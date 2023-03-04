CBS News: миллионы пожилых американцев так и не заработали себе право на пенсию

Согласно данным переписи населения, около половины всех американцев в возрасте от 55 до 66 лет не имеют достаточных пенсионных сбережений, чтобы можно было уйти с работы. Одна из пожилых жительниц США, которая также оказалась в подобной ситуации, рассказала корреспонденту CBS News о том, с какими финансовыми трудностями ей пришлось столкнуться после достижения пенсионного возраста.

А сейчас продолжим нашу серию репортажей про готовность к пенсии. Если на работе вам обеспечивают доступ к программе 401-К или к традиционной пенсии, считайте, что вам повезло: примерно 57 миллионов американцев трудятся на работодателей, которые не обеспечивают им плановые пенсионные накопления. Корреспондент CBS Джанет Шамлин сегодня рассмотрит некоторые последствия этого.



МАРИАНН О'КОННОР, работающая пенсионерка: Ребята, вы что, пытаетесь сбежать?



Прогулка с Рози и Логаном — редкий отдых для Марианны О'Коннор.



МАРИАННА О'КОННОР: Щеночки!



А затем она снова садится за свой ноутбук, совмещая сразу две работы, что занимает иногда до 11 часов в день.



ДЖАНЕТ ШАМЛИН, корреспондент CBS News: Как вы думали, чем вы будете заниматься в 66 лет?



МАРИАНН О'КОННОР: Я надеялась выйти на пенсию.



ДЖАНЕТ ШАМЛИН: И что же вы делате в 66 лет?



МАРИАННА О'КОННОР: Я работаю изо всех сил!



Ни сбережений, ни программы 401-К, ничего не отложено даже на экстренный случай... Она продала свой дом и вместе с двумя другими женщинами купила дом поменьше. Они живут вместе, чтобы сэкономить деньги.



СОСЕДКА: Большое спасибо!



ДЖАНЕТ ШАМЛИН: Как это всё было?



МАРИАННА О'КОННОР: В общем, это был вопрос жизни и смерти.



Примерно половина всех американцев в возрасте от 55 до 66 лет не имеет никаких сбережений для выхода на пенсию. О'Коннор знала, что она окажется в этой группе, когда усыновила и воспитала троих детей как мать-одиночка.



МАРИАННА О'КОННОР: Теперь у них есть своя жизнь. Это философия, наверное.



ДЖАНЕТ ШАМЛИН: Вам это как-то сейчас помогает?



МАРИАННА О'КОННОР: Ох, это ужасно.



ДЭВИД ДЖОН, эксперт: Вы всегда можете улучшить своё положение!



Как говорят эксперты, ей и другим людям без сбережений ещё не поздно составить план действий:

— продолжать работать;

— сократить расходы на жизнь;

— делать сбережения, насколько можете;

— отложить получение выплат по программе социального обеспечения до 70 лет, чтобы обеспечить себе максимально возможный размер ежемесячных пособий;

— а также избегать рискованных инвестиционных вложений, чтобы наверстать упущенное.



ДЭВИД ДЖОН: Чем выше обещанная прибыль, тем больше нужно провести реальных исследований.



Чтобы можно было наслаждаться жизнью в преклонном возрасте, О'Коннор проявила творческий подход.



МАРИАННА О'КОННОР: Приятно быть не в одиночестве!



Создание компании по планированию маршрутов путешествий Kindred Women Travelers позволяет ей также немного посмотреть мир, даже если в это время она занимается работой.



ДЖАНЕТ ШАМЛИН: Что бы вы сказали более молодым женщинам?



МАРИАННА О'КОННОР: Думаю, сейчас я бы сказала, что им нужно начинать заниматься планированием как можно раньше!



Финансовые проблемы омрачают многим «золотые годы» пенсионного возраста.



МАРИАННА О'КОННОР: Да-да, я знаю.



Джанет Шамлин, CBS News, Камберленд, Род-Айленд.



Дата выхода в эфир 02 марта 2023 года.