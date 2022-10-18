SVT: в Швеции резко возросла продовольственная бедность

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CNN: Вашингтон пообещал отслеживать «необычную» активность на российских учениях CNN
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France 3: «Мы — это порядок!» — Меланшон призвал французов выйти на всеобщую забастовку France 3
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Sky News Australia: жуткий Джо взялся за старое — Байден пристал к девочке с советами об отношениях Sky News Australia
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Диетолог Денисова посоветовала ужинать молочными продуктами для улучшения сна
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова рассказала о продуктах, способных облегчить засыпание.
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Диетолог Антонова заявила, что морская капуста противопоказана людям с заболеваниями ЖКТ
Эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» в Рязани Наталья Антонова заявила, что людям с заболеваниями ЖКТ и пищевыми аллергиями не рекомендуется злоупотреблять морской капустой.
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Президент ЮАР заявил о заинтересованности Саудовской Аравии присоединиться к БРИКС
Саудовская Аравия выразила заинтересованность в присоединении к формату БРИКС. Об этом заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.
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Конте: не сомневаюсь в Роналду и его качествах
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением об игре форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
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Гол Миранчука помог «Локомотиву» победить «Химки» в матче Кубка России по футболу
Столичный «Локомотив» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче четвёртого тура группового этапа Кубка России.
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Sky Sport News: «Бавария» не интересуется Влаховичем
Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не входит в сферу интересов «Баварии».
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Нурмагомедов: Махачев оседлает Оливейру, как лошадь
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.
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Столтенберг заявил об «отличающемся положении» претендующей на членство в НАТО Украины
Положение стремящейся в НАТО Украины отличается от положения Швеции и Финляндии, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
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РИА Новости: в Париже началась манифестация с требованием повысить зарплаты из-за роста цен
В Париже проходит манифестация с требованием повысить заработные платы из-за роста цен. Об этом сообщает РИА Новости.
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Вооружённые силы Молдавии вернули в обычный режим службы
В Молдавии вооружённые силы республики вернули в обычный режим службы. Армия была приведена в боевую готовность с 24 февраля, когда на Украине началась российская спецоперация. Об этом сообщил TVR Moldova министр обороны Анатолий Носатый.
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Автоэксперт Шапарин рассказал, что делать в случае ДТП с водителем без ОСАГО
Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин рассказал, что делать в случае ДТП с водителем без ОСАГО.
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AFP: французские болельщики подали в суд на ПСЖ из-за трансфера Месси
Французские болельщики испанской «Барселоны» подали в суд на «Пари Сен-Жермен» из-за перехода футболиста Лионеля Месси в парижский клуб.
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Тарханов считает, что Федотова не будут дисквалифицировать
Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Тарханов отреагировал на информацию о возможном рассмотрении в контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза (КДК РФС) поведения и слов главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в матче 13-го тура чемпионата России со «Спартаком».
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Песков назвал плановым заседание Совбеза России у Путина
Заседание Совбеза России с участием президента Владимира Путина готовилось заранее, оно является плановым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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В Киеве заявили о нежелании МККК защищать украинских военнопленных
Международный комитет Красного Креста не желает делать всё возможное для защиты украинских военнопленных. С таким мнением выступил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
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Спортивный директор «Оренбурга»: отпустим Сычевого в «Барселону» или «Ювентус»
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о перспективах нападающего Владимира Сычевого.
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Научный сотрудник Соколов высказался о перспективах зелёной энергетики в ЕС
Научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артём Соколов высказался о перспективах зелёной энергетики в ЕС.
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Лавров назвал бессмысленным сохранение прежнего дипприсутствия в странах Запада
Глава МИД России Сергей Лавров назвал бессмысленным сохранение прежнего дипломатического присутствия в странах Запада и отметил, что дипломаты работают в нечеловеческих условиях.
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Канадские военные желают усилить присутствие в Арктике
Канадская армия желает со временем усилить присутствие в Арктике, чтобы иметь возможность проводить различные операции в этом регионе, заявил начальник штаба обороны страны генерал Уэйн Эйр.
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Востоковед Котков прокомментировал сообщения о решении Китая прекратить поставки СПГ в Европу
Востоковед, руководитель санкт-петербургского Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков прокомментировал сообщения о решении Китая прекратить поставки СПГ в Европу.
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Губерниев не увидел прогресса Загитовой в качестве ведущей «Ледникового периода»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не прогрессирует в роли ведущей «Ледникового периода».
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Кравцов: если Нобоа продолжит забивать, то будет одним из номинантов на «Золотой мяч»
Защитник «Сочи» Кирилл Кравцов предположил, что его одноклубник Кристиан Нобоа может получить «Золотой мяч».
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Corriere della Sera: экс-велогонщика Чиполлини посадили в тюрьму за нападение на бывшую жену
Бывший итальянский велогонщик Марио Чиполлини приговорён к трём годам лишения свободы за нанесение травм, жестокое обращение и преследование своей экс-супруги Сабрины Ландуччи.
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Лавров заявил, что мир переживает переломную эпоху
Мир переживает переломную эпоху, которая будет длиться долго. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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Кавазашвили: Абаскаль наш гость, а их нельзя обзывать
Бывший член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили высказался о конфликте главного тренера ЦСКА Владимира Федотова и наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля в перерыве матча 13-го тура чемпионата России.
