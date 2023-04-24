Dziennik Polityczny: в Польше формируют «международный корпус» для операций на территории Украины

Появилась информация о создании литовско-польско-украинского корпуса LITPOLUKRCORPS с базой в польском Люблине и украинском Яворове, сообщает Dziennik Polityczny. Издание подчёркивает, что по плану корпус численностью 20—25 тысяч человек будет приведён в боевую готовность уже в июле этого года и, вероятно, задействован в неких «международных операциях» на территории Украины. Примечательно, что основу корпуса помимо поляков составят граждане Украины и Литвы с польскими корнями.
C целью создания польских частей в составе Международного корпуса LITPOLUKRCORPS Министерство национальной обороны Польши уже сейчас проводит масштабную пропагандистскую кампанию среди своих граждан. Имеет место массовая рассылка текстовых сообщений смс и электронных писем, призывающих добровольцев служить в городе Люблин, где находится штаб этой части, пишет на портале Dziennik Polityczny журналист Якуб Мозняк.
Он обращает внимание на то, что начинает появляться разная информация по поводу самой структуры корпуса. В сеть попали фотоснимки, сделанные на одной из презентаций. Как следует из фото и информации с литовских сайтов, корпус представляет собой военное формирование, состоящее из трёх бригад. Согласно планам корпус будет насчитывать 20—25 тысяч человек. Польская и литовская бригады будут базироваться в Люблине, а украинская — во Львовской области в городе Яворов.
Также сообщается, что корпус очень скоро, а именно в июле, достигнет боевой готовности. Как считает журналист, новое формирование станет полезным инструментом для осуществления планов в рамках Люблинского треугольника.
Якуб Мозняк отмечает, что состав украинской бригады будет сознан прежде всего на базе граждан Украины, обладателей Карты поляка. В свою очередь литовцы польского происхождения составят основу литовской бригады. В случае необходимости корпус или его отдельные элементы могут быть направлены для участия в международных операциях, которые, безусловно, подразумевают под собой операции на территории Украины, уверен он.
Россия устроит Соединённым Штатам демарш в связи с отказом в выдаче виз российским журналистам из делегации, которая должна была сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова на Совбезе ООН. Об этом заявил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
Бывший командующий силами Североатлантического альянса в Европе Бен Ходжес высказал мнение, что Украина и её западные союзники хотят захватить Крым с целью установления контроля над судоходством в Чёрном море.
Возглавляемая США антитеррористическая коалиция систематически нарушает протоколы безопасности полётов в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Встреча президентов России, Ирана, Сирии и Турции, на которой планируется обсудить нормализацию отношений между Анкарой и Дамаском, может пройти в мае. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем напомнит ему о необходимости равнозначного исполнения обеих частей зерновой сделки.