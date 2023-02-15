CBS News: урезание пособий может поставить миллионы американцев на грань голода

С 1 марта во всех американских штатах перестанет действовать существовавшая последние два года 15%-ная надбавка к пособиям на получение продовольственной помощи, сообщает CBS News. На фоне инфляции и подорожания продуктов питания этот шаг американских властей может поставить миллионы американцев на грань голода, отмечается в материале.

Более 30 миллионов американцев, которые в нашей стране участвуют в Программе дополнительного питания, сокращённо SNAP, оказались в этом месяце на краю возможного «голодного обрыва».



ТОНИ ДОКОУПЛ, ведущий CBS News: Последние два года в качестве ответной меры на пандемию действует 15-процентная чрезвычайная надбавка для пособий SNAP. Однако действие этих надбавок заканчивается 1 марта. Теперь взгляните на ваши экраны. 18 штатов, обозначенных на этой карте светло-зелёным цветом, уже прекратили предоставлять эти чрезвычайные ассигнования.



А с 1 марта 32 штата, обозначенных здесь тёмно-зелёным цветом, сократят пособия на эти 15 процентов, что потенциально может погрузить миллионы американцев в состояние нехватки продовольствия.



Давайте пообщаемся с репортёром Money Watch Эйми Пики. Эйми, не могли бы вы для начала рассказать нам, почему именно сейчас штаты делают шаг назад по этим пособиям. Особенно если учесть, что у нас уже год наблюдается повышенная инфляция, когда расходы на еду растут. Почему именно сейчас?



ЭЙМИ ПИКИ, корреспондент CBS News: (Отсутствует звук.) …в начале пандемии. Но в рамках законопроекта о расходах, который был подписан в декабре, конгресс вынес решение о том, чтобы раньше прекратить выдачу этих надбавок. Именно поэтому мы всё это сейчас наблюдаем. Они могли продлить их действие, но сейчас ситуация такова, что уже в следующем месяце они перестанут действовать во всех штатах.



Как вы уже упомянули, некоторые штаты их уже отменили. Причина, почему они это сделали, заключается в том, что многие из этих штатов, такие как, например, Джорджия, заявили: знаете, экономика пошла на поправку, уровень безработицы низкий — по факту, он сейчас самый низкий с 1969 года. Но тут происходит интересная дихотомия, ведь даже несмотря на то, что рабочих мест действительно много и рынок труда сейчас крепок, регистрация на продуктовые талоны остаётся на постпандемической высоте.



Сейчас продовольственными талонами пользуются 42 миллиона человек — гораздо выше того, что было до пандемии. Но в то же самое время инфляция всё ещё высокая. Цены на продукты выросли в декабре на 10 процентов. И все эти люди — миллионы людей — лишатся этих надбавок в то самое время, когда они сталкиваются с более высокими ценами на еду, когда они все ещё борются с голодом и рядом других проблем. Поэтому впереди многих людей ждут непростые времена.



Дата публикации 14 февраля 2023 года.