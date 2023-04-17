Daily Mail: британцы жалуются на воров и мошенников, прибывших в страну под видом беженцев с Украины

Всё больше британцев, которые согласились приютить у себя украинских беженцев, становятся жертвами мошенничества и даже воровства. Как пишет Daily Mail, люди настаивают на более тщательной проверке биографий прибывших, поскольку многие часто покупают дорогие товары, при этом получают значительную помощь от государства.
Несколько британцев, распахнувших свои двери перед украинскими беженцами, теперь настаивают на необходимости проводить более тщательные проверки биографий вновь прибывших, поскольку стали жертвами мошенничества и воровства своих «гостей». Как пишет Daily Mail, британцы опасаются, что некоторые украинцы «пользуются преимуществами» британской системы социальной защиты, получая единую социальную выплату и другие пособия, хотя на самом деле многие из них — вполне состоятельные люди. Некоторые рассказывают, что украинские беженцы отправляются за покупками в дорогие магазины, делают себе инъекции ботокса и покупают продукцию компании Apple, при этом не считая нужным вкладываться в оплату счетов за коммунальные услуги.
Как отмечает издание, с тех пор как Россия начала специальную военную операцию на Украине, британские семьи разместили у себя дома немногим менее 170 тыс. украинцев в рамках программы «Дома для украинцев». Но реализация программы была сопряжена со множеством проблем: часто отношения между хозяевами и гостями портились из-за глубоких культурных различий и финансового бремени, которое ложится на домовладельцев на фоне продолжающегося кризиса стоимости жизни.
Британцы, которые глубоко разочаровались в этой программе, уже создали онлайн-сообщество, чтобы оказывать друг другу поддержку. Среди них есть жертвы предполагаемых краж и мошенничества и, по словам 53-летней Эммы Нишигаки, лидера этого форума, более дюжины обманутых жён, чьим мужьям «вскружили головы» их юные гостьи.
Беженцы, прибывающие в Великобританию по программе «Дома для украинцев», имеют право жить и работать в стране, а также получать пособия с первого дня. При обращении за государственной помощью они должны рассказать обо всём принадлежащем им имуществе на Украине, хотя эта информация вряд ли принимается во внимание.
Они получат частичную поддержку по программе Universal Credit, если размеры заявленных ими сбережений составляют менее £16 тыс., и полную поддержку, если они составляют менее £6 тыс. Они также имеют право на пособие по уходу за детьми и жилищное пособие, если они решат устроиться на работу, при условии что их сбережения не превышают £16 тыс.
Те, кто достиг пенсионного возраста, также могут претендовать на пенсионные выплаты в размере около £200 в неделю, хотя те, у кого задекларированные сбережения превышают £10 тыс., смогут получать заметно меньше денег. Некоторые британцы, приютившие у себя беженцев, считают, что порой украинцы не сообщают, сколько у них денег на самом деле.
В закрытом сообществе в соцсетях, где собираются разочаровавшиеся в своих украинских гостях британцы, одна женщина опубликовала фотографию двух коробок от AirPod и пакета Apple, подписав её: «Вот что я нашла в мешке для мусора, который они оставили. Нет слов. 189 фунтов за штуку». Женщина сообщила, что украинцы получали единую социальную выплату.
Другой пользователь тоже возмутился: «Покупки нашей «бедной» украинской гостьи на этой неделе. Мишка Harrods и детские вещи (для ребёнка подруги, которой она их подарит, когда вернётся на Украину в следующем месяце) и солнцезащитные очки Dolce&Gabbana стоимостью более 200 фунтов стерлингов. Крайне нужный предмет, чтобы поехать в раздираемую вооружённым конфликтом страну, я полагаю».
Тем временем несколько принадлежащих украинцам компаний, работающих в сфере красоты, большинство из которых были созданы всего несколько месяцев назад, размещают на спонсорских страницах рекламу косметических процедур, в том числе инъекций ботокса и перманентного макияжа, которые могут стоить по несколько сотен фунтов за визит.
Фоном для этого служат опасения, что некоторые украинцы продолжают получать льготы от стран Евросоюза после возвращения домой или даже после переезда в Великобританию. Польша недавно обнаружила, что множество украинцев прибыли в страну исключительно для того, чтобы оформить пособия, а затем сразу же вернулись на родину. Это вынудило польское правительство начать принимать более жёсткие меры.
Как пишет польская газета Obserwator Gospodarczy, новые правила, введённые в прошлом году, требуют, чтобы украинцы лично являлись для получения своих пособий, и они перестанут их получать, если покинут страну более чем на 30 дней. С января этого года им также придётся возмещать государству половину получаемых ими выплат, и уже к июню украинцы должны будут полностью обеспечивать себя самостоятельно. Правительство сообщило, что с тех пор, как были введены более жёсткие правила, в том числе выборочные проверки адресов регистрации, более 80 тыс. украинцев были лишены права получать пособия.
