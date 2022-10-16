TV4: в Швеции испытывают стыд от невозможности прокормить детей

Последние данные об инфляции подтверждают, что шведы быстро беднеют, сообщает TV4. Повышение цен значительно снизило покупательную способность домохозяйств, и теперь всё больше людей сталкиваются с суровой финансовой реальностью. Среди тех, кто пострадал больше всего и теперь вынужден обращаться за помощью, — семьи с детьми.

МАРИ БЬЁРКЛУНД, церковная миссия города Карлстад: Мы замечаем, что к нам обращается всё больше людей, особенно тех, кому раньше вообще никогда не приходилось просить о помощи, но оказавшись в сложной ситуации, они теперь вынуждены это делать.

Люди стыдятся обращаться за помощью? Вы это замечаете?

МАРИ БЬЁРКЛУНД: Это очень постыдно для многих, потому что сейчас у людей низкие пособия на детей и они вынуждены просить о помощи. В первую очередь необходимо выслушать людей, потому что сейчас многие пребывают в печали. Люди не могут позволить себе накормить детей по утрам, это крайне тяжело.

Что говорят люди, которых вы встречаете? Как они описывают ситуацию?

МАРИ БЬЁРКЛУНД: Им трудно даже начать разговор об этом, это непростой шаг. Они говорят «у нас нет денег, мы не знаем, куда идти, я никогда раньше не был в такой ситуации, я не знаю, как пережить этот месяц, как пережить следующий месяц, помогите мне, есть ли помощь для меня?» и об этом очень трудно говорить.

В чём заключается ваша помощь?

МАРИ БЬЁРКЛУНД: Мы выслушиваем их, следим за тем, чтобы они получили еду на день, а также передаём контактные данные. Мы как пауки в паутине, нам передают помощь компании, общественность, другие организации, а также частные лица, поэтому мы становимся посредниками, где каждый вносит свой вклад. Кто-то готов помочь рабочей силой, кто-то принесёт зонтик, кто-то детскую одежду или еду. Прежде всего мы стараемся быть связующим звеном и пытаемся показать, что сюда можно прийти. Не нужно стесняться просить о помощи.

Во время пандемии вы тоже замечали рост нуждающихся в помощи, а сейчас стало ещё хуже?

МАРИ БЬЁРКЛУНД: Во время эпидемии люди отправляли своих больных детей в школу, потому что дома не было еды. Но тогда такие случаи были единичными, скажем, когда не хватает денег до конца месяца. Сейчас же мы вступаем в период, который может стать долгосрочным, который может иметь последствия на долгое время. Родители очень волнуются, когда понимают, что в этом месяце не будет ничего хорошего, а затем в следующем, и в следующем, и конца этому не видно.

Несколько раз упоминались дети. Сейчас за помощью обращаются в основном семьи с детьми?

МАРИ БЬЁРКЛУНД: Большинство из обращающихся — с детьми, но есть и одинокие люди, есть пожилые. Все же замечают, что цены в магазинах растут, к тому же на носу зима и расходы на отопление увеличатся. Они задаются вопросом: «Когда уже это кончится и кончится ли вообще?».

Дата выхода в эфир 14 октября 2022 года.