CNBC: жители Азии не спешат уходить на пенсию — причём не только из-за денег

Глобальный кризис роста стоимости жизни влияет на пенсионные планы миллионов людей во всём мире. Однако в Азии многие остаются на работе в пенсионном возрасте не только по финансовым соображениям, рассказал в интервью CNBC гендиректор кадрового агентства Randstad Сандер вант Норденде. Как показывают исследования, работа для жителей азиатских стран традиционно «означает больше, чем просто зарплата».

Кризис роста стоимости жизни во всём мире вынуждает работающих профессионалов пересматривать свои пенсионные планы и откладывать уход на заслуженный отдых. Однако что касается жителей стран Азии, зачастую на их решение подольше оставаться на работе влияют и другие причины, не связанные с финансами, как показывают международные исследования экспертов кадрового агентства Randstad.



Как свидетельствует новый отчёт по исследованию рынка труда под названием Randstad Workmonitor, в целом только половина опрошенных работников считают, что они смогут навсегда уйти с работы до того, как им исполнится 65 лет. Для сравнения, ещё в прошлом году этот показатель составлял 61%, сообщает CNBC.



Для составления этого ежегодного отчёта было опрошено около 35 тыс. человек на 34 рынках труда, которым задавали различные вопросы относительно их карьеры, заработка и будущих планов, поясняется в статье. В целом около 70% опрошенных рабочих заявили, что заботы о деньгах мешают им наслаждаться своими «золотыми годами».



«Нестабильность мировой экономики, высокая инфляция и сокращение государственной помощи заставляют многих людей пересматривать планы», — рассказал в интервью CNBC генеральный директор кадрового агентства Randstad Сандер вант Норденде, комментируя результаты отчёта.



В то же время исследование показало, что многие жители Азиатско-Тихоокеанского региона считают работу важной частью своей жизни даже в пенсионном возрасте — причём это не всегда связано только с финансовыми вопросами. Если в среднем по миру работу назвали «необходимостью» для себя около 32% опрошенных, то среди выходцев из Китая этот показатель составил 61%, а среди выходцев из Индии достигал 66%, отмечается в статье.



«Это может быть смысл или цель, социальное взаимодействие или преодоление вызовов в профессиональной сфере; для многих работа — это больше, чем просто зарплата. Это позволяет им поддерживать связи и даёт чувство принадлежности общему делу», — говорится в отчёте Randstad. Кроме того, жители Азии решают дольше оставаться на своих рабочих местах, потому что «испытывают чувство долга перед своим работодателем».



«Здесь сказываются и культурные факторы, которые влияют на роль работы и образования в жизни людей», — пояснил Норденде в интервью CNBC. По его словам, многие в Азии чувствуют, что работа в их жизни «необходима», потому что стабильная работа позволяет им «чувствовать себя ценными и уважаемыми» среди коллег.



На эту статистику также влияет бурно развивающаяся экономика азиатских стран и экспоненциальный рост спроса на рынке труда: именно в Азии расположены три из пяти крупнейших экономик мира — Китай, Япония и Индия. И люди в этих странах гораздо чаще называют работу «важной частью своей жизни». Например, так считают 89% респондентов в Китае и 90% в Индии, что почти на 20% выше, чем в среднем по миру, как свидетельствует отчёт Randstad.



Но вне зависимости от того, в какой стране живут люди, все они хотят получить от своих работодателей «полный пакет», гарантирующий им «безопасную, гибкую, инклюзивную и финансово стабильную работу», подчеркнул Норденде. Это также имеет решающее значение для Азии, где рынок труда по-прежнему ограничен.



«Люди хотят чувствовать свою причастность к работе и требуют, чтобы организация при этом отражала их собственные приоритеты с точки зрения таких вещей, как гибкость и хороший баланс между работой и личной жизнью. Это особенно верно в отношении молодого поколения, которое стремится получить от работы больше удовлетворения, чем одна лишь зарплата», — добавил гендиректор Randstad в интервью CNBC.



По мнению Норденде, работодатели поэтому должны сосредоточиться на том, как привлекать и удерживать квалифицированные кадры: «Становится всё более очевидным, что сотрудники будут готовы бросить работу, если там не будут удовлетворяться эти требования. Например, более половины работников из стран Азиатско-Тихоокеанского региона ответили, что уволились бы с работы, если бы почувствовали, что им там не место».



Кроме того, в ближайшие годы в свете демографических изменений нехватка кадров будет становиться всё более ощутимой, предупреждают эксперты Randstad. «Компании должны разработать гибкие условия, которые позволят лицам предпенсионного возраста постепенно переходить с полной занятости на неполную, а затем совсем уйти на пенсию», — рекомендуется в отчёте.