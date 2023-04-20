CBS News: миллионы американцев выйдут на пенсию без накоплений

В США поколение бумеров беспечно относится к приближающейся старости: около 27% американцев старше 59 лет не откладывают деньги, сообщает CBS News с ссылкой на опрос компании Credit Karma. В то же время к 2033 году исчерпается целевой фонд программы социального страхования, на которую рассчитывают 67 млн пенсионеров: сокращение льгот сильнее всего ударит по самым малообеспеченным слоям населения без накопительных счетов.

Значительная часть пожилых американцев приближаются к пенсии, не имея пенсионных накоплений, рассказывает CBS News. Согласно недавнему опросу, проведённому финансовой компанией Credit Karma, около 27% людей старше 59 лет не откладывают деньги на пенсию. Такой же процент и среди всего населения Америки, однако поколению бумеров остаётся меньше времени для того, чтобы изменить ситуацию: им сейчас от 59 до 77 лет.

Издание напоминает, что конгрессмены обсуждают состояние программы социального страхования, чей целевой фонд к 2033 году исчерпается. В результате последуют резкое сокращение льгот: 67 млн пенсионеров, полагающихся на программу, за каждый потраченный доллар получат только 77 центов. Больше всего от такого сокращения господдержки пострадают самые малообеспеченные слои населения, включая тех, кто не накопил деньги на старость.

По данным другого исследования, проведённого компанией Natixis Investment Managers, всё меньше работающей молодёжи надеется на то, что после выхода на пенсию сможет жить на социальные выплаты. Только половина миллениалов рассчитывает на серьёзную поддержку социального страхования, тогда как среди бумеров этот показатель составляет 90%. Таким образом, старшее поколение может быть хуже подготовлено в финансовом плане к возможному сокращению льгот.

«В случае социального страхования нужно надеяться на лучшее и готовиться к худшему», — подчеркнул исполнительный директор Центра для инвесторов в компании Natixis Дейв Гудселл. Он посоветовал всем прикинуть, сколько денег им нужно на пенсии и какой у них будет доход — «а потом начать копить».

Компания Natixis выяснила, что поколению бумеров для комфортной пенсии необходимо $1,1 млн, однако среднее значение пенсионных накоплений для этой группы составляет $120 тыс. Для того, чтобы достичь своей цели, типичному представителю нужно ежегодно откладывать $186 тыс. В то же время, по данным Credit Karma, примерно у 20% американцев старше 59 лет нет пенсионного счёта — это самая высокая доля среди всех поколений.

Дейв Гудселл отмечает, что несоответствие желаемых и реальных накоплений может объяснить, почему поколение бумеров откладывает выход на пенсию. Сейчас они планируют уйти на заслуженный отдых в 70 лет, тогда как миллениалы рассчитывают прекратить работать в 60 лет. По словам Гудселла, бумеры пытаются приспособиться к текущей ситуации и работать дольше, чтобы накопить больше денег, пишет CBS News.