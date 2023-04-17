Daily Mail: британцы жалуются на воров и мошенников, прибывших в страну под видом беженцев с Украины

Всё больше британцев, которые согласились приютить у себя украинских беженцев, становятся жертвами мошенничества и даже воровства. Как пишет Daily Mail, люди настаивают на более тщательной проверке биографий прибывших, поскольку многие часто покупают дорогие товары, при этом получают значительную помощь от государства.

Несколько британцев, распахнувших свои двери перед украинскими беженцами, теперь настаивают на необходимости проводить более тщательные проверки биографий вновь прибывших, поскольку стали жертвами мошенничества и воровства своих «гостей». Как пишет Daily Mail, британцы опасаются, что некоторые украинцы «пользуются преимуществами» британской системы социальной защиты, получая единую социальную выплату и другие пособия, хотя на самом деле многие из них — вполне состоятельные люди. Некоторые рассказывают, что украинские беженцы отправляются за покупками в дорогие магазины, делают себе инъекции ботокса и покупают продукцию компании Apple, при этом не считая нужным вкладываться в оплату счетов за коммунальные услуги.

Как отмечает издание, с тех пор как Россия начала специальную военную операцию на Украине, британские семьи разместили у себя дома немногим менее 170 тыс. украинцев в рамках программы «Дома для украинцев». Но реализация программы была сопряжена со множеством проблем: часто отношения между хозяевами и гостями портились из-за глубоких культурных различий и финансового бремени, которое ложится на домовладельцев на фоне продолжающегося кризиса стоимости жизни.

Британцы, которые глубоко разочаровались в этой программе, уже создали онлайн-сообщество, чтобы оказывать друг другу поддержку. Среди них есть жертвы предполагаемых краж и мошенничества и, по словам 53-летней Эммы Нишигаки, лидера этого форума, более дюжины обманутых жён, чьим мужьям «вскружили головы» их юные гостьи.

Беженцы, прибывающие в Великобританию по программе «Дома для украинцев», имеют право жить и работать в стране, а также получать пособия с первого дня. При обращении за государственной помощью они должны рассказать обо всём принадлежащем им имуществе на Украине, хотя эта информация вряд ли принимается во внимание.

Они получат частичную поддержку по программе Universal Credit, если размеры заявленных ими сбережений составляют менее £16 тыс., и полную поддержку, если они составляют менее £6 тыс. Они также имеют право на пособие по уходу за детьми и жилищное пособие, если они решат устроиться на работу, при условии что их сбережения не превышают £16 тыс.

Те, кто достиг пенсионного возраста, также могут претендовать на пенсионные выплаты в размере около £200 в неделю, хотя те, у кого задекларированные сбережения превышают £10 тыс., смогут получать заметно меньше денег. Некоторые британцы, приютившие у себя беженцев, считают, что порой украинцы не сообщают, сколько у них денег на самом деле.

В закрытом сообществе в соцсетях, где собираются разочаровавшиеся в своих украинских гостях британцы, одна женщина опубликовала фотографию двух коробок от AirPod и пакета Apple, подписав её: «Вот что я нашла в мешке для мусора, который они оставили. Нет слов. 189 фунтов за штуку». Женщина сообщила, что украинцы получали единую социальную выплату.

Другой пользователь тоже возмутился: «Покупки нашей «бедной» украинской гостьи на этой неделе. Мишка Harrods и детские вещи (для ребёнка подруги, которой она их подарит, когда вернётся на Украину в следующем месяце) и солнцезащитные очки Dolce&Gabbana стоимостью более 200 фунтов стерлингов. Крайне нужный предмет, чтобы поехать в раздираемую вооружённым конфликтом страну, я полагаю».

Тем временем несколько принадлежащих украинцам компаний, работающих в сфере красоты, большинство из которых были созданы всего несколько месяцев назад, размещают на спонсорских страницах рекламу косметических процедур, в том числе инъекций ботокса и перманентного макияжа, которые могут стоить по несколько сотен фунтов за визит.

Фоном для этого служат опасения, что некоторые украинцы продолжают получать льготы от стран Евросоюза после возвращения домой или даже после переезда в Великобританию. Польша недавно обнаружила, что множество украинцев прибыли в страну исключительно для того, чтобы оформить пособия, а затем сразу же вернулись на родину. Это вынудило польское правительство начать принимать более жёсткие меры.

Как пишет польская газета Obserwator Gospodarczy, новые правила, введённые в прошлом году, требуют, чтобы украинцы лично являлись для получения своих пособий, и они перестанут их получать, если покинут страну более чем на 30 дней. С января этого года им также придётся возмещать государству половину получаемых ими выплат, и уже к июню украинцы должны будут полностью обеспечивать себя самостоятельно. Правительство сообщило, что с тех пор, как были введены более жёсткие правила, в том числе выборочные проверки адресов регистрации, более 80 тыс. украинцев были лишены права получать пособия.

И Великобритания, пишет Daily Mail, похоже, тоже пошла в этом направлении. На прошлой неделе Министерство по повышению уровня жизни выпустило официальное руководство для хозяев, в котором сказано, что они должны сообщать властям, если заподозрят своих гостей в мошенничестве с визами, пособиями и условиями иммиграции, а также о любом другом виде преступной деятельности.

В январе этого года был опубликован подробный отчёт о том, как паспортные данные британских хозяев использовались при подаче заявлений на получение визы. Эмма Нишигаки рассказала, что её паспорт без её ведома использовался для подачи целых 22 заявлений на получение визы.

Нишигаки, которая преподаёт математику, рассказала, что она некоторое время поддерживала связь с украинкой по имени Татьяна, которой она согласилась оказать поддержку. Но, когда она сообщила свои паспортные данные и адрес, которые требуются беженцам, подающим заявку на участие в программе «Дома для украинцев», её внезапно заблокировали.

В соцсетях Нишигаки создала группу обманутых британских хозяев, которые имеют негативный опыт общения с украинскими беженцами и которые, по словам женщины, боятся открыто говорить об этом, потому что их могут счесть ксенофобами.

По её словам, несомненно, есть украинцы, которые действительно нуждаются в помощи, особенно те, кто прибыл с востока Украины, где ведутся ожесточённые бои. Однако она добавляет, что самые бедные, обездоленные и находящиеся в опасности украинцы до сих пор не могут бежать из страны, в то время как многие из тех, кому удаётся уехать за границу, на самом деле являются «оппортунистическими мигрантами» из более богатых районов Украины, таких как Киев, которые просто давно хотели переехать в Великобританию.

По данным Statista, по состоянию на март Великобритания занимает пятое место по популярности среди стран, куда чаще всего уезжают украинские беженцы, — после России, Польши, Германии и Чехии.