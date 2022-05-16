FAZ: в Германии всё больше пенсионеров снова выходят на работу

В последние годы в ФРГ резко выросло число занятых пенсионеров, пишет Frankfurter Аllgemeine: в прошлом году их число превысило 1 млн человек, хотя ещё в 2010 году их было 685 тысяч. По словам депутата от партии левых Сорена Пелльмана, такая тенденция говорит о том, что уровень пенсий в ФРГ недостаточно высок.
Всё больше немцев пенсионного возраста выходят на работу, пишет Frankfurter Allgemeine. Согласно данным статистики за прошлый год, в ФРГ насчитывалось 1,05 млн занятых в возрасте от 67 лет.
Как отмечает издание, Министерство труда и социальных вопросов ФРГ фиксирует заметный рост числа работающих пенсионеров. В 2010 году таких насчитывалось 685 тыс., в 2015-м — почти 792 тыс., а в 2018 году уже примерно 968 тыс.
«Это печальная тенденция. Эти цифры являются следствием нашей пенсионной системы, которая не помогает закрепить стандарты проживания граждан», — приводит Frankfurter Allgemeine слова депутата от партии левых Сорена Пелльмана. Как отметил политик, раз всё больше пенсионеров выходит на работу, значит размер пенсий недостаточен.
Как пишет Frankfurter Allgemeine, минувшим летом в Германии повышали пенсии, однако резкая инфляция усугубила проблему. Издание отмечает, что основная доля работающих пенсионеров приходится на западную часть Германии.
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