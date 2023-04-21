Hill: конгрессмены Байдену — «надо положить конец неограниченной помощи США Украине»

Ряд республиканцев из конгресса США написали официальное письмо президенту страны с требованием прекратить неограниченную помощь Украине. По их мнению, такие действия Соединённых Штатов угрожают дальнейшим обострением конфликта и не имеют стратегической ясности. Издание The Hill пишет, что политики намерены выступать против всех будущих пакетов помощи и призывают Байдена сосредоточиться на дипломатическом решении конфликта.

Ряд республиканцев в палате представителей конгресса США призвали Байдена прекратить отправлять «неограниченную» помощь и оружие на Украину, пишет издание The Hill.

В официальном письме, направленном президенту, говорится: «Мы глубоко обеспокоены, что траектория помощи Соединённых Штатов украинским военным усилиям угрожает дальнейшим обострением и не имеет необходимой стратегической ясности», — цитирует обращение The Hill.

Инициаторы письма особо подчеркнули риски, связанные с поставками на Украину оружия. По их мнению, это не только усиливает конфликт между двумя соседними странами, но и развязывает опосредованную войну Америки с Россией. «Нынешняя стратегия санкций и затяжной помощи только затянет конфликт, приведёт к обострению и ещё большему насилию». Политики считают серьёзной ошибкой «выделение значительных ресурсов на иностранный конфликт» вместо того, чтобы сосредоточиться на развитии собственной страны.

«Наша национальная и экономическая безопасность требуют альтернативы. Надо положить конец неограниченной помощи США Украине, и мы будем выступать категорически против всех будущих пакетов помощи, если только они не будут связаны с чёткой дипломатической стратегией, направленной на быстрое завершение этой войны», — цитирует The Hill.

Конгрессмены считают, что Байдену следует уделять больше внимания дипломатии и стремиться к мирному соглашению между Россией и Украиной. «Существуют соответствующие способы поддержки украинского народа Соединёнными Штатами, и к ним не относятся неограниченные поставки оружия в поддержку бесконечной войны. Нашим национальным интересам и интересам украинского народа лучше всего послужит стимулирование переговоров, которые срочно требуются для урегулирования этого конфликта. Мы настоятельно призываем вас выступать за достижение мира путём переговоров между двумя сторонами, чтобы положить конец этому ужасному конфликту», — говорится в письме.

Издание поясняет, что это обращение подписали 19 республиканцев. За день до этого Пентагон объявил о дополнительном пакете военной помощи Украине в размере $325 млн. Ранее объёмы помощи Украине уже подвергались критике со стороны высокопоставленных конгрессменов, включая спикера Кевина Маккарти.