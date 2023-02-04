CNBC: жители Азии не спешат уходить на пенсию — причём не только из-за денег
Кризис роста стоимости жизни во всём мире вынуждает работающих профессионалов пересматривать свои пенсионные планы и откладывать уход на заслуженный отдых. Однако что касается жителей стран Азии, зачастую на их решение подольше оставаться на работе влияют и другие причины, не связанные с финансами, как показывают международные исследования экспертов кадрового агентства Randstad.
Как свидетельствует новый отчёт по исследованию рынка труда под названием Randstad Workmonitor, в целом только половина опрошенных работников считают, что они смогут навсегда уйти с работы до того, как им исполнится 65 лет. Для сравнения, ещё в прошлом году этот показатель составлял 61%, сообщает CNBC.
Для составления этого ежегодного отчёта было опрошено около 35 тыс. человек на 34 рынках труда, которым задавали различные вопросы относительно их карьеры, заработка и будущих планов, поясняется в статье. В целом около 70% опрошенных рабочих заявили, что заботы о деньгах мешают им наслаждаться своими «золотыми годами».
«Нестабильность мировой экономики, высокая инфляция и сокращение государственной помощи заставляют многих людей пересматривать планы», — рассказал в интервью CNBC генеральный директор кадрового агентства Randstad Сандер вант Норденде, комментируя результаты отчёта.
В то же время исследование показало, что многие жители Азиатско-Тихоокеанского региона считают работу важной частью своей жизни даже в пенсионном возрасте — причём это не всегда связано только с финансовыми вопросами. Если в среднем по миру работу назвали «необходимостью» для себя около 32% опрошенных, то среди выходцев из Китая этот показатель составил 61%, а среди выходцев из Индии достигал 66%, отмечается в статье.
«Это может быть смысл или цель, социальное взаимодействие или преодоление вызовов в профессиональной сфере; для многих работа — это больше, чем просто зарплата. Это позволяет им поддерживать связи и даёт чувство принадлежности общему делу», — говорится в отчёте Randstad. Кроме того, жители Азии решают дольше оставаться на своих рабочих местах, потому что «испытывают чувство долга перед своим работодателем».
«Здесь сказываются и культурные факторы, которые влияют на роль работы и образования в жизни людей», — пояснил Норденде в интервью CNBC. По его словам, многие в Азии чувствуют, что работа в их жизни «необходима», потому что стабильная работа позволяет им «чувствовать себя ценными и уважаемыми» среди коллег.
На эту статистику также влияет бурно развивающаяся экономика азиатских стран и экспоненциальный рост спроса на рынке труда: именно в Азии расположены три из пяти крупнейших экономик мира — Китай, Япония и Индия. И люди в этих странах гораздо чаще называют работу «важной частью своей жизни». Например, так считают 89% респондентов в Китае и 90% в Индии, что почти на 20% выше, чем в среднем по миру, как свидетельствует отчёт Randstad.
Но вне зависимости от того, в какой стране живут люди, все они хотят получить от своих работодателей «полный пакет», гарантирующий им «безопасную, гибкую, инклюзивную и финансово стабильную работу», подчеркнул Норденде. Это также имеет решающее значение для Азии, где рынок труда по-прежнему ограничен.
«Люди хотят чувствовать свою причастность к работе и требуют, чтобы организация при этом отражала их собственные приоритеты с точки зрения таких вещей, как гибкость и хороший баланс между работой и личной жизнью. Это особенно верно в отношении молодого поколения, которое стремится получить от работы больше удовлетворения, чем одна лишь зарплата», — добавил гендиректор Randstad в интервью CNBC.
По мнению Норденде, работодатели поэтому должны сосредоточиться на том, как привлекать и удерживать квалифицированные кадры: «Становится всё более очевидным, что сотрудники будут готовы бросить работу, если там не будут удовлетворяться эти требования. Например, более половины работников из стран Азиатско-Тихоокеанского региона ответили, что уволились бы с работы, если бы почувствовали, что им там не место».
Кроме того, в ближайшие годы в свете демографических изменений нехватка кадров будет становиться всё более ощутимой, предупреждают эксперты Randstad. «Компании должны разработать гибкие условия, которые позволят лицам предпенсионного возраста постепенно переходить с полной занятости на неполную, а затем совсем уйти на пенсию», — рекомендуется в отчёте.
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