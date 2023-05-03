Politico: Киев не сообщает своим союзникам детали весеннего контрнаступления

Украина не сообщает западным союзникам детали готовящегося контрнаступления, пишет Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников. Как поясняется в статье, Киев поступает таким образом, опасаясь утечки конфиденциальной информации.
Киев держит в секрете от союзников детали своего весеннего контрнаступления, пытаясь таким образом предотвратить утечку конфиденциальной информации, сообщает Politico со ссылкой на двух европейских чиновников.
В частности, украинская сторона привела предполагаемую утечку секретных документов через военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру как одну из причин, по которой они не делятся информацией о контрнаступлении, в том числе о сроках, а также о том, где и сколько войск они планируют выдвинуть на позиции для проведения операции.
Как напоминает издание, в просочившихся американских документах содержалась подробная информация о конфликте на Украине, например, о позициях киевских войск, запасах оружия и оценках потерь. В течение нескольких дней после утечки официальные лица США изо всех сил пытались заверить Украину и других союзников в Европе, что они принимают меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Хотя Украина, вероятно, по-прежнему делится некоторыми базовыми разведданными с США и другими европейскими странами, которые поддерживали её оружием в течение всего прошедшего года, однако украинские официальные лица работают над предотвращением широкого распространения деталей, связанных с планированием предстоящей операции, сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.
Официальные лица администрации Байдена, между тем, подчеркнули, что Украина никогда полностью не раскрывала Соединённым Штатам свои военные планы. Хотя Вашингтон и Киев находятся в тесном контакте, они, естественно, делятся не всем, и поэтому никогда не было ожидания, что Украина позвонит в Белый дом и сообщит точную дату начала контрнаступления, говорится в статье.
«Они с самого начала были скупы на информацию», — заявил изданию неназванный американский чиновник.
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