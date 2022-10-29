TN: депрессивнее всех — шведы не верят в рост своих доходов в будущем

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SZ: «сын Индии возвысился над империей» — в Нью-Дели отреагировали на назначение нового премьера Великобритании Süddeutsche Zeitung
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Le Figaro: «слишком много философов, слишком мало сварщиков» — эксперт объяснил нехватку рабочих рук на французских АЭС проблемами образования Le Figaro
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Поигрывание мускулами — Welt о ядерных учениях «Гром-2022» Welt (TV)
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Welt: негодование, разочарование, недовольство — франко-германская дружба рискует не пережить украинский кризис Die Welt
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Common Dreams: наперекор партии — 30 демократов в конгрессе призвали Байдена договориться с Путиным по Украине Common Dreams
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Welt: Украина рассчитывает ежемесячно получать от Евросоюза $2 млрд Die Welt
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Rzeczpospolita: Германия «подминает» Европу под себя и проверяет на прочность НАТО Rzeczpospolita
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Рогов заявил о потерях ВСУ при попытке высадиться в районе Запорожской АЭС
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о потерях боевиков ВСУ при попытке высадиться в районе Запорожской АЭС.
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Грушко подчеркнул, что Россия учитывает модернизацию ядерного оружия США в Европе
Россия в своём военном планировании учитывает модернизацию ядерного оружия США, которое размещено в странах Европы, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко.
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Футболист «Рубина» Бакаев рассказал, как организовал свой кубок по CS:GO
Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев рассказал, как организовал свой кубок по CS:GO.
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Безсонов сообщил о серьёзных потерях ВСУ на Угледарском направлении
Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что союзные силы активно атакуют позиции ВСУ на Угледарском направлении. Он охарактеризовал потери противника как «колоссальные».
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38-летний Вагнер Лав оформил хет-трик за «Спорт Ресифи»
Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав оформил хет-трик за «Спорт Ресифи» в матче 37-го тура бразильской Серии B с «Операрио» (5:1).
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За сутки в России госпитализированы 1330 человек с коронавирусом
За сутки в России госпитализированы 1330 человек с коронавирусом. Накануне в больницы попали 1268 пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе.
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В МВД России рассказали об использовании водительских прав образца ДНР и ЛНР
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что на российской территории можно использовать водительские права образца ДНР, ЛНР и Украины.
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В Нижнем Новгороде произошёл пожар на электроподстанции
Электроподстанция загорелась в Сормовском районе Нижнего Новгорода, на месте работают пожарные.
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Аллегри — о вылете «Ювентуса» из ЛЧ: кое-кто там вообще не играл восемь лет
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал вылет туринского клуба из Лиги чемпионов.
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Черчесов рассказал о сложностях на групповом этапе Лиги Европы
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о сложностях на групповом этапе Лиги Европы.
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В ЕК допустили разморозку €300 млрд резервов России после начала восстановления Украины
Еврокомиссар Дидье Рейндерс допустил разморозку €300 млрд резервов России после начала восстановления Украины.
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Бразильский игрок «Локо» не исключил, что в будущем может получить российский паспорт
Полузащитник «Локомотива» Педро Габриэл не исключил, что в будущем может получить российский паспорт.
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Telegraph: власти Киева просят Запад срочно отправить украинцам одеяла и генераторы
Киевские власти просят Запад срочно направить в украинскую столицу одеяла и генераторы, пока украинцы «готовятся к главному сражению — с суровой зимой». Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на киевского мэра Виталия Кличко. По его словам, западная помощь поступает «слишком медленно».
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ВСУ выпустили по Ясиноватой шесть ракет из РСЗО «Град»
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что боевики ВСУ выпустили по Ясиноватой шесть ракет из РСЗО «Град».
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Определились соперницы Кудерметовой и Мертенс в группе Итогового турнира WTA в парном разряде
Стали известны группы Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 2022 года в парном разряде.
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МВД России объявило в розыск блогера Максима Каца
Министерство внутренних дел России объявило в розыск блогера Максима Каца* по уголовной статье. По какой именно, в базе ведомства не указано.
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Рогов заявил о попытках ВСУ утром высадиться в районе Запорожской АЭС
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, ссылаясь на данные очевидцев, заявил о попытках боевиков ВСУ утром высадиться в районе Запорожской АЭС.
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Владелец «Нетс» осудил Ирвинга за продвижение антисемитского фильма
Владелец «Бруклин Нетс» Джо Цай осудил решение разыгрывающего команды Кайри Ирвинга продвигать антисемитские фильм и книгу в своих социальных сетях.
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Власти Севастополя сообщили об отражении атаки БПЛА и уничтожении надводного беспилотника
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что разные системы ПВО сбили все беспилотники, которые пытались атаковать территорию города. По предварительной информации, уничтожен и надводный беспилотник.
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Освобождённый военный ЛНР сообщил, что украинские силовики держали пленных в клетке
Украинские военные после первичного допроса держали пленных военнослужащих ЛНР в уличной клетке и избивали их, сообщил РИА Новости освобождённый фельдшер-санитар Александр Чупра.
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Володин призвал ООН провести расследование о причастности США к появлению коронавируса
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ООН провести расследование о причастности США к появлению коронавирусной инфекции COVID-19.
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Леброн Джеймс вышел на первое место в истории НБА по количеству матчей с 20+ очками
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой» (102:111) отметился историческим достижением.
