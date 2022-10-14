Dagens Nyheter: инфляция в Швеции продолжает расти и достигла 9,7%

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Дубль Иванова принёс «Локомотиву» победу над СКА в КХЛ
Ярославский «Локомотив» одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Главный архитектор Москвы Кузнецов рассказал о ходе обустройства Москвы-реки
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о ходе обустройства Москвы-реки.
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Главный психиатр Москвы Костюк рассказал о способах защиты от стресса
Главный психиатр Москвы Георгий Костюк рассказал о способах защиты от стресса.
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Миллер: трубы «Северного потока» на большом протяжении заполнены водой
Глава российского «Газпрома» Алексей Миллер в эфире Первого канала заявил, что трубы газопровода «Северный поток» на большом протяжении заполнены водой.
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Эндокринолог Михалёва заявила, что кофе вредно пить при нервном перенапряжении
Эндокринолог, диетолог, ведущий специалист «СМ-Клиника» Оксана Михалёва рассказала, в каких случаях вредно пить кофе.
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Диетолог Соломатина прокомментировала состояние здоровья российских детей во время пандемии
Врач-диетолог Елена Соломатина прокомментировала состояние здоровья российских детей во время пандемии.
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ПАСЕ одобрила антироссийскую резолюцию с правкой о «пособничестве терроризму»
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняют в «пособничестве терроризму». Автором документа стал литовский представитель Эмануэлис Зингерис. Украинские представители позднее внесли в резолюцию правку о «пособничестве терроризму».
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«Бетис» сыграл вничью с «Ромой» и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы
«Бетис» сыграл вничью с «Ромой» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы.
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Минобороны Японии: запущенная КНДР ракета пролетела около 650 км
Баллистическая ракета, запущенная КНДР, пролетела примерно 650 км. Максимальная высота полёта составила около 50 км. Об этом сообщил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.
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«Будё-Глимт» с Хайкиным проиграл «Арсеналу» в Лиге Европы
«Арсенал» одержал победу над «Будё-Глимт» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы.
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Кабмин России постановил создать нового оператора для проекта «Сахалин-1»
Российское правительство постановило создать нового оператора для проекта «Сахалин-1» с местом регистрации в Южно-Сахалинске.
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РИА Новости: ГУР Украины пыталось ликвидировать своих агентов после неудачного теракта
Кураторы Главного разведывательного управления Украины попытались ликвидировать своих же агентов после неудачного проведения теракта в Мелитополе против сотрудника избирательной комиссии по референдуму, рассказал РИА Новости задержанный силовиками агент Артур Нестеренко, который получил лёгкие ранения в результате срабатывания СВУ в собственном доме.
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CAS рассмотрит апелляцию чилийской федерации футбола по делу Кастильо в начале ноября
Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию Федерации футбола Чили против решения ФИФА по делу эквадорца Байрона Кастильо 4 и 5 ноября, сообщает Reuters.
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Психолог Наумова рассказала, как противостоять травле в школе
Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, как противостоять травле в школе.
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Новак предложил США установить предельную цену на поставки своих ресурсов в Европу
Вице-премьер России Александр Новак в ответ на предложение Минфина США установить потолок цены на российскую нефть на уровне около $60 предложил Вашингтону установить предельные цены на свои энергоносители, поставляемые Европе.
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Ростовская область 14 октября примет первую группу жителей Херсонской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что регион уже 14 октября примет первую группу жителей Херсонской области.
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Девушка Гогричиани объяснила отсутствие публичных извинений футболиста
Кристин Куддус, девушка нападающего «Балтики» Гочи Гогричиани, объяснила отсутствие публичных извинений футболиста.
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Власти Харькова сообщили о проблемах с электроснабжением после взрывов в городе
Власти харьковской администрации сообщили о взрывах в областном центре. Об этом пишет издание «СТРАНА.ua».
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GFFN: Мбаппе может покинуть ПСЖ в 2023 году
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может покинуть парижский клуб в 2023 году, сообщает Get French Football News.
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Политолог Орлов: правительство ФРГ не идёт ни в какое сравнение с кабинетом Ангелы Меркель
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал выступление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в защиту принятого ей решения закупать у России большие объёмы природного газа
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Актёр Демидов рассказал о сериале «Истребители. Последний бой»
Актёр Алексей Демидов рассказал о сериале «Истребители. Последний бой», в котором сыграл лётчика Виктора Войтика.
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В Москве демонтировали 2000 объектов самостроя с начала года
В Москве демонтировали почти 2000 объектов самостроя за январь — сентябрь 2022 года.
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Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Трабзонспором»
Российский полузащитник Александр Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора».
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Ксения Шойгу прокомментировала прибытие советской подлодки К-3 в Кронштадт
Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу прокомментировала прибытие советской подлодки К-3 в Кронштадт.
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Рублёв победил Ивашко и вышел в третий круг турнира в Хихоне
Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над белорусом Ильёй Ивашко в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Хихоне (Испания).
