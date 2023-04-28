«Шаг навстречу членству Украины в НАТО»: Польша призывает сделать его в ходе саммита НАТО в Вильнюсе

Шанс совершить позитивный шаг, если не суперпрорыв, во время саммита НАТО в Вильнюсе по вопросу Украины существует, уверен польский чиновник Марчин Пшидач. В интервью TVP Info он подчеркнул, что поскольку некоторые страны-члены пытаются «придержать коней» и предостерегают от слишком далеко идущих деклараций, то отсутствие каких-либо действий с их стороны Россия может воспринять как слабость НАТО.

Глава Бюро международной политики управления президента Польши Марчин Пшидач прокомментировал в эфире TVP Info запланированный на июль в столице Литвы саммит НАТО в контексте обсуждений вопроса о членстве Украины и, возможно, Грузии в Североатлантическом альянсе.

«Я думаю, что большая часть дискуссии в рамках саммита НАТО в Вильнюсе будет посвящена Украине и её будущему. Мы считаем, что необходимо предпринять определённые шаги навстречу. Не секрет, что есть и такие союзники, которые придерживают этих коней и говорят: успокойтесь, ничего такого мы не можем объявить», — рассказал политик. «Шанс совершить позитивные шаги есть; я вовсе не говорю, что дело обязательно дойдёт до суперпрорыва, но я считаю, что нужно сделать шаг вперёд, иначе Россия может воспринять это как слабость альянса», — предупредил он.

Одновременно Марчин Пшидач напомнил, что в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте из-за сопротивления Германии и Франции альянс так и не предложил план действий по членству для Грузии и Украины. Поэтому расширения НАТО не случилось. Идею тогда продвигали США и Польша. По мнению политика, позиция Польши с тех пор не изменилась.

Более того, он напомнил слова тогдашнего польского президента Леха Качиньского, который говорил, что, если поляки хотят быть в безопасности, они должны иметь Грузию и Украину на борту НАТО. Политик согласен и со многими экспертами, которые указывают на то, что если бы не это плохое решение, то сегодня не было бы украинского конфликта и все бы жили в другой реальности. Надо было лишь прислушаться к Качиньскому и предоставить Украине шанс вступить в НАТО.