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В Мелитополе обнаружили схрон с оружием
Сотрудники силовых ведомств обнаружили схрон с оружием в одном из домов в Мелитополе.
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Главы следственных комитетов России и Белоруссии обсудили сотрудничество
В СК России состоялась встреча главы ведомства Александра Бастрыкина и его белорусского коллеги Дмитрия Горы. Об этом RT сообщили в пресс-службе СК. Предметом обсуждения стали научно-образовательная сфера и исследовательская деятельность.
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Гимнастка Полстяная завершила карьеру после ухода из сборной Латвии
Бывшая российская гимнастка Елизавета Полстяная объявила о завершении карьеры после ухода из сборной Латвии.
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American Conservative: в риторике Запада возникли намёки на смену тона в отношении России
Обозреватель американского портала The American Conservative Тед Снайдер в статье под заголовком «Время поговорить в Россией» выразил мнение, что возобновляемые контакты между Москвой и странами Запада дают надежду на «смену тона» в нынешней напряжённости.
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Латыпов победил на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в Алдане
Биатлонист Эдуард Латыпов победил на всероссийских открытых соревнованиях по лыжным гонкам в Алдане.
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Украинские боевики за сутки 91 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что боевики ВСУ за сутки 91 раз обстреляли территорию республики.
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Черчесов — о выходе «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы: времени на радость нет
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал выход команды в плей-офф Лиги Европы.
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Разведывательный беспилотник США летает недалеко от Севастополя
Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk летает недалеко от Севастополя.
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Глава ЕЦБ Лагард назвала Путина «невероятно проинформированным» человеком
Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард рассказала The Irish Times о своих впечатлениях от президента России Владимира Путина. Она отметила, что государственный лидер запомнился как «невероятно проинформированный человек», знающий нужные документы «вдоль и поперёк».
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Пилот Williams Сарджент может лишиться балла суперлицензии за участие в тренировке Гран-при Мексики
Американский пилот Williams Логан Сарджент не смог проехать в первой практике Гран-при Мексики необходимые 100 км, чтобы получить балл суперлицензии за участие в тренировке.
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В МИД России заявили о заинтересованности в стабильном и процветающем Китае
В МИД России заявили, что российская сторона заинтересована в стабильном и процветающем Китае.
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Американский экономист Нуриэль Рубини назвал ситуацию в мире третьей мировой войной
Американский экономист Нуриэль Рубини считает, что третья мировая война «фактически уже началась», особенно если учесть как обострение на Украине, так и напряжение между Ираном и Израилем. Такое мнение он выразил в интервью Der Spiegel.
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Рассел стал лучшим во второй практике Гран-при Мексики
Британский пилот Mercedes Джордж Расселл стал лучшим во второй практике Гран-при Мексики «Формулы-1».
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Касаткина поделилась ожиданиями от Итогового турнира WTA
Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась ожиданиями от Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 2022 года.
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Рогов сообщил, что в Запорожье уничтожена группа боевиков из террористических банд
В Запорожской области уничтожена группа боевиков, которые вышли из чеченских террористических банд и воевали на стороне Киева, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
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Английские клубы не справляются с задачами по этническому разнообразию в футболе
Ежегодный отчёт Футбольной ассоциации Англии (FA) о соблюдении Кодекса разнообразия футбольного руководства показал, что английские клубы не справляются с поставленными задачами.
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В аэропорту Владивостока состоялась церемония открытия авиасообщения с Лаосом
В аэропорту Владивостока состоялась церемония открытия авиасообщения между Приморьем и лаосской столицей Вьентьяном, это первый за долгое время регулярный международный рейс, запускаемый из Владивостока.
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Быстров заявил, что легионер «Оренбурга» должен «накрыть поляну» Сычевому
Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал второй гол хавбека «Оренбурга» Джимми Марина в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом» (4:1).
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Катар вручил послу Германии ноту протеста из-за слов главы немецкого МВД о ЧМ-2022
Министерство иностранных дел Катара вручило послу Германии ноту протеста из-за слов немецкого министра внутренних дел Нэнси Фезер о чемпионате мира по футболу 2022 года.
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Глава Латвии счёл ненужным диалог с Путиным и призвал усилить группировку НАТО в стране
Президент Латвии Эгилс Левитс считает бессмысленным ведение диалога с руководством России, пока численность войск НАТО на территории республики не увеличится. Об этом он сказал в интервью Foreign Policy.
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Рогов: сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы из Киева
Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей.
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Касаткина сыграет со Свёнтек, Гауфф и Гарсией в группе Итогового турнира WTA
Определились группы Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 2022 года.
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Гол и передача Кузьменко помогли «Ванкуверу» обыграть «Питтсбург» в НХЛ
«Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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WP: ряд республиканцев выступили против плана финансирования Киева за счёт активов России
Ряд конгрессменов-республиканцев в Соединённых Штатах выступили против внесения в оборонный бюджет положения, позволяющего США переводить Киеву доходы с конфискованного имущества россиян.
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Передача Романова помогла «Айлендерс» обыграть «Каролину» в матче НХЛ
«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Власти Севастополя заявили, что рейд в городе временно перекрыт после атаки беспилотников
Власти Севастополя сообщили, что рейд в городе временно перекрыт, паромы и катера не ходят через бухту.
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«Коламбус» пропустил четыре шайбы без Тарасова и уступил «Бостону» в НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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«Колорадо» без Ничушкина проиграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ
«Колорадо Эвеланш» потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).