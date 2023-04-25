Radio Gdansk: польский генерал увидел ключ к безопасности Польши во вступлении Украины в НАТО

Из-за затягивания украинского конфликта страны Запада могут подтолкнуть Зеленского к «гнилому миру» с Россией, уверен генерал Роман Полько. В интервью Radio Gdańsk он призвал извлечь уроки и перестать держать Киев в европейском «зале ожидания». По его словам, приём Украины в структуры НАТО и ЕС становится ключевым элементом безопасности Польши и всей Европы.

Бывший глава Бюро национальной безопасности генерал Роман Полько заявил, что не в состоянии оценить, когда украинский конфликт подойдёт к концу. «Все мы задаём себе этот вопрос. На самом деле сейчас у Украины имеется последний шанс начать эффективное контрнаступление. Я имею в виду ближайший год, потому что я опасаюсь, что некоторые страны, прежде всего западные, такие как Франция или Германия, по истечении этого времени будут любой ценой стремиться к миру, к «гнилому» миру», — признал он в интервью Radio Gdańsk. В противном случае, по мнению польского военного, россияне укрепят свои позиции на занятых территориях, что в итоге выльется в заключение мира при своего рода одобрении Запада. Такое развитие событий Полько называет провалом, ведь оно побудит Россию к дальнейшим «агрессивным действиям».

Он уверен, что главный вопрос состоит не только в том, когда закончится конфликт, но и в том, на каких условиях. По его мнению, худший вариант — это продолжающийся бесконечно конфликт, который приведёт к истощению Украины. «Я думаю, что ключевым для безопасности Польши с случае заключения «гнилого» перемирия или чего-либо ещё является принятие Украины в структуры НАТО и Европейского союза», — пояснил военный. Он выразил надежду на то, что Украина будет хорошо оснащена союзническим, натовским вооружением, а её солдаты и впредь будут отличаться отвагой и боевым духом. «…поэтому гарантом безопасности и европейского мира будет её включение в НАТО и структуры ЕС. Тогда до русского «кацапа», наверное, дойдёт, что, скорее всего, имеется альтернатива российскому миру», — добавил он.

В интервью польский генерал раскритиковал позицию западноевропейских стран по украинскому конфликту. Полько пожаловался на то, что поставки оружия осуществляются не так, как требуется, их «цедят» и передают по капельке. «Когда я слышу, к примеру, от немецкой стороны утверждение, что ресурсы вооружений, которыми Германия могла бы поддержать Украину, иссякли, и жалобы некоторых стран на то, насколько огромны эти расходы, то я смотрю на их ВВП, потому что ВВП европейских стран однозначно превосходит российский, и намного», — посетовал он. Военный также обратил внимание на то, что раз потенциал Турции и Италии можно приравнять к российскому, то и возможности их ВПК куда больше.

«Всё это притворство и выставление себя в свете очень бедного, который не в состоянии ничего себе позволить, мышление в категориях исключительно своих интересов и ожидание от Украины эффективного контрнаступления…» — подчеркнул военный.

Одновременно Полько считает, что Запад опасается того, как на самом деле будет выглядеть это наступление. Более того, он напомнил о приближающемся саммите НАТО в Вильнюсе. У него есть сомнения насчёт того, будет ли принята в ходе него дорожная карта по членству Украины в Североатлантическом альянсе. «…или всё закончится на том, что НАТО снова скажет: «Да, мы вас примем, но пока не знаем когда», и снова продержит Украину в «зале ожидания». Я думаю, что за год с лишним мы усвоили урок — и из него следует сделать благоразумные выводы», — призвал Полько.