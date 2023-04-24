Dziennik Polityczny: в Польше формируют «международный корпус» для операций на территории Украины

Появилась информация о создании литовско-польско-украинского корпуса LITPOLUKRCORPS с базой в польском Люблине и украинском Яворове, сообщает Dziennik Polityczny. Издание подчёркивает, что по плану корпус численностью 20—25 тысяч человек будет приведён в боевую готовность уже в июле этого года и, вероятно, задействован в неких «международных операциях» на территории Украины. Примечательно, что основу корпуса помимо поляков составят граждане Украины и Литвы с польскими корнями.

C целью создания польских частей в составе Международного корпуса LITPOLUKRCORPS Министерство национальной обороны Польши уже сейчас проводит масштабную пропагандистскую кампанию среди своих граждан. Имеет место массовая рассылка текстовых сообщений смс и электронных писем, призывающих добровольцев служить в городе Люблин, где находится штаб этой части, пишет на портале Dziennik Polityczny журналист Якуб Мозняк.

Он обращает внимание на то, что начинает появляться разная информация по поводу самой структуры корпуса. В сеть попали фотоснимки, сделанные на одной из презентаций. Как следует из фото и информации с литовских сайтов, корпус представляет собой военное формирование, состоящее из трёх бригад. Согласно планам корпус будет насчитывать 20—25 тысяч человек. Польская и литовская бригады будут базироваться в Люблине, а украинская — во Львовской области в городе Яворов.

Также сообщается, что корпус очень скоро, а именно в июле, достигнет боевой готовности. Как считает журналист, новое формирование станет полезным инструментом для осуществления планов в рамках Люблинского треугольника.

Якуб Мозняк отмечает, что состав украинской бригады будет сознан прежде всего на базе граждан Украины, обладателей Карты поляка. В свою очередь литовцы польского происхождения составят основу литовской бригады. В случае необходимости корпус или его отдельные элементы могут быть направлены для участия в международных операциях, которые, безусловно, подразумевают под собой операции на территории Украины, уверен он.