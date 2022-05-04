CBS: экономические невзгоды вынуждают американских пенсионеров вновь выходить на работу

Рост инфляции, который привёл к повышению потребительских цен, ощущается во всех уголках США. Особенно остро экономические проблемы переживают пенсионеры, которым приходится отказываться от заслуженного отдыха, чтобы свести концы с концами, передаёт CBS News.

Теперь мы хотим обсудить растущие экономические страдания, которые ощущаются по всей стране из-за растущей инфляции. Потребительские цены в марте выросли на 8,5 процента, и никто не переносит эти невзгоды столь же остро, как люди с фиксированным доходом — пенсионеры.

Мы получаем ваши сообщения со всех уголков страны о тяготах, с которыми сталкиваются многие пенсионеры. В том числе 1,5 миллиона человек, которые вновь вернулись на рынок труда только за последний год.

С репортажем корреспондент CBS Марк Штрассманн.

ПАТТИ БАЙТЕР, пенсионерка: Я решила, что, наверное, мне стоит подвести брови.

Патти Байтер только что ушла с заслуженного отдыха и готовится к новому неполному рабочему дню.

ПАТТИ БАЙТЕР: Я считала, что закончила работать. Я продумала все финансовые моменты и решила, что смогу себе это (уход на покой. — ИноТВ) позволить.

МАРК ШТРАССМАНН, корреспондент CBS: Что случилось?

ПАТТИ БАЙТЕР: Экономика (смеётся). Инфляция случилась. Она меня ошеломила.

Из-за стремительно растущих цен её жизнь на пенсии продлилась десять месяцев.

ПАТТИ БАЙТЕР: Вот мои счета за топливо.

МАРК ШТРАССМАНН: За 13 месяцев они увеличились на 150 долларов?

ПАТТИ БАЙТЕР: Всё верно. Мои страховые накопления испарились.

Мы следовали за ней по пятам во время её первого рабочего дня в супермаркете «Ханнафорд». 66-летняя Байтер научилась упаковывать продукты, которые теперь она с трудом может себе позволить. Её обучат бухучёту. Только работая здесь, она сможет спасти себя от разорения.

ПАТТИ БАЙТЕР: Я всё ещё мысленно усваиваю эту информацию. Свыкаюсь с мыслью, что мне нужно привыкнуть к этому. К тому, что мне придётся работать до конца жизни.

Сеть «Ханнафорд» обычно нанимает пенсионеров, которые хотят подработать. Теперь им необходимо этим заниматься.

МЕЛИССА РОБЕРГ, менеджер супермаркетов «Ханнафорд»: Мы слышим от людей, которые приходят устраиваться, что они едва сводят концы с концами.

МАРК ШТРАССМАНН: То есть вас не удивит, если в ближайшие недели число таких соискателей, как Патти, увеличится?

МЕЛИССА РОБЕРГ: Если учесть фиксированный доход и рост цен на всё, то меня это не удивит.

После двух часов работы у Байтер заболели ноги и спина.

МАРК ШТРАССМАНН: Когда, на ваш взгляд, вы сможете по-настоящему уйти на покой?

ПАТТИ БАЙТЕР: Я не могу представить себе, когда я смогу снова уйти на покой или полностью жить на пенсию. Это раздражает и расстраивает.

Выход на пенсию — это последний жизненный этап, который позволяет начать всё с нового листа. Но только не для Патти Байтер.

Марк Штрассманн. CBS News. Братлборо, штат Вермонт.

Дата выхода в эфир 28 апреля 2022 года.