И Великобритания, пишет Daily Mail, похоже, тоже пошла в этом направлении. На прошлой неделе Министерство по повышению уровня жизни выпустило официальное руководство для хозяев, в котором сказано, что они должны сообщать властям, если заподозрят своих гостей в мошенничестве с визами, пособиями и условиями иммиграции, а также о любом другом виде преступной деятельности.
В январе этого года был опубликован подробный отчёт о том, как паспортные данные британских хозяев использовались при подаче заявлений на получение визы. Эмма Нишигаки рассказала, что её паспорт без её ведома использовался для подачи целых 22 заявлений на получение визы.
Нишигаки, которая преподаёт математику, рассказала, что она некоторое время поддерживала связь с украинкой по имени Татьяна, которой она согласилась оказать поддержку. Но, когда она сообщила свои паспортные данные и адрес, которые требуются беженцам, подающим заявку на участие в программе «Дома для украинцев», её внезапно заблокировали.
В соцсетях Нишигаки создала группу обманутых британских хозяев, которые имеют негативный опыт общения с украинскими беженцами и которые, по словам женщины, боятся открыто говорить об этом, потому что их могут счесть ксенофобами.
По её словам, несомненно, есть украинцы, которые действительно нуждаются в помощи, особенно те, кто прибыл с востока Украины, где ведутся ожесточённые бои. Однако она добавляет, что самые бедные, обездоленные и находящиеся в опасности украинцы до сих пор не могут бежать из страны, в то время как многие из тех, кому удаётся уехать за границу, на самом деле являются «оппортунистическими мигрантами» из более богатых районов Украины, таких как Киев, которые просто давно хотели переехать в Великобританию.
По данным Statista, по состоянию на март Великобритания занимает пятое место по популярности среди стран, куда чаще всего уезжают украинские беженцы, — после России, Польши, Германии и Чехии.
Это связано с тем, что десятки украинцев, которые ищут британских спонсоров в социальных сетях, уже обрели убежище в других странах Евросоюза, но при этом всё равно стремятся переехать в Великобританию, потому что жить там всегда было их «мечтой».
Одна 22-летняя украинка, утверждающая, что она живёт и работает в Швейцарии с марта 2022 года, на этой неделе сказала, что ищет спонсора в Великобритании, потому что «там много возможностей», добавив: «Но мне нужна помощь, чтобы начать, в первую очередь с жильём, так как это самое дорогое, и первое время я не смогу самостоятельно его оплачивать».
В другом посте о поиске спонсора 19-летний молодой человек из Киева, которому запрещено покидать родную страну, поскольку он призывного возраста, признался, что планировал использовать своего дедушку-инвалида, чтобы получить разрешение на выезд.
Он написал, что хочет оставить своего родственника-инвалида в Польше и приехать в Великобританию, «чтобы найти работу и оказать финансовую помощь родителям». Украина позволяет людям с родственниками-инвалидами сопровождать их при выезде из страны.
Тем временем британские туристические компании в апреле стали предлагать автобусные поездки обратно на Украину, чтобы беженцы могли «провести пасхальные каникулы дома».
Компания Milos-Tur предлагает такие поездки всего за 55 фунтов, автобусы отправляются на Украину еженедельно, и во время поездки пассажирам предлагают шампанское и круассаны.
Согласно сообщению в соцсетях, последняя такая поездка состоялась в прошлое воскресенье. А в рекламном слогане украинцам предлагали «поехать с нами домой на пасхальные каникулы».
В интервью Нишигаки рассказала следующее: «Одна мама с дочерью, которые у меня жили, были очень милыми, но до неприличия богатыми, при этом требовали, чтобы им предоставляли все доступные пособия, включая бесплатную школьную форму, велосипеды, ноутбуки, единую социальную выплату. И они вернулись в Одессу, как только их отец купил там дом за наличные».
«Только не подумайте, что я возражаю против того, чтобы украинцы приезжали в Великобританию, спасаясь от вооружённого конфликта. Но я возражаю против того, чтобы они жили за счёт государства, когда в этом нет необходимости. Самая большая ошибка правительства Великобритании заключалась в том, что оно не проводило более тщательные проверки финансовой информации прибывающих», — добавила Нишигаки.
«Посмотрите на мигрантов, прибывающих на лодках. Хотя я не согласна с тем, как они сюда прибывают, им приходится проходить через множество испытаний, чтобы иметь возможность остаться здесь и получать пособия. А украинцы свободно приезжают сюда, не встречая никаких препятствий, и никто не задаёт им никаких вопросов», — говорит Нишигаки.
