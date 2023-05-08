Guardian: президент Чехии призвал Киев не спешить с контрнаступлением

Президент Чехии Петр Павел призвал Киев не торопиться с контрнаступлением, потому что второго шанса в этом году у него уже не будет, передаёт The Guardian. В ходе состоявшегося недавно визита в Киев Павел встретился с украинским руководством и предупредил, что Украина потеряла столь необходимый элемент неожиданности.

Президент Чехии Петр Павел в частном порядке предупредил Киев не спешить с контрнаступлением, которое, если Украина не будет полностью готова, может обернуться катастрофой, сообщает The Guardian.

В ходе состоявшегося недавно визита в Киев Павел провёл встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем и предупредил, что Украина потеряла столь необходимый элемент неожиданности. Президент призвал Киев не торопиться с контрнаступлением, так как второго шанса в этом году у него уже не будет.

При этом, по словам чешского лидера, который до 2018 года возглавлял Военный комитет НАТО, в украинском правительстве признают наличие проблем, которые могут помешать успеху наступления.

«У них всё ещё есть ощущение, что у них не всё есть для успешного начала операции. Для Украины будет крайне неблагоприятно, если это контрнаступление провалится», — приводит издание его слова.

Впрочем, Павел указал на готовность Европейского союза и дальше помогать Украине в рамках конфликта. Президент Чехии напомнил, что в эти выходные страны-члены ЕС согласились поставлять боеприпасы из-за пределов блока, в том числе из Великобритании и США. По его словам, хотя у Европы нет возможности производить необходимое ей вооружение, она может закупать его. Чешский политик заявил, что ЕС должен поставлять боеприпасы для Украины со всего мира, в том числе из тех страны, которые, возможно, не захотят портить отношения с Россией. Павел заявил, что у Брюсселя есть способы, как это осуществить.

При этом он предупредил, что Запад должен быть готов к тому, что конфликт может закончиться не полной победой Украины. «Я думаю, мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы поощрить украинцев и поддержать их, чтобы они достигли успеха. Но внутренне мы должны быть готовы и к другим непредвиденным обстоятельствам», — заявил Павел.