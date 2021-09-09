WT: повышать налоги или снижать пенсии — эксперты посчитали, как пандемия скажется на соцзащите США

По словам американских аналитиков, во время пандемии упала рождаемость, пишет The Washington Times. Они спешат успокоить: рождаемость скоро восстановится, но пока не ясно, до какого уровня. Если она останется меньше двух детей на одну женщину, то к середине века снизится количество работоспособного населения, которое как раз и обеспечивает его социальную защиту. А значит, придётся либо увеличивать налоги, либо сокращать социальные выплаты.

Пандемия сократила уровень рождаемости в США до самых низких значений за всю историю, пишет The Washington Times. Впрочем, эксперты считают, что это лишь временное затишье: женщины в Штатах откладывают планирование детей и вместо 2021 и 2022 годов родят их в 2024 и 2026 годах.



За уровнем рождаемости эксперты следили на протяжении всей пандемии. Наряду с проявлением осложнений этот показатель имеет большое значение в долгосрочной перспективе. Длительное сокращение числа новорождённых означает, что во второй половине века меньше работоспособного населения сможет поддерживать пенсионеров.



Но эксперты прогнозируют, что к 2050-м годам рождаемость выйдет на уровень 2 ребёнка на одну женщину. В последний раз такой показатель был в 2009 году, а потом в США настал спад экономики. В целом женщины и сейчас говорят, что хотят иметь по 2 ребёнка.



Впрочем, есть и другие прогнозы. Так, в управлении конгресса по бюджету считают, что каждый год рождаемость будет сокращаться минимум на 130 тыс. человек. Так что это скажется на социальных программах государства. Так, по некоторым оценкам, фонд социальной защиты будет истощён к 2034 году. Дальше социальная защита будет работать на собранные налоги. Соответственно, если рабочей силы будет меньше, то нужно будет либо повышать налоги, либо снижать уровень соцзащиты.



Как отмечает автор статьи, впервые в этом исследовании было проанализировано действие пандемии на долгосрочные процессы. В фонде социальной защиты обещают пристально следить за рождаемостью американцев в дальнейшем.

При этом пандемия сказалась и на другом отрезке демографической статистики — на смертности. Среди населения старше 15 лет уровень смертности вырос на 16,4%. Среди тех, кто младше, смертность, наоборот, падает. Впрочем, как ожидается, уже в 2023 году ситуация восстановится и общая смертность даже снизится.

Как отмечает автор статьи, это и хорошая, и плохая новость. Каждому конкретному человеку хотелось бы жить дольше, но для финансового состояния системы соцзащиты важно, чтобы пенсионная нагрузка была не слишком велика, пишет The Washington Times.