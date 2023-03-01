CBS News: поколение 30-летних американцев накопило астрономические долги

Общий долг миллениалов в Соединённых Штатах в конце 2022 года составил четыре триллиона долларов. Причём он продолжает расти. Финансовый эксперт в эфире CBS News сообщила, что эта возрастная группа особенно тяжело пострадала от пандемии и финансового кризиса. Они попали в замкнутый круг из-за инфляции и растущих процентных ставок.

ВЕДУЩАЯ: Поколение 30-летних американцев накопило огромные долги с начала пандемии. Причём они продолжают расти.

ВЕДУЩИЙ: Высокая инфляция заставляет людей увеличивать траты на самое необходимое, а возвращать кредиты и займы становится труднее из-за растущих процентных ставок.

Похоже, сильнее всего эта ситуация ударила по поколению миллениалов. Особенно по тем из них, кто постарше. Их общий долг в последнем квартале 2022 года составил почти четыре триллиона долларов. Это абсурдно огромная цифра. Причём объём долга вырос на 27 процентов с 2019 года. Это самый резкий скачок по сравнению с любой другой возрастной группой.

ВЕДУЩАЯ: Подробности обсудим с репортёром Yahoo Finance Акико Фужита. Акико, разрыв в финансовом благополучии между поколениями заметно увеличивался в отношении миллениалов. Каким образом пандемия повлияла на их долги?

АКИКО ФУЖИТА, репортёр: Озвученные вами цифры вызывают беспокойство. Но давайте разбираться. Когда говорят про общий долг всех домохозяйств США, как в докладе ФРС Нью-Йорка, то возникает цифра 16,9 триллиона долларов в последнем квартале. Это три последних месяца года.





И, как вы уже отметили, самой заметной группой в этом вопросе являются миллениалы. Особенно те, кому за 30. Именно они накопили рекордное количество долгов. Как мы дошли до этого? Здесь целый ряд факторов, о которых уже упоминалось. Это, конечно, инфляция, рекордно высокая, хоть и снизилась немного.





Далее ФРС повышает процентные ставки очень быстрыми темпами. А это значит более высокие ставки для счетов по кредитным картам, платежам за автомобиль. И ещё, если подумать о конкретно этой возрастной группе, многие сравнивают её с появившимся кредитным разрывом.





Они менее состоятельны, им приходится экономить на многом. Они начали искать работу во время финансового кризиса, а сегодня, спустя 10 лет, у них снова сложности, теперь другого характера. Именно поэтому они настолько запаздывают с платежами.

ВЕДУЩИЙ: Акико, в схеме, которую мы только что показали, названы некоторые причины, например, более высокая стоимость машин, более высокая стоимость ухода за детьми, более высокая стоимость ипотеки, плюс проценты и дополнительные сборы, связанные с самой задолженностью.

Мне кажется, что от всех этих четырёх факторов очень сложно избавиться. Ведь надо же где-то жить, нужна машина, чтобы добраться до работы. Надо, чтобы кто-то присмотрел за ребёнком, пока ты работаешь. Плюс у тебя ещё и долги. Как же людям выбираться из этого?

АКИКО ФУЖИТА: Да, похоже на замкнутый круг, когда называешь все эти течения, нахлынувшие на конкретную возрастную группу. Но можно сделать следующее. Во-первых, если у вас значительный остаток на кредитной карте, стоит поискать предложения по кредиткам с нулевой процентной ставкой в течение фиксированного периода времени.





Загвоздка в том, что вам надо удостовериться, что вы сможете выплатить задолженность в том объёме, на который у вас нулевая процентная ставка. Вы также можете позвонить в эту кредитную организацию и узнать, есть ли возможность снизить процентную ставку. До нуля вы ее не доведёте, но, возможно, снизите с нынешнего уровня, который составляет около 20 процентов годовых.





Ну и, конечно, вы можете подать заявку на личный заём. То есть можно каким-то образом консолидировать кредиты, которые у вас уже есть. Если вы обладатель нескольких счетов по кредитным картам, постарайтесь свести их к одному. И чтобы он был с фиксированной ставкой в течение всего срока действия кредита.





Да, есть разные варианты действий, но вы правы. В отношении конкретно этой возрастной группы накопились негативные факторы.

ВЕДУЩАЯ: И у этих кредитов, как правило, ставки ниже, их легче выплатить, если будет один платёж. Есть ли ещё какие-то советы?

АКИКО ФУЖИТА: Приближается время оплаты налогов. Можно получить большую налоговую скидку и отложить эту сумму для уплаты счетов по кредитной карте или автокредита. Есть разные варианты, но сейчас у нас очень высокие процентные ставки. И если добавить к этому всему нынешние цены на бензин, продукты, да ещё и инфляцию, становится понятно, что вскарабкаться на эту гору очень непросто.

ВЕДУЩАЯ: Акико Фужита, большое спасибо.

Дата выхода в эфир 27 февраля 2023 года.