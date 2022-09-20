TV4: в Швеции тысячи людей вынуждены обращаются за помощью в социальные продовольственные магазины

В Швеции тысячи людей по всей стране не могут позволить себе купить еду и вынуждены обращаться за помощью в так называемые социальные продовольственные магазины, передаёт канал TV4. Стремительно растущие цены на продукты питания и дорожающее электричество стали причиной роста числа людей, которым не хватает денег на самое необходимое.

Возле входа в социальный продовольственный магазин Matmissionen в районе Хэгерстен в Стокгольме стоят людит и ждут открытия. Здесь могут покупать те, кто живет на пособие по социальному обеспечению или на доход 11 тысяч крон (61 тысяча рублей. — ИноТВ) в месяц после уплаты налогов. Ценник в три раза меньше, чем в обычном продуктовом магазине.

КАРИН, член Matmissionen: Если бы этого не было, мои финансы выглядели бы намного хуже. Теперь я могу позволить себе купить немного больше.

В прошлом году сеть социальных продовольственных магазинов Matmissionen, которая существует с 2015 года, насчитывала чуть более 7 тысяч человек, проживавших в Стокгольме. В этом году членство получили ещё 6 тысяч человек. Их число также увеличилось в Мальмё и Гётеборге.

ЙУХАН РИНДЕВАЛ, директор Matmissionen в Стокгольме: Это не новая проблема, что многие люди испытывают трудности с получением достаточного количества хорошей, здоровой пищи. Сейчас еда стала настолько дорогой, что всё больше людей не могут себе её позволить.

Около 40 процентов покупателей в таких магазинах в Стокгольме — это семьи с детьми, однако весной увеличилось количество заявок на членство от пенсионеров, лиц на больничном и безработных. Растущая инфляция привела к росту цен на продукты питания одновременно с подорожанием электроэнергии. И даже в обычных продуктовых магазинах эффект заметен.

Вы заметили, что цены на продукты выросли?

АНН-КРИСТИН ЭРИКССОН, покупатель: Да, они выросли. Посмотрите на авокадо — 56 крон (311 рублей. — ИноТВ) за килограмм. Это много.

Изменились ли каким-либо образом Ваши привычки в еде из-за роста цен?

АНН-КРИСТИН ЭРИКССОН: Я слежу за ценами и хорошо готовлю.

ЙУСЕФ ИСУНГ, покупатель: Я всё ещё могу позволить себе ходить по магазинам, но теперь больше задумываюсь о ценах и, по возможности, делаю лишний круг, чтобы посмотреть, есть ли какие-либо более дешёвые альтернативы.

На данный момент неясно, на какую компенсацию домохозяйства могут рассчитывать от государства, но ясно, что помощь понадобится большему количеству людей, говорит Йухан Риндевал.

ЙУХАН РИНДЕВАЛ: Если вы закупаетесь у нас, то вы считаете каждую копейку, потому что она вам нужна. Я думаю, что уровень уныния и беспокойства определённо стал больше.

Как бы вы справлялись, если бы такой помощи не было?

КАРИН: Тогда я думаю, что мне было бы намного тяжелее.

Дата выхода в эфир 17 сентября 2022 года.