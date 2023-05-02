Вице-премьер Польши: половина Европы ждёт не дождётся возвращения к нормальным отношениям с Россией

Сегодня Германия, польская оппозиция во главе с Дональдом Туском и в целом пол-Европы хотят как можно скорейшего окончания украинского конфликта с целью возобновления сотрудничества с Россией и возрождения немецко-российского союза, предупреждает польский вице-премьер Пётр Глинский. В интервью Kurier Lubelski он заявил, что в такие времена Польше необходимо особенно позаботиться о своём суверенитете, чтобы снова не стать жертвой международного шантажа и попыток «экономического колонизаторства».

На сегодняшний день перед лицом угрозы с восточного направления польские власти принимают решения по главному вопросу — выживанию нации. «Мы имеем дело с агрессором, цель которого заключается в уничтожении украинского, но у меня нет сомнений насчёт того, что также и польского государства и нации», — заявил Kurier Lubelski вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Пётр Глинский.

Политик обратил внимание на то, что не все сегодня в его стране ведут себя ответственно. «В Польше есть и политические круги, и политики, но также, к сожалению, и часть общества, которые, на мой взгляд, ведут себя крайне безответственно и эгоистично. Некоторые действия и высказывания можно расценить как государственную измену. И об этом нужно говорить ясно и открыто», — призвал он.

По его словам, полагать, что Польша не может позволить себе быть суверенной страной и что у неё нет другого выхода, кроме как страдать от реализации интересов других стран и быть частью утопического общеевропейского проекта, крайне опасно. Глинский также считает неправильным и примитивным внушать польскому обществу его антисемитизм, ксенофобию и отсутствие демократии.

«…Достаточно сравнить статистику антисемитского поведения и случаев в разных частях Европы. Польша сильно отстаёт от Германии или Швеции, где эта проблема реальна. И весь этот нарратив разрушается. В Польше, безусловно, есть случаи шовинистов или сумасшедших, и иногда на этом играют политики. Но это крайности», — добавил он.

Вице-премьер также рассказал, что за месяц до начала украинского конфликта Польша вместе с Литвой и Украиной инициировала сотрудничество в области культуры в рамках Люблинского треугольника, что, по его мнению, было правильным шагом. «…У наших стран были сложные моменты в общей истории. Как с Литвой, так и с Украиной у нас были сложные моменты. Однако мы можем преодолеть их, одновременно не искажая историю. Потому что мы верим, что только правда нас освободит. А то, что мы вместе, очень сильно злит наших врагов. Они не могут смириться с тем, что ничто не раскалывает эту солидарность, несмотря на чудовищную российскую пропаганду, которая пытается нас рассорить, несмотря на это очень большое давление», — объяснил министр культуры и национального наследия.

Он также признал, что трезвый взгляд на будущие российско-немецких отношений в Польше будет не так просто сохранить, независимо от результатов выборов.



«К сожалению, угроза возврата к этим отношениям сохраняется. Более того, они системные и автоматические. У наших политических конкурентов просто нет другого выхода. Они такие, какие есть. Их политические союзы такие, таков их электорат. Они выступают заложниками групп интересов, которые думают только о скорейшем прекращении конфликта на Украине, и хотят и далее быть клиентом России и вести с ней бизнес. Ведь пол-Европы только этого ждёт. А зачем Туск вернулся в Польшу? Именно для того, чтобы спасти этот немецко-российский проект…» — подчеркнул он.

У Глинского нет сомнений и в том, что в Европе до сих пор есть очень сильные группы, которые тоскуют по тому, что только что закончилось. Они хотят «сохранить всё, как было», ведь в основе их деятельности лежали интересы с Россией. По его мнению, необходимо ясно говорить о том, что эти заинтересованные группы несут совместную ответственность за украинский конфликт. Он указывает на польскую оппозицию и саму Ангелу Меркель, «которая до сих пор получает медали от действующего президента Германии».

Перед лицом такого расклада главная задача Польши заключается в защите своих национальных интересов, ведь им очень сильно угрожает немецко-российское сближение. По его словам, неслучайно газопровод «Северный поток» строился вопреки всему, в «совершенно лживой атмосфере». Глинский уверен, что представителей польской оппозиции нельзя назвать независимыми политическими игроками. «Без поддержки ЕС, без поддержки иностранного капитала, без поддержки посткоммунистического капитала у них не было бы никакой политической силы. Мы живём в мире, где присутствует очень сильное иностранное давление, поэтому выбор в пользу зарубежья в Польше очень сильный. Отсюда и следуют наши проблемы после 1989 года», — разъясняет он.

Вице-министр рассказывает, что полностью разделяет концепцию Пилсудского и его преемников, которые говорили, что у Польши в силу её расположения и масштаба нет другого выбора, кроме как наращивать свою силу и позицию. «Потому что слабая Польша, где много коррупции, где большие социальные различия, внутренние напряжения, где большая часть общества обречена функционировать вне системы… такая Польша была лёгкой добычей для соседей. Эту добычу легко было колонизировать в экономическом плане, можно было прибегать к политическому шантажу и давлению. Так что, если бы наши конкуренты снова пришли к власти, то они бы немедленно начали платить по счетам своим спонсорам, ведь в системном плане они обречены на это сотрудничество…» — резюмировал он.