В январе в Великобритании был опубликован доклад под названием «На передовой: действия лондонских советов в ответ на гуманитарный кризис на Украине». Согласно этому докладу, украинцы платили крупные суммы денег мошенникам, обещавшим им визы и жильё, а одна семья заплатила ошеломляющие £55 тыс.
Кроме того, обнаружилось, что Министерство внутренних дел часто выдавало визы, не проверяя должным образом информацию о спонсорах, что вызывало «серьёзные опасения по поводу безопасности».
Во многих случаях советы обнаруживали, что информация о спонсорах была ложной, а в качестве адресов использовались адреса кебаб-кафе или других фирм. И это выяснялось уже после того, как заявки были одобрены и беженцы прибывали в страну.
Нишигаки, которая приняла множество беженцев в своём доме с семью спальнями в Уичавоне в Уэст-Мидлендсе, сказала: «Моя первая гостья Юлия великолепна, она всё ещё со мной и может оставаться столько, сколько захочет. Но с другими мне повезло меньше, а кражи и мошенничество с пособиями случаются чаще, чем многие думают».
Журналисты издания обнаружили несколько сообщений в социальных сетях, в которых украинцам, прибывающим в Великобританию, предлагают поддельные документы, в том числе водительские права и поддельные сертификаты экзаменов DVLA.
«Один из моих первых гостей как-то спросил меня, у кого он может купить водительские права, — рассказала Нишигаки. — Когда я ответила, что ему нужно сдать экзамен и пройти процедуру DVLA (в Агентстве по лицензированию водителей и транспортных средств), он пожаловался, что на Украине нужно просто заплатить, если чего-то хочется. Кроме того, он не хотел работать, хотя я нашла ему работу с оплатой 24 тысячи фунтов стерлингов. Он и его жена хотели получать пособия не как семья, а как неженатые люди, то есть отдельно каждому».
В одном посте, опубликованном в группе под названием «Шотландия для Украины», была фотография с изображением десятков пачек сигарет, нелегально вывезенных из раздираемой вооружённым конфликтом Украины, с подписью на украинском языке, призывающей заинтересованных покупателей обращаться напрямую к продавцу.
Тем временем на одном украинском сайте предлагаются услуги по подделке дипломов и документов о квалификации, которые можно использовать за границей: «С нашей помощью вы можете жить и работать в Европе и США!».
Некоторые британские хозяева, приютившие украинских беженцев, жалуются, что их откровенно обманули. Одна пара вызвала полицию, сообщив, что их гость украл у них вещи на несколько тысяч фунтов стерлингов и бежал из страны. Они не захотели подробно рассказать свою историю, опасаясь негативной реакции.
Сытые по горло домовладельцы объединились в онлайн-сообщество, чтобы у них появилась возможность выражать своё недовольство реализацией программы «Дома для украинцев». Там же они собирают данные о потенциальных мошенниках, которые продолжают действовать в соцсетях.
56-летняя Стеф Лог из Уиттингтона, Уэст-Мидлендс, взяла к себе в дом мать с ребёнком, у которого, как ей сказали, возможно, был аутизм. Оказалось, что ребёнок страдает аутизмом в тяжёлой форме. По словам Стеф, спустя четыре месяца после их появления муж женщины спросил, может ли он переехать к ним, минуя программу «Дома для украинцев».
Стеф рассказала: «Конечно, мы отказались, и, конечно же, теперь ему угрожает опасность, поскольку он сказал, что собирается сражаться за свою страну. В тот момент ему пришлось признать, что он не воевал, а жил нормальной, безопасной жизнью вдали от любых конфликтов. Мы подошли к нашей гостье и напрямую спросили её об этом, но она ответила, что ничего не знает, добавив, что он собирается на фронт. После того разговора наши отношения испортились, и через неделю она сказала нам, что хочет вернуться домой и что там безопасно».
В прошлом году издание MailOnline писало, как украинский гость якобы пытался изнасиловать своего хозяина-мужчину, прежде чем его увезла полиция и поместила в другое место. Была также история с британкой, которую обвинили в попытке сделать из её гостьи «рабыню», — выяснилось, что женщина попросила украинку чаще помогать ей с мытьём посуды. Расследование было прекращено.
Представитель Министерства повышения уровня жизни сообщил следующее: «Нет никаких доказательств того, что значительное число украинских беженцев обманывает систему социального обеспечения, но, если мы фиксируем сообщения о нецелевом расходовании средств, стараемся прояснить ситуацию и обеспечить их возврат в государственную казну. Мы стремимся поддерживать украинских беженцев, покинувших свои дома после начала российской спецоперации, с первого же дня предоставляя пострадавшим доступ к пособиям, таким как единая социальная выплата, а также пособия по инвалидности и уходу, при условии что они имеют право на их получение».