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Песков: Путин стал инициатором встречи с главами Киргизии и Таджикистана
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что российский президент Владимир Путин был инициатором трёхсторонней встречи Россия — Киргизия — Таджикистан.
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В рамках РЭН-2022 прошла церемония вручения премии «Глобальная энергия»
В рамках Российской энергетической недели прошла церемония вручения премии «Глобальная энергия».
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Миллер: Чёрное море сейчас является наиболее безопасным маршрутом поставок
Чёрное море в настоящее время является наиболее безопасным маршрутом для поставок энергоносителей, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе Российской энергетической недели.
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Эмир Катара поблагодарил Россию за помощь в организации ЧМ-2022
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил Россию за помощь в организации чемпионата мира по футболу 2022 года.
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Средняя цена подержанного автомобиля в России выросла на 5%
Средняя цена подержанного автомобиля в России составила к концу первой недели октября 1 263 000 рублей, что на 5% больше, чем в середине сентября.
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В Татарстане ожидается похолодание до -1 °С
В Татарстане ожидается похолодание до минусовых температур в конце недели.
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NHK: ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии
Ракета, запущенная КНДР, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.
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Минспорт опроверг информацию о вмешательстве в выборы главы СБР
Министерство спорта РФ опровергло информацию о вмешательстве в выборы главы Союза биатлонистов России (СБР).
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Главы спасательных ведомств России, Белоруссии и Казахстана обсудили вопросы безопасности
В Калининграде прошло заседание Совместной коллегии спасательных ведомств России, Белоруссии и Казахстана.
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На Кубани установят 85 зарядных станций для электромобилей до конца года
В Краснодарском крае установят 85 зарядных станций для электромобилей до конца 2022 года.
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Гладков сообщил, что в Белгородском районе из-за обстрела подорван склад с боеприпасами
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в посёлке в Белгородском районе в результате обстрела ВСУ был подорван склад с боеприпасами.
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Крыховяк будет готовиться к ЧМ-2022 в «Легии»
Полузащитник «Краснодара» и сборной Польши Гжегож Крыховяк, выступающий на правах аренды в «Аль-Шабабе», будет готовиться к чемпионату мира 2022 года в Катаре в «Легии», сообщает пресс-служба варшавского клуба.
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Кирби: США готовы вводить новые санкции против Ирана из-за подавления протестов
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США готовы наращивать санкционное давление на Иран из-за подавления протестов в стране.
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Россиянки Габуева и Захарова вышли в полуфинал парного турнира WTA в Румынии
Российские теннисистки Ангелина Габуева и Анастасия Захарова одержали победу над Анной Бондарь и Далмой Галфи из Венгрии в четвертьфинале парного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Клуж-Напоке (Румыния).
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Зеленский пожаловался ПАСЕ, что у Украины есть лишь 10% от необходимого количества сил ПВО
У Украины на вооружении есть только 10% от необходимого количества средств противовоздушной обороны, заявил президент страны Владимир Зеленский во время обращения в ПАСЕ.
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В Японии заявили о новом запуске снаряда со стороны КНДР
Береговая охрана Японии заявила, что КНДР произвела запуск, предположительно, баллистической ракеты.
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В ПФО открылся новый сезон фестиваля «Театральное Приволжье»
В Приволжском федеральном округе открылся региональный этап фестиваля «Театральное Приволжье».
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В США не видят возможности восстановления ядерной сделки с Ираном в ближайшее время
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что в Соединённых Штатах не видят возможности восстановления ядерной сделки с Ираном в ближайшее время.
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В спортивных мероприятиях Подмосковья приняли участие более 1,5 млн человек с мая
В спортивных мероприятиях Московской области с начала мая приняли участие более 1,5 млн человек.
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Магучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки мира в 2022 году
Чемпионка Европы по прыжкам в высоту украинская спортсменка Ярослава Магучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки 2022 года.
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Ядерные учения НАТО пройдут почти в тысяче километрах от России и без реальных боезапасов
Страны НАТО во время ядерных учений не будут задействовать реальные боеприпасы и дистанцируются от России почти на 1 тыс. км, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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47-летняя Чусовитина снялась с чемпионата мира по спортивной гимнастике
Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина рассказала, что снялась с чемпионата мира по спортивной гимнастике в Ливерпуле (Британия).
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В Ульяновской области выявили 87 случаев коронавируса за сутки
В Ульяновской области выявили 87 случаев коронавируса за последние сутки.
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Более 90% экспортёров Приморья работают со странами АТР
Более 90% экспортёров Приморского края работают со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил губернатор Олег Кожемяко на заседании комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом под руководством министра иностранных дел Сергея Лаврова.
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Эксперт Мурадян рассказал, кому не стоит обращаться к коучу
Эксперт в работе с командами, топ-менеджерами и владельцами бизнеса Юрий Мурадян рассказал, кому не стоит обращаться к коучам.