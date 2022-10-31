DN: выход России из зерновой сделки обернётся удорожанием продуктов в шведских магазинах

Решение России выйти из зернового соглашения может в конечном итоге отразиться и на Швеции. Если Украина не сможет экспортировать свою продукцию, это может привести к удорожанию молока, яиц и мяса, заявил эксперт по продовольственной политике Ассоциации шведских фермеров Ларс-Эрик Лундквист газете Dagens Nyheter.

Как отмечается в материале, реакцию рынка на выход России из продовольственной сделки по обеспечению экспорта зерновых с Украины можно будет увидеть в понедельник. «Я буду очень удивлён, если завтра мы не увидим резкого роста цен на зерно», — заявил накануне представитель сельскохозяйственного кооператива Lantmännen Микаэль Йеппссон.

Дефицита зерновых Швеция не испытает, поскольку она не ведёт торговлю ни с Украиной, ни с Россией. С другой стороны, обе страны являются прямыми экспортёрами во многие страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и части остальной Европы. По мнению Лундквиста, ситуация с ценами на продовольствие была значительно более шаткой в ​​начале года, когда ещё не было известно, каким будет урожай 2022 года. Тот факт, что урожаи оказались в порядке, стабилизировал ситуацию. «Не в последнюю очередь для шведских фермеров было ценно сохранить достаточно высокий урожай в год с большими затратами, связанными с выращиванием. Конечно, это будет ещё более важно в 2023 году, потому что только тогда высокие цены на удобрения почувствуются в полной мере, а также сохранятся высокие цены на дизельное топливо», — заявил эксперт изданию Dagens Nyheter.

Летнее зерновое соглашение способствовало снижению цен на продовольственных рынках. Но если теперь ни один грузовой корабль не выйдет из украинских портов, то могут вырасти цены на корма. В долгосрочной перспективе животноводство станет более дорогим — и это в конечном итоге приведёт к повышению розничных цен на ряд продуктов. «Впоследствии это повлияет на остальную продукцию животноводства, такую как производство молока, яиц и мяса», — отметил Лундквист в беседе с журналистом Dagens Nyheter.

По словам Микаэла Йеппсона, рынок ещё не ощутил в полной мере влияние украинского конфликта на цены в продуктовых магазинах. «Существует отставание в цене при поступлении продукции на прилавки, поскольку соглашения заключаются на два, три или шесть месяцев, в зависимости от вида продукции», — указал эксперт в интервью шведской газете.

В июле представители Украины и России подписали соглашение под эгидой ООН и Турции по обеспечению экспорта из Чёрного моря. Соглашение, которое должно было действовать в течение 120 дней, позволило Украине экспортировать 9 млн тонн зерна. Ещё до субботнего объявления о прекращении действия зерновой сделки с российской стороны поступали сигналы о том, что она не будет продлевать соглашение, если не будут сняты санкции против экспорта российских удобрений. «Россия хочет продавать свои удобрения на Запад. Не всем это нравится, но в этой ситуации рассматриваются все возможные решения», — резюмирует Dagens Nyheter, цитируя слова Ларс-Эрика Лундквиста.