TV4: в Швеции тысячи людей вынуждены обращаются за помощью в социальные продовольственные магазины
Возле входа в социальный продовольственный магазин Matmissionen в районе Хэгерстен в Стокгольме стоят людит и ждут открытия. Здесь могут покупать те, кто живет на пособие по социальному обеспечению или на доход 11 тысяч крон (61 тысяча рублей. — ИноТВ) в месяц после уплаты налогов. Ценник в три раза меньше, чем в обычном продуктовом магазине.
КАРИН, член Matmissionen: Если бы этого не было, мои финансы выглядели бы намного хуже. Теперь я могу позволить себе купить немного больше.
В прошлом году сеть социальных продовольственных магазинов Matmissionen, которая существует с 2015 года, насчитывала чуть более 7 тысяч человек, проживавших в Стокгольме. В этом году членство получили ещё 6 тысяч человек. Их число также увеличилось в Мальмё и Гётеборге.
ЙУХАН РИНДЕВАЛ, директор Matmissionen в Стокгольме: Это не новая проблема, что многие люди испытывают трудности с получением достаточного количества хорошей, здоровой пищи. Сейчас еда стала настолько дорогой, что всё больше людей не могут себе её позволить.
Около 40 процентов покупателей в таких магазинах в Стокгольме — это семьи с детьми, однако весной увеличилось количество заявок на членство от пенсионеров, лиц на больничном и безработных. Растущая инфляция привела к росту цен на продукты питания одновременно с подорожанием электроэнергии. И даже в обычных продуктовых магазинах эффект заметен.
Вы заметили, что цены на продукты выросли?
АНН-КРИСТИН ЭРИКССОН, покупатель: Да, они выросли. Посмотрите на авокадо — 56 крон (311 рублей. — ИноТВ) за килограмм. Это много.
Изменились ли каким-либо образом Ваши привычки в еде из-за роста цен?
АНН-КРИСТИН ЭРИКССОН: Я слежу за ценами и хорошо готовлю.
ЙУСЕФ ИСУНГ, покупатель: Я всё ещё могу позволить себе ходить по магазинам, но теперь больше задумываюсь о ценах и, по возможности, делаю лишний круг, чтобы посмотреть, есть ли какие-либо более дешёвые альтернативы.
На данный момент неясно, на какую компенсацию домохозяйства могут рассчитывать от государства, но ясно, что помощь понадобится большему количеству людей, говорит Йухан Риндевал.
ЙУХАН РИНДЕВАЛ: Если вы закупаетесь у нас, то вы считаете каждую копейку, потому что она вам нужна. Я думаю, что уровень уныния и беспокойства определённо стал больше.
Как бы вы справлялись, если бы такой помощи не было?
КАРИН: Тогда я думаю, что мне было бы намного тяжелее.
Дата выхода в эфир 17 сентября 2022 года.
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