SVT: в Швеции резко возросла продовольственная бедность

В Швеции отмечается резкий скачок продовольственной бедности среди населения страны по причине инфляции, сообщает телекомпания SVT. По данным доклада благотворительной организации «Городская Миссия», двое из трёх обратившихся за продовольственной помощью уже живут на пособия от муниципалитетов. Тем не менее уровень государственной поддержки нуждающимся не поспевает за темпами роста цен.

Шведская благотворительная организация Stadsmissionen («Городская миссия». — ИноТВ) отмечает резкий рост количества людей, которым из-за инфляции стала не по карману еда, сообщает SVT. Согласно заявлению руководителя отделения «Городской миссии» в городе Эребру Фредрика Карлссона, только за последние несколько месяцев количество людей, которым были пожертвованы продукты питания, увеличилось на 400 человек, сообщает SVT.

Сегодня, 17 октября, отмечается Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, и в связи с этим «Городская миссия» выпустила доклад о бедности в Швеции. В отчёте отмечается резкое увеличение числа людей и семей, которые вынуждены обращаться в продовольственные центры организации по всей стране. «Для целевых групп, с которыми мы работаем, цены на топливо и электроэнергию не являются приоритетными проблемами, их больше волнует удорожание продуктов питания и предметов домашнего обихода. Если мы посмотрим на товары первой необходимости, такие как макароны, яйца и подгузники, то они подорожали значительно больше роста уровня инфляции в целом», — заявил Фредрик Карлссон телеканалу SVT.

Согласно отчёту «Городской миссии», двое из трёх обратившихся за помощью в продовольственные центры уже получают пособия от муниципалитета, однако этих денег недостаточно, чтобы прокормить себя. «Размер социальной поддержки не поспевает за темпами инфляции. Даже до инфляционного шока последних месяцев пособия были на слишком низком уровне и не покрывали необходимые расходы домохозяйств», — заключил Фредрик Карлссон в беседе с журналистами SVT.

В докладе благотворительной организации отмечается, что большая часть усилий «Городской миссии» связана с обеспечением продуктов питания. «Когда мы начали это изучать десять лет назад, государственный сектор экономики должен был взять на себя продовольственное обеспечение населения. Теперь мы наблюдаем, что люди часто получают еду от добровольных организаций», — сообщил учёный Магнус Карлссон из Университета Мари Седершиолд, который руководил исследованием шведской бедности совместно с «Городской миссией», пишет SVT.

В качестве дополнительной поддержки малообеспеченным семьям правительство Швеции в начале лета приняло решение о временном увеличении жилищного пособия. Тем не менее, по данным «Городской миссии», наиболее уязвимые семьи не получили от этого выгоды. По мнению Фредрика Карлссона, такая мера помогает лишь в некоторых случаях, тогда как жилищное пособие приравнивается к доходу — и, следовательно, поддержка негативно влияет на него, поэтому для семей это может стать «игрой с нулевой суммой», резюмирует SVT.