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Лукашенко и Дугин провели встречу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с российским философом, политологом Александром Дугиным.
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СЭ: Дядюн сыграет в Медиалиге за «Рубин»
Бывший нападающий «Рубина» Владимир Дядюн сыграет за казанскую команду в Медиалиге.
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Агент Карреры: если зимой поступит предложение из России, Массимо не вернётся
Агент Андреа Д'Амико сообщил, что приход Массимо Карреры в российский клуб в зимнее трансферное окно невозможен.
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В НАТО анонсировали поставку на Украину оборудования для борьбы с беспилотниками
В ближайшее время НАТО поставит на Украину сотни единиц оборудования для борьбы с беспилотниками, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
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Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $89 за баррель
Стоимость нефти марки Brent снижалась на 3—3,7% и торговалась ниже $89 за баррель впервые с 4 октября, свидетельствуют данные торгов.
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Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $1100
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 15 июня опустились ниже $1,1 тыс. за 1 тыс. куб. м, падают на 15%, свидетельствуют данные ICE.
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Башкирия получит дополнительные средства на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет
Башкирия получит дополнительные средства на выплату ежемесячных пособий семьям с детьми трёх-семи лет, а также на выплаты многодетным семьям, которые нуждаются в поддержке.
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В Кировской области обсудили вопросы обращения с ТКО
Губернатор Кировской области Александр Соколов встретился с председателем Российского экологического общества Рашидом Исмаиловым.
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В Ижевске пройдёт фестиваль, посвящённый дружбе России и Индии
В Ижевске 22 октября пройдёт фестиваль, посвящённый дружбе России и Индии.
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Футболист «Уфы» Голубев: ситуация, что республика не может содержать клуб Первой лиги, очень странная
Полузащитник «Уфы» Артём Голубев заявил, команда пребывает в шоке от последних новостей про финансовые трудности.
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Президент Хорватии Миланович назвал НАТО участником конфликта на Украине
НАТО де-факто является участником конфликта на Украине, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.
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Булыкин считает, что Бензема заслуженно получил «Золотой мяч»
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о том, что форвард «Реала» Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча».
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Госдеп США приветствовал решение Маска продолжить финансирование Starlink на Украине
Американская администрация приветствует заявление предпринимателя Илона Маска о намерении продолжить финансирование работы системы спутниковой связи Starlink на Украине, заявила помощник госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид.
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Котов и Шевченко проиграли на старте парного турнира в Стокгольме
Дуэт теннисистов Павла Котова и Александра Шевченко не смог пробиться во второй круг теннисного турнира в Стокгольме.
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Ракетоносцы Ту-95МС выполнили 12-часовой полёт над Тихим океаном и Беринговым морем
Два ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили плановый 12-часовой полёт над нейтральными водами акваторий Тихого океана, Берингова и Охотского морей, заявили в Минобороны России.
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В США заявили о планах обеспечить Украине сильную позицию к началу переговоров с Россией
В Вашингтоне намерены обеспечить для Киева «максимально сильную» позицию к моменту начала мирных переговоров с Москвой, заявила замгоссекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид.
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Жулин считает, что фигуристка Акатьева навяжет борьбу на Гран-при России
Заслуженный тренер в танцах на льду Александр Жулин считает, что фигуристка Софья Акатьева справится с конкуренцией на этапах Гран-при России.
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Число погибших в результате крушения Су-34 во дворе в Ейске увеличилось до 15
Число погибших после крушения самолёта Су-34 во дворе в Ейске Краснодарского края увеличилось до 15. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Анна Минькова.
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Постпред США заявила о нежелании НАТО участвовать в конфликте на Украине
НАТО не собирается принимать участие в конфликте на Украине и не отправляет туда свои войска. Об этом заявила постоянный представитель США при альянсе Джулианна Смит.
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Аналитик Оленченко заявил, что идея обязать страны ЕС делиться газом приведёт к дисбалансу
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT предложение Еврокомиссии обязать страны — члены ЕС делиться друг с другом газом в случае ЧП, так как не все государства заключили двусторонние соглашения о солидарности.
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Суд обязал Facebook выплатить российскому тренеру Хохлову 65 млн рублей
Солнцевский суд Москвы по иску бывшего футболиста сборной России Дмитрия Хохлова обязал социальную сеть Facebook* выплатить тому 65 млн рублей и разблокировать все упоминания его фамилии.
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В США заявили, что не против поставок российских удобрений и зерна на мировой рынок
США не распространяют санкции на поставки российских удобрений и зерна на мировые рынки, заявила помощник госсекретаря по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид.
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В Военно-медицинской академии имени Кирова состоялся первый выпуск участников СВО
В Военно-медицинской академии имени Кирова состоялся первый выпуск военнослужащих, получивших ранения в ходе выполнения задач в рамках СВО и окончивших курс дополнительного профобразования.
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Исследование: более 50% держателей кредиток почти не используют их
Банк «Синара» (ранее СКБ-банк) провёл всероссийский опрос с целью выяснить, в каких ситуациях россияне используют кредитные карты. Оказалось, что порядка 53% пользователей применяют кредитную карту редко и крайне осторожно.
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Хабаровский край получит более 630 млн рублей на расселение аварийного жилья
Хабаровский край получит 634 млн рублей из федерального бюджета на расселение многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.