсионеров скатываются в этой стране в нищету по старости», предостерегает глава парламентской группы Левой партии в бундестаге Дитмар Бартш. По сравнению с предыдущим годом число получателей основных пособий по старости и снижению трудоспособности выросло на 0,8% среди немцев и на 27,3% среди не немцев. Добрая четверть негерманских получателей пособий — украинцы; тут их число выросло даже на 256%.

В связи с резким ростом цен на продукты питания и энергоносители, которые являются «катализатором бедности», обновление пенсионной системы становится всё более неотложным, подчёркивает N-TV. Бартш призывает к тому, чтобы уровень пенсий был повышен. «В этом году необходимо единовременное повышение пенсий на десять процентов», — настаивает глава парламентской группы Левой партии в бундестаге. Кроме того, Левая партия требует «солидарной минимальной пенсии в 1200 евро», заключает немецкий телеканал.